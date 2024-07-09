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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. İlk olarak Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan sarı kırmızılılar, şimdi de ezeli rakibine tarihi bir çalım atmak için harekete geçti. Aslan, Jose Mourinho'nun transferdeki gözdesine resmen talip oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 11:32 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 11:32
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları resmen başladı. Kemerburgaz'da yapılan yeni tesislerinde sezona start veren sarı kırmızılılar, kamp için Avusturya'ya gitti.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak

Son iki sezon kazanılan şampiyonlukların ardından 5. yıldız hedefiyle sezona başlayacak olan sarı kırmızılılar, kadrosunu da bu hedef doğrultusunda oluşturmayı planlıyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak

Transferde teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden Aslan, iç ve dış transferde 3 imzayla takımını güçlendirdi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak

ZIYECH KALDI

Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Hakim Ziyech, özellikle ikinci yarıda gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak

Devre arasında takımdan ayrılması bile konuşulan Faslı yıldız, kritik maçlarda attığı gollerle adından söz ettirdi ve opsiyonunu kullandırdı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak

İLK İMZA BATSHUAYI'DEN

Galatasaray'ın dış transferdeki ilk imzası ise büyük ses getirdi. Aslan, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak

Galatasaray'dan yıllık 3 milyon euro kazanacak olan Belçikalı yıldız, 3 büyüklerde forma giyen ilk yabancı futbolcu olarak da tarihe geçti.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak

MERTENS BİLMECESİ SONA ERDİ

Son 2 sezondur Galatasaray'da gösterdiği performansla kazanılan şampiyonluklarda pay sahibi olan Dries Mertens takımda kaldı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak

Sarı kırmızılılar, 37 yaşındaki yıldız futbolcu ile 1 yıllık daha sözleşme uzattı. Mertens, sezon öncesi hazırlıkların ilk gününde de takımda yer aldı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak

AURIER VE NDOMBELE AYRILDI

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon performans veremeyen isimlerle de yollar ayrılıyor. Bu doğrultuda Tottenham'dan kiralanan Ndombele ve 6 aylığına transfer edilen Serge Aurier ile vedalaşıldı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak

İki futbolcu da ayrılığın ardından veda mesajı paylaşırken, Galatasaray'a başarı dileklerinde bulundular.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak

YABANCI SINIRI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Sarı kırmızılılarda geçtiğimiz sezon takımdan kiralık olarak ayrılan isimler de yeni sezonda kadroda olmayacak.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak

Bu doğrultuda Nicolo Zaniolo Atalanta'ya kiralanırken; Mathias Ross, Yusuf Demir ve Cicaldau takımdan bonservisleriyle veya kiralık olarak yeniden ayrılacaklar.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak

Başakşehir'de forma giyen Leo Dubois içinse son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak

KONTENJAN DOLDU

Ziyech, Batshuayi ve Mertens'in imzalarının ardından yabancı sayısının 12'ye yükseldiği Galatasaray'da, sözleşmesi bulunan yıldız isimlerle de vedalaşılacak.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak

Kadrodaki şişkinliği azaltmak ve aynı zamanda yabancı sayısını düşürmek için raporunu hazırlayan Okan Buruk, gelecek tekliflere göre bazı isimlerle yolların ayrılmasına onay verdi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak

Bu doğrultuda; beklenen katkıyı bir türlü veremeyen Tete ve Zaha, ön plana çıkıyor. Ayrıca Okan Buruk'la yıldızı barışmayan Sergio Oliveira'nın da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak

STOPER KARARI!

Geride kalan sezonda Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Victor Nelsson 3'lüsünün dönüşümlü olarak forma giydiği Galatasaray'da, iki yabancı isimden birisinin takımdan gönderilmesi planlanıyordu.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak

Hem Nelsson hem Sanchez için kulübe 20 milyon euro bandında teklifler gelirken, Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığının ardından eski performansını aratması Okan Buruk'u düşündürdü.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak

Tecrübeli teknik adam bu nedenle iki stoperden birisinin satılıp satılmaması konusuna kampın ardından karar verecek.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak

BARIŞ ALPER YILMAZ RÜZGARI

Galatasaray'da transferde bu planlamalar yapılırken, milli formayla gösterdiği performansla devlerin ilgisini çeken Barış Alper Yılmaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak

Son oynanan Hollanda maçında van Dijk'a zor anlar yaşatan yıldız futbolcu, Premier Lig ekiplerinin de iştahını kabarttı.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak

NEWCASTLE'IN GÖZDESİ

Bu doğrultuda Ada ekiplerinden Newcastle United'ın Barış Alper Yılmaz için kesenin ağzını açacağı öğrenildi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak

Yönetimin Barış Alper Yılmaz için kapıyı 30 milyon eurodan açacağı belirtilirken, bonuslarla beraber bu ücretin 40 milyon seviyesine çıkarılmak isteneceği kaydedildi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak

Suudi Arabistan merkezli 'Kamu Yatırım Fonu'nun sahibi olduğu Newcastle United'ın, Barış Alper Yılmaz için bu rakamı ödeyebileceği ifade edildi.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak

FENERBAHÇE'YE TARİHİ ÇALIM!

Transfere Michy Batshuayi'yle girip daha sonra sessizliğe bürünen Galatasaray, çalışmalarını gizli bir şekilde yürütüyor...

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak

Sarı-kırmızılı ekipte yönetimin ismini sır gibi sakladığı orta sahanın Lazar Samardzic olduğu öğrenildi. Udinese'de oynayan 22 yaşındaki Sırp yıldızın şartlarını soruşturan Galatasaray, resmi teklif sunmayı düşünüyor.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak

DEVLER LİGİ KOZU

Udinese, bir süre önce Fenerbahçe'nin de görüştüğü Samardzic'e 20 milyon euro talep ediyor. Galatasaray, Türkiye'ye sıcak bakmayan yıldız orta sahayı Şampiyonlar Ligi kozuyla ikna etmeye çalışacak.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak

Samardzic'te gözünü karartan Aslan, kısa süre içinde Udinese'nin kapısını çalacak.

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi çalım! Jose Mourinho şoke olacak

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