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Süper Lig'de fikstür çekim tarihi belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun fikstürü Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 11 Temmuz 2024 Perşembe günü açıklanacak. Karşılaşmalar 9 Ağustos'ta başlayacak.

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 20:17 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 20:21
Süper Lig’de fikstür çekim tarihi belli oldu!

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 9 Ağustos'ta başlayacak 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi ile ilgili olarak açıklamada bulundu. İnternet sitesindeki açıklamaya göre 11 Temmuz'da maç programı belirlenecek.

TFF'nin resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2024-2025 Sezonu Trendyol Süper Lig fikstürü 11 Temmuz'da çekilecek

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre fikstür çekimi, Süper Lig kulüp başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek."

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