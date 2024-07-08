Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 9 Ağustos'ta başlayacak 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi ile ilgili olarak açıklamada bulundu. İnternet sitesindeki açıklamaya göre 11 Temmuz'da maç programı belirlenecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 9 Ağustos'ta başlayacak 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi ile ilgili olarak açıklamada bulundu. İnternet sitesindeki açıklamaya göre 11 Temmuz'da maç programı belirlenecek.
"2024-2025 Sezonu Trendyol Süper Lig fikstürü 11 Temmuz'da çekilecek
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre fikstür çekimi, Süper Lig kulüp başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilecek."