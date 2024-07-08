Vincenzo Montella ile yola devam edilmeli mi? TAKVİM’in usta yazarlarından flaş sözler...

BEN MONTELLA'DAN RAZIYIM

Takımın grupta ve final etabındaki performansına baktığımızda Montella ile ilgili bir problem yok. "Hedef finallerden bir tanesi" dedik ve başardık. 5 maçın 3'ü kazanıldı. Kaybettiklerimizde de bireysel hatalar vardı. Futbolcuların Montella ile ilişkileri çok pozitif. 2 yıl sonra daha gelişmiş bir Arda, Semih, Kenan, Barış Alper ve İsmail gibi oyuncularla daha etkili ve yetenekli bir takım olacağız. Ben Vincenzo Montella'dan da oyunculardan da razıyım. (GÜRCAN BİLGİÇ)