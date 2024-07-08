Vincenzo Montella ile yola devam edilmeli mi? TAKVİM’in usta yazarlarından flaş sözler...

BEN MONTELLA'DAN RAZIYIM
Takımın grupta ve final etabındaki performansına baktığımızda Montella ile ilgili bir problem yok. "Hedef finallerden bir tanesi" dedik ve başardık. 5 maçın 3'ü kazanıldı. Kaybettiklerimizde de bireysel hatalar vardı. Futbolcuların Montella ile ilişkileri çok pozitif. 2 yıl sonra daha gelişmiş bir Arda, Semih, Kenan, Barış Alper ve İsmail gibi oyuncularla daha etkili ve yetenekli bir takım olacağız. Ben Vincenzo Montella'dan da oyunculardan da razıyım. (GÜRCAN BİLGİÇ)
YOLA DEVAM EDİLMELİ
Montella ile yola kesinlikle devam edilmeli. Turnuvaya başladığımızda belirli bir 11'imiz yoktu. Oyun anlayışımız da yoktu. Fakat, birbirine sonuna kadar bağlı, tutkulu oynayan bir milli takım vardı. 4-6-0'a karşıyım. Büyük takımlar, büyük hedeflere forvetli bir sistemde ulaşır. Takım, hem defans hem hücum yapabilir ama ikisini de aynı anda yapmalı. Futbolcuların Montella ile birlikte ilerleyen süreçte daha iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. (AHMET AKCAN)