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Filenin Sultanları hazır! İşte Santarelli'nin Paris Olimpiyatları kadrosu!

Fransa sahipliğinde 27 Temmuz’da başlayacak olan Paris Olimpiyat Oyunları’nda mücadele vermeye hazırlanan milli gururumuz A Milli Voleybol Takımımızın kadrosu belli oldu.

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 15:15 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 15:15
Filenin Sultanları hazır! İşte Santarelli’nin Paris Olimpiyatları kadrosu!

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 12+1 kişilik kadrosu açıklandı.

Başantrenör Danielle Santarelli yönetiminde sahaya çıkacak olan milli takımımızın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler:

Cansu Özbay

Elif Şahin

Smaçörler:

Ebrar Karakurt

Hande Baladın

Meliha Diken

Tuğba İvegin

Derya Cebecioğlu

Orta Oyuncular:

Eda Erdem Dündar (Kaptan)

Zehra Güneş

Aslı Kalaç

Pasör Çaprazı:

Melissa Vargas

Libero:

Gizem Örge

+1 Oyuncu:

Beyza Arıcı

Paris Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:

29 Temmuz

10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos 2024

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 2024

10.00 Türkiye-İtalya

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