Filenin Sultanları hazır! İşte Santarelli’nin Paris Olimpiyatları kadrosu!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 12+1 kişilik kadrosu açıklandı.
Başantrenör Danielle Santarelli yönetiminde sahaya çıkacak olan milli takımımızın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Pasörler:
Cansu Özbay
Elif Şahin
Smaçörler:
Ebrar Karakurt
Hande Baladın
Meliha Diken
Tuğba İvegin
Derya Cebecioğlu
Orta Oyuncular:
Eda Erdem Dündar (Kaptan)
Zehra Güneş
Aslı Kalaç
Pasör Çaprazı:
Melissa Vargas
Libero:
Gizem Örge
+1 Oyuncu:
Beyza Arıcı
Paris Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.
Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:
29 Temmuz
10.00 Türkiye-Hollanda
1 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti
4 Ağustos 2024
10.00 Türkiye-İtalya