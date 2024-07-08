Filenin Sultanları hazır! İşte Santarelli’nin Paris Olimpiyatları kadrosu!

Başantrenör Danielle Santarelli yönetiminde sahaya çıkacak olan milli takımımızın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı mızın 12+1 kişilik kadrosu açıklandı.

+1 Oyuncu:

Beyza Arıcı

Paris Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:

29 Temmuz

10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos 2024

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 2024

10.00 Türkiye-İtalya