FENERBAHÇE'DE 135 MAÇA ÇIKTI Fenerbahçe forması altında 135 maça çıkan 33 yaşındaki Serdar Aziz , 11 gol attı ve 6 asist yaptı. Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2025 yılında sona eriyordu.









SÜPER LİG'DEN TALİPLERİ VAR



Serdar Aziz'in, Süper Lig ekipleri tarafından yakından takip edildiği ve Fenerbahçe'deki durumuna göre oyuncu için teklifler gelebileceği yazılmıştı. 33 yaşındaki stoperin Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.