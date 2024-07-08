Fenerbahçe, Serdar Aziz'in teknik direktör Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrıldığını ve oyuncunun yeni sezonda takımda olmayacağını açıkladı.
Fenerbahçe, Serdar Aziz'in teknik direktör Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrıldığını ve oyuncunun yeni sezonda takımda olmayacağını açıkladı.
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
2018-2019 sezonundan itibaren formamızı giyen Serdar Aziz, Teknik Direktörümüz Jose Mourinho ile görüşerek kamptan ayrılmıştır.
Futbolcuya transfer görüşmeleri için izin verilmiştir. Oyuncunun takımımızın yeni sezon planlamasında yer almayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE'DE 135 MAÇA ÇIKTI
Fenerbahçe forması altında 135 maça çıkan 33 yaşındaki Serdar Aziz, 11 gol attı ve 6 asist yaptı. Serdar Aziz'in Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2025 yılında sona eriyordu.
SÜPER LİG'DEN TALİPLERİ VAR
Serdar Aziz'in, Süper Lig ekipleri tarafından yakından takip edildiği ve Fenerbahçe'deki durumuna göre oyuncu için teklifler gelebileceği yazılmıştı. 33 yaşındaki stoperin Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.