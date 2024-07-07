Fenerbahçe’de Szymanski ve Livakovic takıma katıldı!

EURO 2024'te Polonya Milli Takımı ile boy gösteren Sebastian Szymanski ile Hırvatistan Milli Takımı formasını giyen Dominik Livakovic , sarı-lacivertli kulübün sponsor hastanesinde bir dizi testten geçti.



Kan tetkikleri ile başlayan sağlık kontrolleri; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde yapılan muayenelerle devam etti. Sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçen futbolcular, Avusturya kampına katılacak.