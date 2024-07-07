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Fenerbahçe'de Szymanski ve Livakovic takıma katıldı!

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) ülkelerinin milli takımlarında forma giyen Sebastian Szymanski ile Dominik Livakovic, yeni sezon hazırlıkları kapsamında rutin sağlık kontrolünden geçti.

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Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 16:33 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 16:33
Fenerbahçe’de Szymanski ve Livakovic takıma katıldı!

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EURO 2024'te Polonya Milli Takımı ile boy gösteren Sebastian Szymanski ile Hırvatistan Milli Takımı formasını giyen Dominik Livakovic, sarı-lacivertli kulübün sponsor hastanesinde bir dizi testten geçti.


Kan tetkikleri ile başlayan sağlık kontrolleri; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde yapılan muayenelerle devam etti. Sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçen futbolcular, Avusturya kampına katılacak.

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