Fenerbahçe’de Jose Mourinho rüzgarı! İşte antrenmanlarda yaşananlar...



Mourinho'nun kamptaki her şeyi en ince detayı ile inceleyerek öğrenirken, oyuncularla antrenmanlar dışında da bireysel olarak diyalog kurduğu öğrenildi. Taktik çalışmalarında birçok kez oyunu durduran Portekizli teknik adam, takıma sürekli uyarılarda bulunuyor. Maç içerisinde pozisyon anlamında farklı konuları işleyen Mourinho, detayları sıklıkla oyuncularına anlatıyor. İdmanları dron ile kayıt ettiren deneyimli çalıştırıcı, ekibiyle birlikte her antrenmanın analizini yapıyor.





TAKIMIN ÜST SEVİYEYE ÇIKMASI İÇİN FİZİKSEL ÇALIŞMALAR



Mourinho, antrenmanlarda fiziksel olarak takımı daha üst seviyeye çekmek için zorlayan çalışmalar yaptırırken, kondisyonu artıracak çalışmalara önem veriyor. Teknik ekibinde yer alan İtalyan atletik performans antrenörünün çalışmaları da bu süreçte önemli katkı sağlıyor.