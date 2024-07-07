Antalyaspor Alex de Souza yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başladı

Yeni sezon hazırlıklarına Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza yönetiminde bu sabah Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde başlayan kırmızı-beyazlılar yeni sezonun ilk hazırlık kampı için Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tesisleri'ne geldi.