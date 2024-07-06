14 Haziran'da Almanya'da başlayan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na çeyrek finalde veda ettik. Hollanda karşısında yarı final istediğimiz karşılaşmada 35'te Samet Akaydın ile 1-0 öne geçtik. Birçok pozisyon da bulduğumuz tarihi randevuda önce de Vrij sonrasında da Gakpo'nun attığı gollerle turnuvadan 2-1'lik sonuçla elendik.

Hollanda, De Vrij ile beraberliği sağladı. pic.twitter.com/w7B8ZS7Js9

Hollanda, De Vrij ile beraberliği sağladı

BU KEZ KENAN'LA GOLE YAKLAŞTIK

⚽GOOOLLL!! SAMET SAMET SAMEEEETT!!! SAMET AKAYDİNN!! SAVUNMADAN ÇIKTI GOLÜ ATTI! MERİH YOKSA SAMET VAR!! pic.twitter.com/ysTjDL5sqL

SAMET SAMET SAMEEEETT!!! SAMET AKAYDİNN!! SAVUNMADAN ÇIKTI GOLÜ ATTI! MERİH YOKSA SAMET VAR!!

MONTELLA'DAN MECBURİ DEĞİŞİKLİKLER

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaşan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, Avusturya ile oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'de üç zorunlu değişikliğe gitti.

Kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü ile UEFA'dan 2 maç men cezası alan Merih Demiral bu mücadelede forma giyemedi. Vincenzo Montella, bu 3 oyuncunun yerine cezaları sona eren Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ile Salih Özcan'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Milli takımın yedek kulübesinde ise Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, İrfan Can Kahveci, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım görev bekledi.