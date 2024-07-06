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Canınız sağ olsun çocuklar! Türkiye Hollanda'ya 2-1 yenilerek EURO 2024'e veda etti...

EURO 2024'teki maceramız sona erdi. Gruplardan itibaren çok iyi performans gösterdiğimiz turnuvanın çeyrek finalinde Hollanda'ya 1-0 öne geçmemize rağmen karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılarak Almanya'ya veda ettik. Samet Akaydın 35'te perdeyi açtı. Ancak Portakallar 70'te de Vrij ve 76'ıncı dakikada Gakpo'nun golleriyle geçti. Bu sonuçla millilerimiz 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan elendi. Hollanda ise İngiltere ile yarı finalde karşılaşacak. İşte Türkiye - Hollanda maçındaki önemli pozisyonlar ve kritik anlar...

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Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 20:51 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 00:26
Canınız sağ olsun çocuklar! Türkiye Hollanda’ya 2-1 yenilerek EURO 2024’e veda etti...

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14 Haziran'da Almanya'da başlayan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na çeyrek finalde veda ettik. Hollanda karşısında yarı final istediğimiz karşılaşmada 35'te Samet Akaydın ile 1-0 öne geçtik. Birçok pozisyon da bulduğumuz tarihi randevuda önce de Vrij sonrasında da Gakpo'nun attığı gollerle turnuvadan 2-1'lik sonuçla elendik.

Milli maç sonucu: Hollanda 2 - 1 Türkiye | ''Biz antrenörsüz çeyrek finale çıktık!''

İşte Türkiye - Hollanda maçındaki önemli pozisyonlar, kritik anlar ve atılan goller...

GOLLER

SAMET SAMET SAMEEEETT!!! SAMET AKAYDİNN!! SAVUNMADAN ÇIKTI GOLÜ ATTI! MERİH YOKSA SAMET VAR!!

ARDA İLE HOLLANDA KALESİNİ SALLADIK!


BU KEZ KENAN'LA GOLE YAKLAŞTIK

Hollanda, De Vrij ile beraberliği sağladı

Hollanda, Gakpo'nun golüyle Milli Takımımız karşısında öne geçti.

MONTELLA'DAN MECBURİ DEĞİŞİKLİKLER

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaşan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, Avusturya ile oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'de üç zorunlu değişikliğe gitti.

Kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü ile UEFA'dan 2 maç men cezası alan Merih Demiral bu mücadelede forma giyemedi. Vincenzo Montella, bu 3 oyuncunun yerine cezaları sona eren Kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ile Salih Özcan'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Milli takımın yedek kulübesinde ise Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Okay Yokuşlu, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, İrfan Can Kahveci, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım görev bekledi.

MERİH DEMİRAL'A DESTEK

Türkiye-Avusturya maçında "bozkurt" işareti yapması nedeniyle 2 maç men cezası alan Merih Demiral'a Hollanda karşılaşması öncesinde Türk taraftarlar destek verdi. Karşılaşma öncesinde sahaya çıkan Merih Demiral, Türk taraftarların desteğine selamlayarak karşılık verdi. Tribünlerde, yüzlerine Merih Demiral maskesi takan çok sayıda taraftar da yer aldı.

BERLİN DEĞİL TÜRKİYE!

Hollanda ile Türkiye arasında oynanan karşılaşmada tribünler tamamen doldu. Kapasitesi 71 bin olan Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmada tribünlerin büyük bölümünde Türk taraftarlar yer aldı. Ay-yıldızlı forma ve bayraklarla tribünde yer alan taraftarlar, milli takıma büyük destek verdi.

RAKİP İNGİLTERE

Milli takımımızı eleyerek yarı finale yükselen Hollanda, 10 Temmuz'da kozlarını İngiltere ile paylaşacak. Karşılaşma 22.00'de başlayacak.

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