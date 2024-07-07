Fenerbahçe’nin yeni transferini Cengiz Ünder duyurdu! İşte o isim...

OOSTERWOLDE VE SZYMANSKİ BEKLENTİSİ Fenerbahçe'de gelecek tekliflere göre yol haritası belirlenecek isimler de mevcut. Sarı lacivertliler yüksek bonservis getirisi beklediği Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski ile yollarını ayırabilir.

DZEKO VE KRUNİC'TE KARAR MOURİNHO'NUN Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan isimlerden Dzeko ve Krunic için son kararı Jose Mourinho verecek.

Yedek kalmayı kabul etmesi halinde Dzeko ile yola devam edilecek. Krunic için ise Mourinho'nun raporu doğrultusunda gelecek teklifler dikkate alınacak.

TRANSFERİ CENGİZ DUYURDU Fenerbahçe'de gözler yapılacak yeni takviyelere çevrilirken, sarı lacivertliler kulüp televizyonunda ilginç bir olay yaşandı.