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Fenerbahçe'nin yeni transferini Cengiz Ünder duyurdu! İşte o isim...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertliler bir yandan transfer çalışmalarına da devam ederken forvete En Nesyri hamlesi gelmek üzere. Kanarya'da gözler yapılacak diğer takviyelere çevrilirken, Cengiz Ünder'in kulüp televizyonuna verdiği röportaj olay oldu. İşte 'ağızdan kaçırılan' transferin detayları ve o isim...

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Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 11:28 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 11:28
Fenerbahçe’nin yeni transferini Cengiz Ünder duyurdu! İşte o isim...

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Sezonu Topuk Yaylası kampıyla açan sarı lacivertliler, ilk hazırlık maçını da burada oynadı.

Fenerbahçe’nin yeni transferini Cengiz Ünder duyurdu! İşte o isim...

Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul ile karşı karşıya gelen Kanarya, sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe’nin yeni transferini Cengiz Ünder duyurdu! İşte o isim...

Goller Miha Zajc ve Edin Dzeko'dan gelirken, Jose Mourinho'da Fenerbahçe'nin başında çıktığı ilk maçtan galip ayrılmış oldu.

Fenerbahçe’nin yeni transferini Cengiz Ünder duyurdu! İşte o isim...

Topuk Yaylası kampının sona ermesinin ardından İstanbul'a dönen sarı lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları için bu kez Avusturya'nın yolunu tuttu.

Fenerbahçe’nin yeni transferini Cengiz Ünder duyurdu! İşte o isim...

Jose Mourinho önderliğinde çalışmalarını sürdüren Kanarya, bir yandan da takıma yapılacak takviyeler konusunda girişimlerine devam ediyor.

Fenerbahçe’nin yeni transferini Cengiz Ünder duyurdu! İşte o isim...

HIZLI GİRİŞ YAPTI

Transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, ilk olarak Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe’nin yeni transferini Cengiz Ünder duyurdu! İşte o isim...

Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde'nin ayrılma ihtimaline karşı aksiyon alan Kanarya, bu hamleyle sol bekini yedeklemiş oldu.

Fenerbahçe’nin yeni transferini Cengiz Ünder duyurdu! İşte o isim...

ÇAĞLAR TAKIMDA KALDI

Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak katılan Çağlar Söyüncü, bonservisiyle sarı lacivertlilere transfer oldu.

Fenerbahçe’nin yeni transferini Cengiz Ünder duyurdu! İşte o isim...

Milli futbolcu için Kanarya, Atletico Madrid'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe’nin yeni transferini Cengiz Ünder duyurdu! İşte o isim...

YABANCI SAYISI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Yeni sezonda yabancı sınırının 12'ye düşecek olması Fenerbahçe'yi en çok düşündüren konuların başında geliyor.

Fenerbahçe’nin yeni transferini Cengiz Ünder duyurdu! İşte o isim...

Teknik direktör Jose Mourinho, basın toplantısında konuyla ilgili gelen soruya "Ben bunun için buradayım" diyerek taraftarlarını rahatlatmıştı.

Fenerbahçe’nin yeni transferini Cengiz Ünder duyurdu! İşte o isim...

Hali hazırda elinde 17 yabancı futbolcu bulunan sarı lacivertliler, yeni transfer yapabilmek için de en az 10 isimle yollarını ayırmayı planlıyor.

Fenerbahçe’nin yeni transferini Cengiz Ünder duyurdu! İşte o isim...

Kanarya'da daha önce sözleşmeleri sona eren Leonardo Bonucci ve Joshua King takıma veda ederken, Mich Batshuayi de Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe’nin yeni transferini Cengiz Ünder duyurdu! İşte o isim...

KİRALIKLAR YOLCU

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımdan ayrılan yabancı futbolcularla da yola devam etmeyi düşünmüyor.

Fenerbahçe’nin yeni transferini Cengiz Ünder duyurdu! İşte o isim...

Bu doğrultuda; Joao Pedro, Lincoln Henrique, Miguel Crespo ve Omar Fayed gelecek sezon da takımda düşünülmeyen isimler.

Fenerbahçe’nin yeni transferini Cengiz Ünder duyurdu! İşte o isim...

Kanarya, Fayed'i tekrar kiralamayı planlarken diğer isimleri bonservisiyle göndermenin yollarını arıyor.

Fenerbahçe’nin yeni transferini Cengiz Ünder duyurdu! İşte o isim...

RYAN KENT VE LUAN PERES İLK SIRADA

Geçtiğimiz sezon takımda bulunan ancak süre alamayan Ryan Kent ve Luan Peres de gönderilecekler listesinde başı çekiyor.

Fenerbahçe’nin yeni transferini Cengiz Ünder duyurdu! İşte o isim...

ZAJC TOPUN AĞZINDA

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarı neticesinde takıma katılan Miha Zajc'a da yolcu gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe’nin yeni transferini Cengiz Ünder duyurdu! İşte o isim...

OOSTERWOLDE VE SZYMANSKİ BEKLENTİSİ

Fenerbahçe'de gelecek tekliflere göre yol haritası belirlenecek isimler de mevcut. Sarı lacivertliler yüksek bonservis getirisi beklediği Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski ile yollarını ayırabilir.

Fenerbahçe’nin yeni transferini Cengiz Ünder duyurdu! İşte o isim...

DZEKO VE KRUNİC'TE KARAR MOURİNHO'NUN

Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan isimlerden Dzeko ve Krunic için son kararı Jose Mourinho verecek.

Fenerbahçe’nin yeni transferini Cengiz Ünder duyurdu! İşte o isim...

Yedek kalmayı kabul etmesi halinde Dzeko ile yola devam edilecek. Krunic için ise Mourinho'nun raporu doğrultusunda gelecek teklifler dikkate alınacak.

Fenerbahçe’nin yeni transferini Cengiz Ünder duyurdu! İşte o isim...

TRANSFERİ CENGİZ DUYURDU

Fenerbahçe'de gözler yapılacak yeni takviyelere çevrilirken, sarı lacivertliler kulüp televizyonunda ilginç bir olay yaşandı.

Fenerbahçe’nin yeni transferini Cengiz Ünder duyurdu! İşte o isim...

Cengiz Ünder'e beraber en çok forma giydiği 3 oyuncu sorulurken, ilk iki isim olarak Çağlar Söyüncü ve Edin Dzeko ismini verdi. Sıra 3. isme geldiğinde ise moderatör Cengiz'i uyararak, "Adını söyleme, yakında onunla ilgili özel bir paylaşımımız olacak" dedi.

İşte o isim...

Fenerbahçe’nin yeni transferini Cengiz Ünder duyurdu! İşte o isim...

JORDAN VERETOUT HAMLESİ

Orta saha transferi için kolları sıvayan Fenerbahçe'de gündeme Marsilya'da forma giyen Jordan Jordan Veretout ismi de gelmişti.

Fenerbahçe’nin yeni transferini Cengiz Ünder duyurdu! İşte o isim...

Cengiz Ünder'in kulüp televizyonuna verdiği röportaj da bu ismi doğrular nitelikte. İki isim hem Roma'da hem Marsilya'da takım arkadaşlığı yaptı.

Fenerbahçe’nin yeni transferini Cengiz Ünder duyurdu! İşte o isim...

Merkez orta sahada görev yapan Fransız oyuncunun Marsilya ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe’nin yeni transferini Cengiz Ünder duyurdu! İşte o isim...

Geride kalan sezonda toplam 46 maçta görev alan Veretout, 5 gol 5 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe’nin yeni transferini Cengiz Ünder duyurdu! İşte o isim...

Yıldız oyuncunun güncel bonservis değeri ise 15 milyon euro...

Fenerbahçe’nin yeni transferini Cengiz Ünder duyurdu! İşte o isim...

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