Fenerbahçe’ye süper yetenek: Bu ismi kimse beklemiyordu! İşte ödenecek rakam

Fenerbahçe için geride kalan sezon beklentilerin uzağında tamamlandı.
Fenerbahçe için geride kalan sezon beklentilerin uzağında tamamlandı.
Kanarya her kulvarda iddialı olduğu sezonu kupasız bir şekilde noktaladı.
Sarı-lacivertliler yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile yeni sezonda asla hata yapmak istemiyor ve özellikle Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmak istiyor.
Kanarya bu anlamda transferde ince eleyip sık dokuyor.
Fenerbahçe'nin son olarak yakından ilgilendiği o yıldız, sarı-lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.
Mourinho'nun Tadic'i 10 numarada değerlendirmek istemesinden sonra sol kanada etkili bir isim almak isteyen Fenerbahçe, rotasını ilk olarak Fransa'ya çevirdi.
Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen isim Rennes'in Fransız yıldızı Martin Terrier oldu. Socutlar tarafından, Mourinho'ya önerilen isme Portekizli'den onay çıkınca ilk temas kuruldu.
Piyasa değeri 20 milyon euro olan Terrier'ın sözleşmesi 2026'da bitiyor.
Fransız sol kanat için sarı-lacivertlilerin 15 milyon euro civarında bir bonservis bedeli önerdiği Rennes'in de teklife sıcak baktığı gelen bilgiler arasında...
SÜPER YETENEK İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI
Öte yandan Fenerbahçe'nin kanat transferi için sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi.
Sports Digitale'in haberine göre sarı lacivertliler, Corinthians'ın 19 yaşındaki genç yıldızı Wesley Teixeira'yı transfer etmek istiyor.
Mario Branco'nun Wesley için ilk görüşmeyi yaptığı kaydedilirken, Brezilyalıların bu transfer için beklentisinin 10 milyon euro olduğu öğrenildi.