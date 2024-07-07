Fenerbahçe’ye süper yetenek: Bu ismi kimse beklemiyordu! İşte ödenecek rakam

Fransız sol kanat için sarı-lacivertlilerin 15 milyon euro civarında bir bonservis bedeli önerdiği Rennes'in de teklife sıcak baktığı gelen bilgiler arasında...

Öte yandan Fenerbahçe'nin kanat transferi için sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi.

Mario Branco'nun Wesley için ilk görüşmeyi yaptığı kaydedilirken, Brezilyalıların bu transfer için beklentisinin 10 milyon euro olduğu öğrenildi.