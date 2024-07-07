SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'ye süper yetenek: Bu ismi kimse beklemiyordu! İşte ödenecek rakam

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü transferlerinin ardından gözünü forvet hattına çeviren Kanarya, En Nesyri transferinde de sona geldi. Kanat takviyesi de yapmayı planlayan sarı lacivertlilerde, Terrier'in ardından gündeme flaş bir isim daha geldi. İşte geleceğin yıldızı olarak gösterilen o isim ve ödenecek bonservis bedeli...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 13:00 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 13:00
Fenerbahçe’ye süper yetenek: Bu ismi kimse beklemiyordu! İşte ödenecek rakam

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe için geride kalan sezon beklentilerin uzağında tamamlandı.

Fenerbahçe’ye süper yetenek: Bu ismi kimse beklemiyordu! İşte ödenecek rakam

Kanarya her kulvarda iddialı olduğu sezonu kupasız bir şekilde noktaladı.

Fenerbahçe’ye süper yetenek: Bu ismi kimse beklemiyordu! İşte ödenecek rakam

Sarı-lacivertliler yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile yeni sezonda asla hata yapmak istemiyor ve özellikle Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

Fenerbahçe’ye süper yetenek: Bu ismi kimse beklemiyordu! İşte ödenecek rakam

Kanarya bu anlamda transferde ince eleyip sık dokuyor.

Fenerbahçe’ye süper yetenek: Bu ismi kimse beklemiyordu! İşte ödenecek rakam

Fenerbahçe'nin son olarak yakından ilgilendiği o yıldız, sarı-lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

Fenerbahçe’ye süper yetenek: Bu ismi kimse beklemiyordu! İşte ödenecek rakam

Mourinho'nun Tadic'i 10 numarada değerlendirmek istemesinden sonra sol kanada etkili bir isim almak isteyen Fenerbahçe, rotasını ilk olarak Fransa'ya çevirdi.

Fenerbahçe’ye süper yetenek: Bu ismi kimse beklemiyordu! İşte ödenecek rakam

Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen isim Rennes'in Fransız yıldızı Martin Terrier oldu. Socutlar tarafından, Mourinho'ya önerilen isme Portekizli'den onay çıkınca ilk temas kuruldu.

Fenerbahçe’ye süper yetenek: Bu ismi kimse beklemiyordu! İşte ödenecek rakam

Piyasa değeri 20 milyon euro olan Terrier'ın sözleşmesi 2026'da bitiyor.

Fenerbahçe’ye süper yetenek: Bu ismi kimse beklemiyordu! İşte ödenecek rakam

Fransız sol kanat için sarı-lacivertlilerin 15 milyon euro civarında bir bonservis bedeli önerdiği Rennes'in de teklife sıcak baktığı gelen bilgiler arasında...

Fenerbahçe’ye süper yetenek: Bu ismi kimse beklemiyordu! İşte ödenecek rakam

SÜPER YETENEK İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI

Öte yandan Fenerbahçe'nin kanat transferi için sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe’ye süper yetenek: Bu ismi kimse beklemiyordu! İşte ödenecek rakam

Sports Digitale'in haberine göre sarı lacivertliler, Corinthians'ın 19 yaşındaki genç yıldızı Wesley Teixeira'yı transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe’ye süper yetenek: Bu ismi kimse beklemiyordu! İşte ödenecek rakam

Mario Branco'nun Wesley için ilk görüşmeyi yaptığı kaydedilirken, Brezilyalıların bu transfer için beklentisinin 10 milyon euro olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe’ye süper yetenek: Bu ismi kimse beklemiyordu! İşte ödenecek rakam

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Berlin dönüşünde uçakta önemli açıklamalar! Batı’ya bozkurt tepkisi: Tamamen siyasi bir karar
Başkan Erdoğan’dan Kayseri’deki provokatif olaylara ve muhalefete sert tepki: Bu mikserlere devlet tokadını attık
Alman’ın bozkurt hazımsızlığı devam ediyor! Merih Demiral’ı hedef gösteren Bild Başkan Erdoğan’ı işaret etti
Akaryakıtta yeni dönem! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı! Yılbaşında başlıyor vergi kaybı önlenecek
Fenerbahçe’nin yeni transferini Cengiz Ünder duyurdu! İşte o isim...
Spor yazarları Hollanda - Türkiye maçını değerlendirdi! Hakeme kırmızı kart Montella’ya değişiklik tepkisi: Büyük bir hataydı
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni detay! Gizli tanık Serdar Sertçelik için sahte tutanak! WhatsApp görüşmeleri ifşa oldu
Rishi Sunak 10 Numara’dan nakliye kamyonu ile ayrıldı! İngiliz basını resmen dalga geçiyor: Downing Street’in kedisi Larry beş başbakan devirdi
Fenerbahçe’ye süper yetenek: Bu ismi kimse beklemiyordu! İşte ödenecek rakam
’Maradonavari’ Avrupa basınından milli yıldızlarımıza büyük övgü! İşte o manşetler
Limon nasıl zam şampiyonu oldu? Ticaret Bakanı Ömer Bolat’tan fahiş fiyatla ilgili flaş açıklama: Bahaneleri kalmayacak
Başkan Erdoğan Hollanda maçının ardından A Milli Takımımızı soyunma odasında ziyaret etti: Siz bizim şampiyonumuzsunuz
Türk düşmanlarına tarih dersi: 2 bin 200 yıl önce bozkurt!
Beşiktaş’a dev stoper! Hummels beklenirken...
Beyaz Saray’da gizli görüşme! Doktorlar defalarca bir araya geldi: Joe Biden’ın hastalığını örtbas ediyorlar
SON DAKİKA