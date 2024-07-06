Hollanda efsanesi Marco van Basten’den UEFA’ya sert tepki: Merih Demiral’a verilen ceza çok saçma

Marco van Basten





'UEFA KİM OLUYOR?'

UEFA kim oluyor da 'Bunu yapamazsınız' diyor? Şimdi yine siyasetin devreye girmesine izin veriyorsunuz, çünkü bir oyuncunun uzaklaştırılmasına karar veriyorsunuz. Sonra da siyaset yapıyorlar diyorsunuz, değil mi?



Bunu çok garip buluyorum.Futbola sadık kalın."





