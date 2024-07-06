Hollanda efsanesi Marco van Basten’den UEFA’ya sert tepki: Merih Demiral’a verilen ceza çok saçma

Hollanda'nın efsane futbolcusu Marco van Basten, Merih Demiral'a 'Bozkurt' işareti yaptığı için iki maç ceza veren UEFA'ya sert tepki gösterdi.
Hollanda'nın efsane futbolcusu Marco van Basten, Merih Demiral'a 'Bozkurt' işareti yaptığı için iki maç ceza veren UEFA'ya sert tepki gösterdi.
EURO 2024 maçlarını canlı yayınlayan Hollandalı kamu yayıncısına konuşan Van Basten, "Merih Demiral'a verilen cezayı çok saçma buluyorum" şeklinde konuştu.
Basten şu ifadeleri kullandı:
"MERİH DEMİRAL'A VERİLEN CEZA ÇOK SAÇMA"
Merih Demiral'a verilen cezayı çok saçma buluyorum. Bu davranışın mümkün olmadığı hissine kapıldıklarında cezayı Türklerin vermesi gerekmez mi?
'UEFA KİM OLUYOR?'
UEFA kim oluyor da 'Bunu yapamazsınız' diyor? Şimdi yine siyasetin devreye girmesine izin veriyorsunuz, çünkü bir oyuncunun uzaklaştırılmasına karar veriyorsunuz. Sonra da siyaset yapıyorlar diyorsunuz, değil mi?
Bunu çok garip buluyorum.Futbola sadık kalın."