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Galatasaray'a yeni Melo: Yine Juventus'tan gelecek! Herkes Rabiot derken...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Kadrosunu Michy Batshuayi ile güçlendiren sarı kırmızılılarda şimdi de gündeme bomba gibi bir isim geldi. Aslan 'yeni Melo'sunu yine Juventus'ta buldu. Herkes Rabiot'yu beklerken Cimbom sürpriz yapacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 15:37 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 15:37
Galatasaray’a yeni Melo: Yine Juventus’tan gelecek! Herkes Rabiot derken...

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 3 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarına başladı. İlk olarak Kemerburgaz'da toplanan sarı kırmızılılar, ardından Avusturya'da kamp yapacak.

Galatasaray’a yeni Melo: Yine Juventus’tan gelecek! Herkes Rabiot derken...

Aslan, kamp çalışmalarından döndüğünde de Kemerburgaz'da açılan yeni tesislerinde hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray’a yeni Melo: Yine Juventus’tan gelecek! Herkes Rabiot derken...

TRANSFER HAREKATI HIZ KAZANDI

Son iki sezonda yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Galatasaray, bu yıl da büyük bombalar patlatmanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray’a yeni Melo: Yine Juventus’tan gelecek! Herkes Rabiot derken...

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim; bek bölgeleri, stoper, orta saha ve kanat transferi yapmak için arayışlarına devam ediyor.

Galatasaray’a yeni Melo: Yine Juventus’tan gelecek! Herkes Rabiot derken...

İLK İMZA BATSMAN'DEN!

Transfer döneminin resmen başladığı Türkiye'de, Galatasaray ilk imzasını flaş bir isme attırdı.

Galatasaray’a yeni Melo: Yine Juventus’tan gelecek! Herkes Rabiot derken...

Sarı kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Galatasaray’a yeni Melo: Yine Juventus’tan gelecek! Herkes Rabiot derken...

YABANCI SINIRI DÜŞÜNDÜRÜYOR!

Yeni sezonda yabancı sınırının 12'ye düşecek olması teknik direktör Okan Buruk ve yönetimi düşündürüyor.

Galatasaray’a yeni Melo: Yine Juventus’tan gelecek! Herkes Rabiot derken...

Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Ndombele ve Carlos Vinicius ile yollar ayrıldı.

Galatasaray’a yeni Melo: Yine Juventus’tan gelecek! Herkes Rabiot derken...

Aslan, ayrıca 6 aylığına transfer ettiği ve verim alamadığı Serge Aurier ile de yola devam edilmedi.

Galatasaray’a yeni Melo: Yine Juventus’tan gelecek! Herkes Rabiot derken...

KİRALIKLAR YOLCU

Sarı kırmızılılarda geçtiğimiz sezon takımdan kiralık olarak ayrılan isimler de yeni sezonda kadroda olmayacak.

Galatasaray’a yeni Melo: Yine Juventus’tan gelecek! Herkes Rabiot derken...

Bu doğrultuda Nicolo Zaniolo Atalanta'ya kiralanırken, Mathias Ross ve Cicaldau da takımdan bonservisleriyle veya kiralık olarak yeniden ayrılacaklar.

Galatasaray’a yeni Melo: Yine Juventus’tan gelecek! Herkes Rabiot derken...

Başakşehir'de forma giyen Leo Dubois içinse son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.

Galatasaray’a yeni Melo: Yine Juventus’tan gelecek! Herkes Rabiot derken...

KONTENJAN DOLDU

Bu noktada sözleşme yenileyen Mertens dahil 11 yabancı futbolcusu bulunan sarı kırmızılılarda, Batshuayi'nin imzasıyla birlikte kontenjan da dolmuş oldu.

Galatasaray’a yeni Melo: Yine Juventus’tan gelecek! Herkes Rabiot derken...

AYRILIKLAR KAPIDA!

Kadrodaki şişkinliği azaltmak ve aynı zamanda yabancı sayısını düşürmek için raporunu hazırlayan Okan Buruk, gelecek tekliflere göre bazı isimlerle yolların ayrılmasına onay verdi.

Galatasaray’a yeni Melo: Yine Juventus’tan gelecek! Herkes Rabiot derken...

Bu doğrultuda; beklenen katkıyı bir türlü veremeyen Tete ve Zaha, ön plana çıkıyor. Ayrıca Okan Buruk'la yıldızı barışmayan Sergio Oliveira'nın da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray’a yeni Melo: Yine Juventus’tan gelecek! Herkes Rabiot derken...

STOPER KARARI!

Geride kalan sezonda Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Victor Nelsson 3'lüsünün dönüşümlü olarak forma giydiği Galatasaray'da, iki yabancı isimden birisinin takımdan gönderilmesi planlanıyordu.

Galatasaray’a yeni Melo: Yine Juventus’tan gelecek! Herkes Rabiot derken...

Hem Nelsson hem Sanchez için kulübe 20 milyon euro bandında teklifler gelirken, Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığının ardından eski performansını aratması Okan Buruk'u düşündürdü.

Galatasaray’a yeni Melo: Yine Juventus’tan gelecek! Herkes Rabiot derken...

Tecrübeli teknik adam bu nedenle iki stoperden birisinin satılıp satılmaması konusuna kampın ardından karar verecek.

Galatasaray’a yeni Melo: Yine Juventus’tan gelecek! Herkes Rabiot derken...

GÖZLER TRANSFERDE

Galatasaray'da Batshuayi'nin ardından takıma katılacak ikinci isim de netleşiyor...

Galatasaray’a yeni Melo: Yine Juventus’tan gelecek! Herkes Rabiot derken...

YENİ MELO YİNE JUVENTUS'TAN

İtalyan muhabir Alfredo Pedulla, Galatasaray'ın Juventus'tan Arthur Melo'yu kadrosuna katmak istediğini yazdı. Pedulla'nın haberine göre Arthur için Roma ve Benfica da devrede.

Galatasaray’a yeni Melo: Yine Juventus’tan gelecek! Herkes Rabiot derken...

Barcelona'dan Juventus'a 80 milyon euro bedelle transfer olan Arthur için Juventus'un kiralamaya sıcak bakabileceği belirtildi.

Galatasaray’a yeni Melo: Yine Juventus’tan gelecek! Herkes Rabiot derken...

Arthur Melo, geçen sezon görev aldığı 48 maçta 2 gol atıp 4 asist üretti.

Galatasaray’a yeni Melo: Yine Juventus’tan gelecek! Herkes Rabiot derken...

Juventus ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arthur'un piyasa değeri 15 milyon Euro.

Galatasaray’a yeni Melo: Yine Juventus’tan gelecek! Herkes Rabiot derken...

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