Galatasaray’a yeni Melo: Yine Juventus’tan gelecek! Herkes Rabiot derken...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 3 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarına başladı. İlk olarak Kemerburgaz'da toplanan sarı kırmızılılar, ardından Avusturya'da kamp yapacak.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 3 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarına başladı. İlk olarak Kemerburgaz'da toplanan sarı kırmızılılar, ardından Avusturya'da kamp yapacak.
Aslan, kamp çalışmalarından döndüğünde de Kemerburgaz'da açılan yeni tesislerinde hazırlıklarına devam edecek.
TRANSFER HAREKATI HIZ KAZANDI
Son iki sezonda yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Galatasaray, bu yıl da büyük bombalar patlatmanın hesaplarını yapıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim; bek bölgeleri, stoper, orta saha ve kanat transferi yapmak için arayışlarına devam ediyor.
İLK İMZA BATSMAN'DEN!
Transfer döneminin resmen başladığı Türkiye'de, Galatasaray ilk imzasını flaş bir isme attırdı.
Sarı kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
YABANCI SINIRI DÜŞÜNDÜRÜYOR!
Yeni sezonda yabancı sınırının 12'ye düşecek olması teknik direktör Okan Buruk ve yönetimi düşündürüyor.
Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Ndombele ve Carlos Vinicius ile yollar ayrıldı.
Aslan, ayrıca 6 aylığına transfer ettiği ve verim alamadığı Serge Aurier ile de yola devam edilmedi.
KİRALIKLAR YOLCU
Sarı kırmızılılarda geçtiğimiz sezon takımdan kiralık olarak ayrılan isimler de yeni sezonda kadroda olmayacak.
Bu doğrultuda Nicolo Zaniolo Atalanta'ya kiralanırken, Mathias Ross ve Cicaldau da takımdan bonservisleriyle veya kiralık olarak yeniden ayrılacaklar.
Başakşehir'de forma giyen Leo Dubois içinse son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.
KONTENJAN DOLDU
Bu noktada sözleşme yenileyen Mertens dahil 11 yabancı futbolcusu bulunan sarı kırmızılılarda, Batshuayi'nin imzasıyla birlikte kontenjan da dolmuş oldu.
AYRILIKLAR KAPIDA!
Kadrodaki şişkinliği azaltmak ve aynı zamanda yabancı sayısını düşürmek için raporunu hazırlayan Okan Buruk, gelecek tekliflere göre bazı isimlerle yolların ayrılmasına onay verdi.
Bu doğrultuda; beklenen katkıyı bir türlü veremeyen Tete ve Zaha, ön plana çıkıyor. Ayrıca Okan Buruk'la yıldızı barışmayan Sergio Oliveira'nın da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
STOPER KARARI!
Geride kalan sezonda Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Victor Nelsson 3'lüsünün dönüşümlü olarak forma giydiği Galatasaray'da, iki yabancı isimden birisinin takımdan gönderilmesi planlanıyordu.
Hem Nelsson hem Sanchez için kulübe 20 milyon euro bandında teklifler gelirken, Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığının ardından eski performansını aratması Okan Buruk'u düşündürdü.
Tecrübeli teknik adam bu nedenle iki stoperden birisinin satılıp satılmaması konusuna kampın ardından karar verecek.
GÖZLER TRANSFERDE
Galatasaray'da Batshuayi'nin ardından takıma katılacak ikinci isim de netleşiyor...
YENİ MELO YİNE JUVENTUS'TAN
İtalyan muhabir Alfredo Pedulla, Galatasaray'ın Juventus'tan Arthur Melo'yu kadrosuna katmak istediğini yazdı. Pedulla'nın haberine göre Arthur için Roma ve Benfica da devrede.
Barcelona'dan Juventus'a 80 milyon euro bedelle transfer olan Arthur için Juventus'un kiralamaya sıcak bakabileceği belirtildi.
Arthur Melo, geçen sezon görev aldığı 48 maçta 2 gol atıp 4 asist üretti.
Juventus ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arthur'un piyasa değeri 15 milyon Euro.