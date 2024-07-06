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Trabzonspor Premier Lig'in yıldızına kancayı attı! Marek Hamsik sonrası orta saha için dünya yıldızı transferi geliyor

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, çalışmalarını Macaristan'da sürdürüyor. Bordo mavili ekipte Teknik Direktör Abdullah Avcı yöneitminde gerçekleştirilen idmanlarda oyuncular hem fiziksel hem de taktiksel olarak hazırlıklara devam ediyor. Diğer yandan yönetim de daha önce belirlenen futbolcularla ilgili olarak transfer görüşmelerini yoğunlaştırıyor. İlk maçına 25 Temmuz'da çıkacak Fırtına özellikle orta saha ve stoper mevkisine çok iyi takviyeler yapmak amacında. Marek Hamsik sonrası oyun kurucu profiline ihtiyaç duyulması üzerine Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibi Premier Lig'de top koşturan yıldız ismi listesine aldı ve görüşmeler başladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 17:51 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 17:53
Trabzonspor Premier Lig’in yıldızına kancayı attı! Marek Hamsik sonrası orta saha için dünya yıldızı transferi geliyor

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2021-2022 sezonunda elde ettiği şampiyonluk sonrasında zirvenin çok uzağında kalan Trabzonspor'da yeniden üst sıralarda yer almanın mücadelesi verilmek isteniyor. Yeni yapılanma kapsamında yapılan transferlerin haricinde birkaç takviye daha gerçekleştirmeyi planlayan bordo mavililerin gündeminde çok önemli yıldızlar var. Özellikle orta sahaya oyun kurucu arayan deneyimli teknik direktör Abdullah Avcı, Marek Hamsik sonrasında saha içindeki patronunu buldu. İşte detaylar...

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Macaristan'ın Szeged şehrinde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, dengeye bağlı teknik ısınmanın ardından 5'e 2 ve şut çalışması yaptı. İdman turnuva ile son buldu. Antrenmanda, milli takımlarda görev yapan oyuncular yer almadı.

İLK MAÇ 10 TEMMUZ'DA

Yeni sezon hazırlıklarını Macaristan'ın Szeged şehrinde sürdüren Trabzonspor, oynayacağı hazırlık maçlarının tarih ve saatlerini netleştirdi. Fırtına ilk maçını 10 Temmuz Çarşamba günü Türkiye saati ile 18.00'de Macaristan ekiplerinden Szeged Csanad ile oynayacak. Trabzonspor'un ikinci hazırlık maçı programında ise değişiklik yapıldı. Daha önce 14 Temmuz Pazar günü oynanması planlanan Zeleznicar Pancevo karşılaşması, 13 Temmuz Cumartesi günü TSİ 18.30'da oynanacak.

6 FUTBOLCU BİTTİ

Bordo mavililer 2 sezondur hasretini çektiği şampiyonluğa artık ulaşmak istiyor. Karadeniz temsilcisi şu ana kadar tam 6 futbolcuyu kadrosuna katmayı başardı. Anthony Nwakaeme ile başlayan yaz tescil döneminde Ozan Tufan, Cihan Çanak, John David Lundstram, Borna Barisic ve Denis Dragus da imza atan diğer isimler oldu.

YENİ LİDER ARANIYOR

Trabzonspor transfer çalışmaları kapsamında birçok oyuncuyla görüşmelerine devam ediyor. Birçok mevkide eksiğini kapatan bordo mavili ekipte artık nokta atışlar kaldı. Orta saha, 10 numara, forvet ve stoper için temaslara hız verildi. Oyunun merkezini sağlam kurmak isteyen Teknik Direktör Abdullah Avcı özellikle Marek Hamsik gittikten sonra oyun içi bir lidere ihtiyaç duymuştu. O isim de bulundu.

STOPERE İHTİYAÇ VAR

Geride kalan sezonda stoper mevkisinden istediği verimi alamayan Trabzonspor'da Filip Benkovic ile yollar ayrıldı. Hırvat futbolcu ile yola devam edilmedi ve kulübüne gönderildi. Joaquin Fernandez de ülkesindeki takımlarla görüşme halinde. Ancak nasıl bir ayrılık olacağı henüz bilinmiyor. Stefano Denswil'in ise takımda kalması bekleniyor. Surinamlı futbolcudan memnun olan Avcı, yanına partnerini arıyor.

KİRALIKLAR ZORLUK ÇIKARACAK

Bordo mavililerin kiralık futbolcularından da iyi haber gelmedi. Maxi Gomez, Dmitrios Kourbelis, Tonio Teklic, Montasser Lahtimi gibi oyuncular için kiralandıkları kulüpler teklifte bulunmadı. Bu da yönetimin elini zorlaştırıyor. Talip çıkması halinde gereken kolaylık sağlanacak.

GIGOT'UN ALTERNATİFİ BELİRLENDİ

Bu kapsamda ön plana çıkan isimlerin başında Samuel Gigot geliyor. Fransız savunmacı için Marsilya kulübü ile masaya oturuldu. Şu ana kadar anlaşmaya yakın olunsa da el sıkışılmadı. Ancak mavi beyazlılar deneyimli oyuncuya kulüp bulmasını iletti. Yönetim de her türlü fedakarlığı yaparak imzayı attırmak amacında. Eğer olumsuz sonuç alınırsa bu kez farklı bir hedefe gidilecek.

PHILLIPS GÜNDEMDE

Trabzonspor'da Samuel Gigot'un olmaması halinde Liverpool'un stoperlerinden Nathaniel Phillips listeye dahil edildi. Bolton alt yapısında başladığı futbol hayatında Liverpool alt yapısına transfer olan 27 yaşındaki futbolcu Stuttgart, Bournemouth, Celtic ve son olarak Cardiff formalarını kiralık olarak giydi. Geçen sezon 26 karşlaşmada 1936 dakika forma giydi. 1 gol atıp 4 de sarı kart gördü. 3.5 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

YENİ TEKLİFLER MASADA

Fırtına'da santrfor için Paul Onuachu için Southampton ile irtibat koparılmış değil. İngiliz ekibiyle farklı formüller ve teklifler üzerinde görüşülüyor. Bu pakette yine Göztepe konusu ele alınıyor. Bazı futbolcuların kiralık verilme gibi durumları söz konusu olabilir.



HAMSIK'TEN SONRA DÜŞTÜ

Son şampiyonluğu kazandığı dönemde orta alanda Marek Hamsik gibi bir dünya yıldızına sahip olan Trabzonspor'da geride kalan 2 sezonda bu mevkiye yapılan veya yapılamayan transferler nedeniyle çok zor anlar yaşandı. Oyunu kurmakta zorlanan Fırtına'nın mücadele gücü de çok düştü ve rakiplerine bu alanda da çoğu zaman cevap veremedi.

Bu duruma dur demek isteyen Teknik Direktör Abdullah Avcı, orta sahaya takviye talep etti. Yönetim adına da Başkan Ertuğrul Doğan olumlu yanıt verdi. Son olarak Premier Lig'de forma giyen yıldız futbolcuyla görüşmeler başladı.

ANDRE GOMES İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Trabzonspor, Everton ile yollarını ayıran Andre Gomes'i gündemine aldı. Adı geçen sezon da bordo mavili ekiple anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Portekizli futbolcu kapıyı yüksek seviyeden açarak 3 milyon euro yıllık ücret istedi. Ayrıca 1.5 milyon euro da imza parası ödenmesi konusunda şart koştu.


Yönetim ise son senelerde sakatlık nedeniyle çok maç kaçıran 30 yaşındaki futbolcuya bu kadar yüksek ücret ödemek yerine pazarlıklarla fiyatı indirmeye çalışıyor. Eğer orta noktada buluşulabilirse imzalar atılacak.

10 milyon euro güncel piyasa değeri bulunan Andre Gomes geride kalan sezonda 16 maça çıktı. Biri lig diğeri Federasyon Kupası olmak üzere 2 gol attı ve 5 sarı kart gördü. 689 dakika sahada kaldı.

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