6 FUTBOLCU BİTTİ Bordo mavililer 2 sezondur hasretini çektiği şampiyonluğa artık ulaşmak istiyor. Karadeniz temsilcisi şu ana kadar tam 6 futbolcuyu kadrosuna katmayı başardı. Anthony Nwakaeme ile başlayan yaz tescil döneminde Ozan Tufan, Cihan Çanak, John David Lundstram, Borna Barisic ve Denis Dragus da imza atan diğer isimler oldu.

YENİ LİDER ARANIYOR Trabzonspor transfer çalışmaları kapsamında birçok oyuncuyla görüşmelerine devam ediyor. Birçok mevkide eksiğini kapatan bordo mavili ekipte artık nokta atışlar kaldı. Orta saha, 10 numara, forvet ve stoper için temaslara hız verildi. Oyunun merkezini sağlam kurmak isteyen Teknik Direktör Abdullah Avcı özellikle Marek Hamsik gittikten sonra oyun içi bir lidere ihtiyaç duymuştu. O isim de bulundu.

STOPERE İHTİYAÇ VAR Geride kalan sezonda stoper mevkisinden istediği verimi alamayan Trabzonspor'da Filip Benkovic ile yollar ayrıldı. Hırvat futbolcu ile yola devam edilmedi ve kulübüne gönderildi. Joaquin Fernandez de ülkesindeki takımlarla görüşme halinde. Ancak nasıl bir ayrılık olacağı henüz bilinmiyor. Stefano Denswil'in ise takımda kalması bekleniyor. Surinamlı futbolcudan memnun olan Avcı, yanına partnerini arıyor.

KİRALIKLAR ZORLUK ÇIKARACAK Bordo mavililerin kiralık futbolcularından da iyi haber gelmedi. Maxi Gomez, Dmitrios Kourbelis, Tonio Teklic, Montasser Lahtimi gibi oyuncular için kiralandıkları kulüpler teklifte bulunmadı. Bu da yönetimin elini zorlaştırıyor. Talip çıkması halinde gereken kolaylık sağlanacak.