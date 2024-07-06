Hakan Çalhanoğlu’ndan defans itirafı: ’Keşke geri çekilmeseydik’

"FUTBOLDA KAYBETMEK DE VAR"

Kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Hakan, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok güzel bir turnuva geçirdik. Hocamıza, ekibine, masörlerimize, aşçılarımıza, bizi koruyan komutanlarımıza... Maalesef buraya kadarmış. Buraya kadar getirdik. Milletimize bu heyecanı yaşattıysak ne mutlu bize. Futbolda kaybetmek de var. Maç sonu taraftarlarımız bizi ayakta alkışladı. Bu güzel bir sinyal." dedi.