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Hakan Çalhanoğlu'ndan defans itirafı: 'Keşke geri çekilmeseydik'

EURO 2024'te Hollanda'ya çeyrek finalde 2-1 yenilerek elenen A Milli Futbol Takımımız'da kaptan Hakan Çalhanoğlu, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Deneyimli orta saha oyuncusu "İkinci yarıya çok iyi başlamadık, geriye çekildik. İkinci golden sonra uzun toplara döndük, keşke geri çekilmeseydik." dedi.

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Giriş Tarihi 07 Temmuz 2024, 01:33 Güncelleme 07 Temmuz 2024, 01:44
Hakan Çalhanoğlu’ndan defans itirafı: ’Keşke geri çekilmeseydik’

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A Milli Futbol Takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 1-0 öne geçmemize rağmen 2-1 yenildiğimiz Hollanda maçının ardından açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu ikinci yarı geri çekilmelerinin belirleyici rol oynadığından bahsetti.

Maç sonu kaptandan kahreden açıklama: ''Keşke geri çekilmeseydik''

"FUTBOLDA KAYBETMEK DE VAR"

Kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Hakan, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Çok güzel bir turnuva geçirdik. Hocamıza, ekibine, masörlerimize, aşçılarımıza, bizi koruyan komutanlarımıza... Maalesef buraya kadarmış. Buraya kadar getirdik. Milletimize bu heyecanı yaşattıysak ne mutlu bize. Futbolda kaybetmek de var. Maç sonu taraftarlarımız bizi ayakta alkışladı. Bu güzel bir sinyal." dedi.

"KEŞKE GERİ ÇEKİLMESEYDİK..."

İkinci yarıda uzun toplara döndüklerini ve geri çekildiklerini dile getiren başarılı futbolcu, "İkinci yarıya çok iyi başlamadık, geriye çekildik. İkinci golden sonra uzun toplara döndük, keşke geri çekilmeseydik. Oluyor böyle şeyler. Buraya kadar gelmek de bir gurur. Tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ayaklarına, yüreklerine sağlık." sözlerini sarf etti.

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