Ronald Koeman: Bizi zorladılar ama şanslıydık

"İLK 15 DAKİKADA BASKILI OYNADIK"

"Türkiye çok sağlam ve tutkulu oynuyor. 2. yarıya iyi başladık. Depay maçın başında önemli bir pozisyon buldu. 25. dakikadan sonra Türkiye oyunun kontrolünü eline aldı. İkinci yarının ilk 15 dakikasında biz çok baskılı oynadık ve maçı kazandık."