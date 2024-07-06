Ronald Koeman: Bizi zorladılar ama şanslıydık

A Milli Futtbol Takımımız, EURO 2024'te karşılaştığı Hollanda'ya karşı 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 yenilerek çeyrek finalde elendi. Mücadlenin ardından TRT'ye konuşan Ronald Koeman, karşılaşmayı değerlendirdi.
A Milli Futtbol Takımımız, EURO 2024'te karşılaştığı Hollanda'ya karşı 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 yenilerek çeyrek finalde elendi. Mücadlenin ardından TRT'ye konuşan Ronald Koeman, karşılaşmayı değerlendirdi.
"İLK 15 DAKİKADA BASKILI OYNADIK"
"Türkiye çok sağlam ve tutkulu oynuyor. 2. yarıya iyi başladık. Depay maçın başında önemli bir pozisyon buldu. 25. dakikadan sonra Türkiye oyunun kontrolünü eline aldı. İkinci yarının ilk 15 dakikasında biz çok baskılı oynadık ve maçı kazandık."
"SON 5 DAKİKADA ŞANSLIYDIK"
"Türk Milli Takımı harika bir performans gösterdi. Tutkulu oynuyorlar. Top ayaklarındayken kaliteliler. İki, üç kişiyle hücuma çıktıkları zaman bizim savunmamızı çok zorladılar. Son 5 dakikada şanslıydık diyebilirim."