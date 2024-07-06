Vincenzo Montella: Gururlanmamız gerekiyor

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Avusturya'yı 2-1 yendikten sonra 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımız, Hollanda ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-0 öne geçen Bizim Çocuklar, 5 dakikada yediği 2 golle karşılaşmayı kaybetti ve turnuvadan elendi. Mücadelenin ardından konuşan Teknik Direktör Vincenzo Montella buraya kadar geldikleri için ülke olarak gururlanmaları gerektiğini dile getirdi. Hollanda 2 - 1 Türkiye | MONTELLA: Üzgünüz ama gururlanmalıyız!

"DAHA FAZLASINA ULAŞABİLİRDİK" Geldikleri aşama itibarıyla son 8 takım arasına kaldıklarını ancak çok daha fazlasını da elde edebileceklerini dile getiren Montella; "Bence Avrupa'nın ilk 5 ülkesinden biriyiz. Böyle bir akşam yaşadığımız için üzgünüz. Bütün ülkemizi arkamızda hissederek ve bütün oyun stratejimizi benimseterek bir kimlik kazandırdığımız için gururluyuz. Oyuncularımızın alınlarında öpmek lazım. Çok iyi adapte oldular. Gerçekten gururlanmamamız gerekiyor. Buraya kadar geldik ama daha fazlasına da ulaşabilirdik." dedi.