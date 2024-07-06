Vincenzo Montella: Gururlanmamız gerekiyor

Avusturya'yı 2-1 yendikten sonra 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımımız, Hollanda ile karşı karşıya geldi. Mücadelede 1-0 öne geçen Bizim Çocuklar, 5 dakikada yediği 2 golle karşılaşmayı kaybetti ve turnuvadan elendi. Mücadelenin ardından konuşan Teknik Direktör Vincenzo Montella buraya kadar geldikleri için ülke olarak gururlanmaları gerektiğini dile getirdi.
"DAHA FAZLASINA ULAŞABİLİRDİK"
Geldikleri aşama itibarıyla son 8 takım arasına kaldıklarını ancak çok daha fazlasını da elde edebileceklerini dile getiren Montella; "Bence Avrupa'nın ilk 5 ülkesinden biriyiz. Böyle bir akşam yaşadığımız için üzgünüz. Bütün ülkemizi arkamızda hissederek ve bütün oyun stratejimizi benimseterek bir kimlik kazandırdığımız için gururluyuz. Oyuncularımızın alınlarında öpmek lazım. Çok iyi adapte oldular. Gerçekten gururlanmamamız gerekiyor. Buraya kadar geldik ama daha fazlasına da ulaşabilirdik." dedi.
"SAHAYA YANSITTIĞIMIZ KARAKTERİMİZLE SEMPATİ KAZANDIK"
Karşılaşmada gol beklentilerinin Hollanda'dan fazla olduğunun altınız çizen İtalyan çalıştırıcı genç bir kadroya sahip olduklarını ifade ederek; "Maçın geneline baktığımızda çok iyi yorumladığımız bir bölüm var. Sonrasında 10 dakika topa sahip olamadık. O anları daha iyi yönetebilirdik ama turnuvanın en genç takımı olmamızın etkisi vardı bunu yapamamamızda. Oynama şeklimiz ve sahaya yansıttığımız karakterimizle sempati kazandık. 8 sene sonraki Avrupa Şampiyonası'nda da bu takımın yarısı muhtemelen burada olacak. Rakipten daha fazla şut attık ama değerlendiremedik. Gol beklentisi de rakipten fazlaydı ama değerlendiremedik." diye konuştu