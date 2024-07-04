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EURO 2024'te Türkiye'nin şampiyonluk ihtimali açıklandı! Millilerin yarı final oranı şoke etti...

Almanya'da devam eden 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 8 takım kaldı. 5-6 Temmuz tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarla birlikte yarı finalistler belli olacak. 14 Temmuz'da da kupa sahibini bulacak. Millilerimiz de Hollanda karşısında yarı finale yükselme mücadelesi verecek. Kazandığı takdirde ise İngiltere - İsviçre eşleşmesinden galip ayrılan tarafla karşılaşacak. Turnuvada kalan 8 takımın şampiyonluk olasılıkları da açıklandı. Özellikle Bizim Çocuklar'ın Hollanda karşısındaki oranları herkesi şaşırttı. İşte EURO 2024'teki ülkelerin kupayı kazanma ihtimalleri...

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 18:09 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 18:09
EURO 2024’te Türkiye’nin şampiyonluk ihtimali açıklandı! Millilerin yarı final oranı şoke etti...

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Tarihin en çok ilgi gören ve heyecan duyulan turnuvalarından birine sahne olan EURO 2024'te çeyrek final karşılaşmaları oynanacak. Milli takımımızın da Hollanda ile kozlarını paylaşacağı maçta turu geçtiğimiz takdirde yarı finale yükseleceğiz. Rakibimiz ise İsviçre - İngiltere eşleşmesinin galibi olacak.

Turnuvaya Gürcistan maçı ile başlayan millilerimiz, sahadan 3-1 galip ayrılarak 3 puanla merhaba dedi. Portekiz karşısında rakibe cevap veremeyip sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı. Gruptaki son maçımızda ise Çekya'yı 2-1 mağlup edip son 16 turuna kaldı. Son 16 turunda ise Avusturya'yı kıran kırana geçen bir 90 dakikanın ardından aynı sonuçla yenen ay yıldızlılar, çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti.

Turnuvanın ilk gününden bu yana hem seyir zevki hem tribündeki taraftarları hem de takım olarak adından söz ettiren Türkiye'nin başarısı Avrupa ve dünya basınında da geniş yer buldu. Arda ve Ferdi'ye son maçın kahramanları Merih ve Mert de eklendi.

Mert'in yaptığı müdahale İngilizler tarafından tarihin en iyi 10 kurtarışı arasına eklendi.

Millilerimiz 6 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Portakallar'a karşı oynadığımız maçlarda çok da iç açıcı bir durumumuz söz konusu değil ancak bu kez yarı finale çıkan taraf olmak istiyoruz.

İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü'nün cezalı olacağı karşılaşmada Vincenzo Montella'nın orta saha kurgusunu nasıl şekillendireceği de şimdiden merak konusu haline geldi.

Diğer yandan istatistik şirketi Opta, çeyrek finale kalan 8 takımın yarı final, final ve şampiyonluk ihtimallerini sıraladı. İşte Türkiye'nin olasılıkları...

İSPANYA

Yarı final: %55.07
Final: %30.62
Şampiyonluk: %19.48

İNGİLTERE

Yarı final: %65.12
Final: %41.43
Şampiyonluk: %18.98

FRANSA

Yarı final: %60.60
Final: %28.44
Şampiyonluk: %18.18

ALMANYA

Yarı final: %44.93
Final: %26.40
Şampiyonluk: %17.15

HOLLANDA

Yarı final: %61.24
Final: %28.40
Şampiyonluk: %9.98

PORTEKİZ

Yarı final: %39.40
Final: %14.53
Şampiyonluk: %7.64

İSVİÇRE

Yarı final: %34.88
Final: %16.73
Şampiyonluk: %5.10

TÜRKİYE

Yarı final: %38.76
Final: %13.44
Şampiyonluk: %3.49

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

5 Temmuz

Fransa - Portekiz

İspanya - Almanya

6 Temmuz

Türkiye - Hollanda

İsviçre - İngiltere

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