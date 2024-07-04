EURO 2024’te Türkiye’nin şampiyonluk ihtimali açıklandı! Millilerin yarı final oranı şoke etti...

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Tarihin en çok ilgi gören ve heyecan duyulan turnuvalarından birine sahne olan EURO 2024'te çeyrek final karşılaşmaları oynanacak. Milli takımımızın da Hollanda ile kozlarını paylaşacağı maçta turu geçtiğimiz takdirde yarı finale yükseleceğiz. Rakibimiz ise İsviçre - İngiltere eşleşmesinin galibi olacak.

Turnuvaya Gürcistan maçı ile başlayan millilerimiz, sahadan 3-1 galip ayrılarak 3 puanla merhaba dedi. Portekiz karşısında rakibe cevap veremeyip sahadan 3-0 mağlubiyetle ayrıldı. Gruptaki son maçımızda ise Çekya'yı 2-1 mağlup edip son 16 turuna kaldı. Son 16 turunda ise Avusturya'yı kıran kırana geçen bir 90 dakikanın ardından aynı sonuçla yenen ay yıldızlılar, çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti.