Cristiano Ronaldo’dan Merih Demiral’a telefon! Yıldız futbolcu o anları açıkladı...

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrua Futbol Şampiyonası (EURO 2024) tüm hızıyla devam ediyor. Millilerimiz son 16 turuna yükseldiği organizasyonda Avusturya ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk saniyesinde kornerden gelen top sonrası oluşan karambolde sol ayağıyla yaptığı vurulşa ağları bulan Merih Demiral, 59'uncu dakikada da bu kez kafayla fileleri havalandırdı ve farkı 2'ye çıkarmayı başardı. Tecrübeli futbolcu turu getiren isim olurken rakibin tek sayısı karşılaşmayı uzatmaya götürmeye yetmedi ve Bizim Çocuklar son 8 takım arasına kaldı.
Maçın oyuncusu seçilen ve dünyada milyonlarca futbol sever tarafından da beğenilerek takdir toplayan Merih'i tebrik edenler arasında eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo da yer alıyordu. Portekizli yıldız grup aşamasında rakip de olduğu Merih'i kutladı.
KORNER ÇALIŞTILAR
EURO 2024'te çeyrek final kapısını attığı 2 golle adeta paramparça ederek milli takımımız için sonuna kadar aralayan yıldız futbolcu açıklamalarda bulundu. Karşılaşma sonrasında Sabah'a konuşan Merih şunları söyledi: "Teknik ve taktik olarak iyi hazırlandık. Kalecinin zafiyetleriyle ilgili daha önceden bilgilendirildik. Şut ve ön direk çalışması üzerine yoğunlaştık. Selçuk hoca da bizimle bizzat ilgilendi. Bana, Abdülkerim'e ve Kaan'a duran toplarda ne yapmamız gerektiği konusunda özel çalışma yaptırdı. Selçuk hocaya da bütün ekibe de teşekkür ediyorum" dedi.