Cristiano Ronaldo’dan Merih Demiral’a telefon! Yıldız futbolcu o anları açıkladı...

RONALDO ARADI

Arabistan'da aynı ligde oynadığı eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun da aradığını ifade eden milli futbolcu, "Gerçekler ışığında Avrupa Şampiyonu olmak bir hayaldi. Biz Avusturya'yı da yenerek, hayali, gerçekleştirilebilir bir hedef haline getirdik. Şu anda herkes birbirine, 'Neden olmasın' diyor. Biz kapasitesi yüksek bir takımız. Şimdiye kadar genelde kapasitemizin altında maçlar oynamıştık. Ama performansımızı artırarak ilerliyoruz. Rakiplerimiz kapasitemizin farkında değil. Her geçen gün şaşırıyorlar ve şaşırmaya devam edecekler" ifadelerini kullandı.