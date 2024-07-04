Kulüpler Birliği Vakfı yeni başkanını seçiyor! Beşiktaş JK Başkanı Hasan Arat ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’dan flaş açıklama

HASAN ARAT ADAY OLMADIĞINI AÇIKLADI Kulüpler Birliği Vakfı nda başkanlık görevini bırakacağı konuşulan Ali Koç'un yerine başkanlık için adı geçen isimlerden Hasan Arat , toplantı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na aday olmayacağını kaydetti.

Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya

EYÜPSPOR BAŞKANI ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Başkanlık için konuşulan bir diğer isim olan Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya ise Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na aday olduğunu söyledi.