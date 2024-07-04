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Kulüpler Birliği Vakfı yeni başkanını seçiyor! Beşiktaş JK Başkanı Hasan Arat ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'dan flaş açıklama

Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanının seçileceği toplantı başladı. Kulüpler Birliği Vakfında başkanlık görevini bırakacağı konuşulan Ali Koç'un yerine kimin seçileceği merak ediliyor. Toplantı öncesi başkanlık için adı geçen Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya açıklamalarda bulundu.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 16:51 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 16:51
Kulüpler Birliği Vakfı yeni başkanını seçiyor! Beşiktaş JK Başkanı Hasan Arat ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’dan flaş açıklama

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Kulüpler Birliği Vakfının yeni başkanının seçileceği toplantı başladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali KoçFenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç

Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Süper Lig'de yer alan diğer kulüplerin başkan ya da temsilcileri katıldı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul DoğanTrabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan

YENİ BAŞKAN KİM OLACAK?
Toplantı öncesi başkanlık için adı geçen Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk

HASAN ARAT ADAY OLMADIĞINI AÇIKLADI
Kulüpler Birliği Vakfında başkanlık görevini bırakacağı konuşulan Ali Koç'un yerine başkanlık için adı geçen isimlerden Hasan Arat, toplantı öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na aday olmayacağını kaydetti.

Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat ÖzkayaEyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya

EYÜPSPOR BAŞKANI ADAYLIĞINI AÇIKLADI
Başkanlık için konuşulan bir diğer isim olan Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya ise Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na aday olduğunu söyledi.

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