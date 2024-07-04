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Çeyrek finale Fransız düdük! Hollanda - Türkiye maçını Clement Turpin yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde 6 Temmuz Cumartesi günü Hollanda ile oynayacağı maçı, Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 11:57 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 11:57
Çeyrek finale Fransız düdük! Hollanda - Türkiye maçını Clement Turpin yönetecek

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A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde 6 Temmuz Cumartesi günü Hollanda ile oynayacağı maçı yönetecek hakemi açıkladı.

UEFA HAKEMLERİ AÇIKLADI
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Turpin'in yardımcıları aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages olacak.

DÖRDÜNCÜ HAKEM ALMAN
Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Alman Felix Zwayer yapacak.

Müsabakada Fransa Futbol Federasyonundan Jerome Brisard ise VAR olarak görev alacak.

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