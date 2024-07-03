UEFA’dan skandal karar! Merih Demiral’a soruşturma açıldı



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi atandı

Maç: 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde Avusturya ile Türkiye arasında oynanan 2024 UEFA EURO 16 Turu karşılaşması.

Avusturya ile Türkiye arasında 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu maçıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca bir soruşturma açılmıştır.

Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi zamanı geldiğinde sunulacaktır.

"TÜRK KİMLİĞİMLE İLGİSİ VAR"

Merih Demiral ise maçın ardından Bild'in Bozkurt selamı ile ne anlatmak istediğine yönelik sorusuna "Tabii ki gol attığım için çok mutluyum. Kutlama şeklimin Türk kimliğimle ilgisi vardı. Stadyumdaki insanların da bu jesti yaptığını gördüm" şeklinde cevap verdi.

Merih'in konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde;

"İki gol attığım için çok mutluyum. Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra bunu iliklerime kadar hissetim. Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. Bütün taraftarlarımız bizimle gurur duyuyor. Tribünde görmüştüm yapan taraftarlarımızı, onları gördükten sonra daha çok yapasım geldi, çok mutluyum. Tribünlerde de yapanları gördüm. Türkiye'de hepimiz Türk'üz, Türk olmaktan da gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Gayet normal, Türk taraftarlarımız da bizimle gurur duyuyor. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim.

UEFA'NIN İKİYÜZLÜLÜĞÜ

UEFA, EURO 2024'te oynanan Avusturya maçının ardından yaptığı 'Bozkurt selamı' nedeniyle Merih Demiral'a soruşturma açarken, kendi dayattığı LGBT'yi desteklemediği için bazı kulüplere de zamanında ceza verdiği yeniden gündeme geldi.