Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük

İLK TRANSFER BATSHUAYI! İç transferde gündem bu şekildeyken, Cimbom Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi ise renklerine bağladı.

Belçikalı golcüye senelik 3 milyon Euro net maaş verecek Aslan, 3 yıl vadeyle 3 milyon Euro da imza ücreti ödeyecek.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI Önceliği sağ bek ve orta saha transferine veren G.Saray'da, liste başına yazılan isimler ise belli oldu. İşte detaylar...

ÖNCELİK SAĞ BEK BÖLGESİ Sacha Boey'in ayrılığı sonrası bu bölgeyi geçici olarak Serge Aurier'le dolduran G.Saray, gelecek vadeden bir isim üzerine yoğunlaştı.