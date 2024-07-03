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Galatasaray'dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Michy Batshuayi'yi kadrosuna katarak transfer dönemine giriş yapan sarı kırmızılılar, şimdi de dış piyasaya açıldı. Aslan'ın biri Avusturya Milli Takımı'nın yıldızı olmak üzere iki isme kancayı taktığı öğrenildi. İşte A Spor'un duyurduğu o isimler...

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 14:59 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 14:59
Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük

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Trendyol Süper Lig'de unutulmayan bir sezon geçiren Galatasaray, 102 puanla rekor kırarak şampiyon oldu.

Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük

Sarı-kırmızılılar bu şampiyonlukla beraber en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 5 şampiyonluk yani 1 yıldız fark attı.

Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük

Başkan Dursun Özbek yapılan seçimde yeniden seçilirken; yaptığı ilk icraat ise teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme uzatmak oldu.

Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük

Üst üste 2 kez şampiyonluğa ulaşan ve 3 kupa kazanan deneyimli çalıştırıcının maaşı 20 milyon TL'den 110 milyon TL'ye yükseltildi.

Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük

Geçtiğimiz sezon birbirinden önemli isimlere imza attıran sarı-kırmızılılar, buna karşın takviyelerden istediği katkıyı alamadı.

Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük

Ndombele, Serge Aurier, Tete ve Wilfried Zaha gibi futbolculardan beklenen performans alınamazken; kiralık gelen isimlerle yollar ayrıldı.

Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük

Önümüzdeki sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye indirmek zorunda olurken; toplam kadro ise 30'dan 26'ya düşürülecek.

Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük

Öncelik kadro şişkinliği ve maaş bütçesini azaltmak olurken; beklentileri karşılayamayan isimlere uygun teklifler gelmesi halinde yollar ayrılacak.

Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük

EN AZ 5 YOLCU

Bu kapsamda Tete, Yusuf Demir, Sergio Oliveira, Cicaldau ve Zaniolo'nun gönderilmesi beklenirken, bütçede ise büyük bir azalma olacak.

Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük

Tete'ye ülkesinden, Oliveira'ya Arabistan'dan ve Zaniolo'ya ise İtalya'dan teklifler geldiği biliniyor.

Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük

Yönetim ise Yusuf Demir'i ise uygun bir teklif gelmesi halinde kiralamayı planlıyor. Böylelikle Cimbom transferlerden gelir de elde edecek.

Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük

ZIYECH'IN BONSERVİSİ ALINDI

Geçtiğimiz yıl Chelsea'den kiralanan Hakim Ziyech'in opsiyonu kullanıldı ve Faslı yıldızla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük

31 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli ödenmezken, yıldız isme senelik 2.85 milyon Euro net maaş ödenecek.

Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük

İLK TRANSFER BATSHUAYI!

İç transferde gündem bu şekildeyken, Cimbom Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi ise renklerine bağladı.

Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük

Belçikalı golcüye senelik 3 milyon Euro net maaş verecek Aslan, 3 yıl vadeyle 3 milyon Euro da imza ücreti ödeyecek.

Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Önceliği sağ bek ve orta saha transferine veren G.Saray'da, liste başına yazılan isimler ise belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük

ÖNCELİK SAĞ BEK BÖLGESİ

Sacha Boey'in ayrılığı sonrası bu bölgeyi geçici olarak Serge Aurier'le dolduran G.Saray, gelecek vadeden bir isim üzerine yoğunlaştı.

Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük

GUELA DOUE LİSTE BAŞI

Bu doğrultuda Cimbom Ligue 1 ekiplerinden Rennes'te forma giyen Guela Doue'yi renklerine bağlamak için harekete geçti.

Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük

Cimbom'un 21 yaşındaki Fildişi Sahilli sağ bek için 8 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi.

Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük

Fransız ekibini ikna etmek için ise Sacha Boey örneği gösterileceği ve sonraki satıştan pay maddesi de eklenebileceği belirtildi.

Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük

Transferde vatandaşı Wilfried Zaha ve Didier Drogba'nın yanı sıra; Sacha Boey'in de devreye gireceği aktarıldı.

Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük

Genç sağ bek geçtiğimiz yıl 57 maça çıkarken 4 asistlik katkı sağladı ve 3 bin 656 dakika sahada kaldı.

Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük

Sağ beki Doue'yle doldurmayı planlayan G.Saray, orta saha bölgesi için de çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük

CİMBOM'DAN LAIMER BOMBASI

Mutlak bir orta sahayla kadrosunu güçlendirecek G.Saray, Bayern Münih'in yıldızı Konrad Laimer için devreye girdi.

Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük

Sarı-kırmızılılar Laimer'i satın alma opsiyonu da ekleyerek kiralamak ve orta saha bölgesini garanti altına almak istiyor.

Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük

Avusturyalı yıldız isim, EURO 2024'te son 16 turunda A Milli Takım'a zorluk yaşatan isimlerden biri oldu.

Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük

27 yaşındaki futbolcu geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Cimbom'a karşı 2 maçta toplam 108 dakika süre almıştı.

Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük

Geçtiğimiz sezon 43 maçta forma giyen Laimer, 1 gol - 4 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 713 dakika sahada kaldı.

Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük

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Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük
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