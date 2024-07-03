Başkan Erdoğan'dan A Milli Takıma tebrik telefonu... Merih Demiral, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz... "Seni gözlerinden öpüyorum"

Erdoğan, maçın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlı oyuncular Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz ile konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Almanya'nın ev sahipliğinde yapılan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

A Milli Takımımız, Avusturya'yı 2-1 mağlup etti

"BÜTÜN GÖNLÜMLE SİZLERİ KUCAKLIYORUM"

İlk olarak Montella ile görüşen ve İtalyanca teşekkür ederek konuşmasına başlayan Erdoğan, "Gelemiyorum çünkü birçok burada devlet işleri var. Ama adım adım takip ediyorum. Bugün de bütün heyecanımla yanınızdaydım. Bütün gönlümle sizleri kucaklıyorum." ifadelerini kullandı.

Montella ise Cumhurbaşkanının desteği için "Bu konuda eminim, teşekkürler." dedi.