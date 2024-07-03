Fatih Terim'den olay Montella ve milli takım yorumu! "Ben demiştim"

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ Portekiz maçının ardından verdiği demeci hatırlatan Fatih Terim, "Bu stüdyoda Portekiz'e mağlup olduktan sonra büyük bir tepki ve infial varken 'Merak etmeyin, yolumuz çok uzun' demiştim.

O dediklerimin şu anda pratik olarak yansımasını görüyoruz. Çünkü mesele gruptan çıkabilmektir, mesele gruptan çıktıktan sonra 16'dan 8'e gelmektir. Mesele 8'den sonra 4'e, 2'ye derken şampiyonluğa" ifadelerini kullandı.

'ALINLARINDAN ÖPÜYORUM' Futbolcular ve teknik heyeti tebrik eden Fatih Terim, "Dolayısıyla bu takımın alnından öpüyorum bütün futbolcularımızın. Hocamıza buradan tebriklerimi gönderiyorum teknik heyetiyle birlikte" açıklamasını yaptı.

Kötü günlerde oyunculara ve takıma destek olunması gerektiğini belirten Fatih Terim, "Futbol böyle bir oyun. Sabredeceksiniz, hocanıza ve oyuncularınıza güveneceksiniz. Onların yanında olacaksınız, özellikle kötü günlerde" dedi.