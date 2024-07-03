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Fatih Terim'den olay Montella ve milli takım yorumu! "Ben demiştim"

EURO 2024'te mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımımız, son 16 turu maçında Avusturya ile karşılaştı. Milliler, Merih Demiral'ın attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından mücadeleyi ve EURO 2024 serüvenimizi yorumlayan Fatih Terim, flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 11:30 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 11:30
Fatih Terim’den olay Montella ve milli takım yorumu! Ben demiştim

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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Son 16 Turu'nda Avusturya ile kozlarını paylaştı. A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim, Avusturya maçının ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Terim’den olay Montella ve milli takım yorumu! Ben demiştim

A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmesini yorumlayan Fatih Terim flaş ifadeler kullandı.

Fatih Terim’den olay Montella ve milli takım yorumu! Ben demiştim

'GALATASARAY VEYA BAŞKA BİR TAKIM...'

Oyuncuların artık üzerinde Milli Takım forması olduğunu vurgulayan Fatih Terim, "Bugün artık Galatasaray veya başka bir takımın oyuncusu önemli değil, bugün Türk Milli Takımı'nın oyuncusu çok önemli" diye konuştu.

Fatih Terim’den olay Montella ve milli takım yorumu! Ben demiştim

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Portekiz maçının ardından verdiği demeci hatırlatan Fatih Terim, "Bu stüdyoda Portekiz'e mağlup olduktan sonra büyük bir tepki ve infial varken 'Merak etmeyin, yolumuz çok uzun' demiştim.

Fatih Terim’den olay Montella ve milli takım yorumu! Ben demiştim

O dediklerimin şu anda pratik olarak yansımasını görüyoruz. Çünkü mesele gruptan çıkabilmektir, mesele gruptan çıktıktan sonra 16'dan 8'e gelmektir. Mesele 8'den sonra 4'e, 2'ye derken şampiyonluğa" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim’den olay Montella ve milli takım yorumu! Ben demiştim

'ALINLARINDAN ÖPÜYORUM'

Futbolcular ve teknik heyeti tebrik eden Fatih Terim, "Dolayısıyla bu takımın alnından öpüyorum bütün futbolcularımızın. Hocamıza buradan tebriklerimi gönderiyorum teknik heyetiyle birlikte" açıklamasını yaptı.

Fatih Terim’den olay Montella ve milli takım yorumu! Ben demiştim

Kötü günlerde oyunculara ve takıma destek olunması gerektiğini belirten Fatih Terim, "Futbol böyle bir oyun. Sabredeceksiniz, hocanıza ve oyuncularınıza güveneceksiniz. Onların yanında olacaksınız, özellikle kötü günlerde" dedi.

Fatih Terim’den olay Montella ve milli takım yorumu! Ben demiştim

'ŞU ANDA KUTLAMA ZAMANI'

Türk halkının şu anda sevinmesi gerektiğini belirten Fatih Terim, "Herhangi bir teknik analizi çok uygun görmüyorum. Şu anda sevinme zamanı, şu anda kutlama zamanı.

Fatih Terim’den olay Montella ve milli takım yorumu! Ben demiştim

Emeği geçenlere buradan saygı duyup, sevgi duyup, Türk halkının kendilerine ifade etmesi gerekir" yorumunda bulundu.

Fatih Terim’den olay Montella ve milli takım yorumu! Ben demiştim

'ÇOCUKLARIMIZLA GURUR DUYUYORUM'

Türkiye'nin Avusturya ile oynana hazırlık maçından ders aldığını dile getiren Fatih Terim, "Avusturya'ya gelince maç öncesi anlatılanlarla, maç içinde anlatılan arasında biraz fark oldu. Türkiye 6-1'lik hazırlık maçından itibaren o maçtan olumlu şekilde bildirim almış."

Fatih Terim’den olay Montella ve milli takım yorumu! Ben demiştim

"Çok önemli değişimlerle oynadı. Topun kendinde kalmasını zaman zaman sağladı. Merkez kapatma işini yaptı. Çocuklarımızla gurur duyuyorum" dedi.

Fatih Terim’den olay Montella ve milli takım yorumu! Ben demiştim

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