Erden Timur'dan flaş transfer itirafları! "Szymanski, Fred, Zaha ve Tete..."

"AYRILMAMIN SEBEBİ BU" "Kendimce vicdani olarak baktığımda artılara eksilere bakıyorum. Maalesef ki herkes eksilere bakıyor. Zaten Galatasaray'dan ayrılmamın sebebi bu. İnanılmaz bir strateji yürütülüyor, yapılanların halı altına süpürülüp hiç bahsedilmemesi... Hayatımda böyle bir tiyatro yaşamadım gerçekten. 40 milyonluk sponsorluk buldum tek başıma. PUMA anlaşması var çok önemli olan, tek başıma pazarlık sürecini yürüttüm. Yıllardır 'NIKE anlaşması harika daha iyisini bulamazsınız' dendi, NIKE da aynı şeyi söyledi bize. O kabullenişin dışına çıkmak bir şeydir. Bu sene 700-800 bin forma sattık. Çoğu hafta formamız yoktu, olsaydı çok rahat 1 milyon satardık. 5 yılda 250 milyon eder bu."

"Ben çalışırken hiçbir sorun yaşamadık. Garip bir şekilde... Niye olabilir ki yani? Ben de onu anlamadım. Bir şey yapıyoruz ve başarılı gidiyor. Ben üzerime vazife olmayan hiçbir şeye de karışmadım. İlk sene 70 milyon euro zarar ettik, sponsorluk bulmamız gerekmez mi? Birbirimize yardımcı olmak gayet basit bir görev. 'Erden futbolda görevli, futbolda başarılı olamazsak ilk gemiyi terk edecek arkadaş bu' diye konumlandırılmışız oraya. Yapılan şey değil, o kasıt ve onun sistematik bir şekilde yapılması. Benim pozisyonumda görev almış insanların en az ekrana çıkanının 9'da 1'i kadar ekrana çıkmışım, ona çok dikkat etmişim zaten ben. Benim vicdanen Galatasaray'a en büyük katkım şampiyonluk dışındaki konular. Bu hayale herkesi inandırmak, yapılabilir seviyeye getirmek... Rakamsal olarak belki 300-500 milyon katkıda bulunmuşuz, hesaplamadım. Bir sürü transferlerin hiçbirinde görünmek bile istemedim. Ben de marketing, PR bilen bir insanımdır. Birine telefonla görüntü çektirirsin, 'Ne kadar mütevazı bir Erden Timur' olur. Cuma günü akşam Mersin'de bir düğüne katıldım, Şırnak'ta aşiret düğünü dediler. Benim sosyal medyada bir gücüm olsa 'Hayır orada değil Mersin'de' dedirtirim. Niye bunu yapıyorlar bilmiyorum. Mersin olsa ne olur, Şırnak olsa ne olur?"

"FALCAO'YA SPONSOR OLDUM" "Hiçbirinde gerçeklik payı yok. Zaten buralardan sonra kopuş başladı. Birine iyi diyorsam yüzde 95'i bana sonradan şey yapmış oluyor. Ben kendi yaptığım ticaret çevresindeki insanları getirdim Galatasaray'a sponsor yaptım. İnsanın kime nazı geçer? Bir oyuncuya sponsor olunacak, 'Buluyoruz' diyorlar ortada sponsor yok. Ben Galatasaray'a sponsorluk adı altında ne kadar şey yapmışım ve hiçbirini de geri almamışım. Sponsorluk olan kısmın neyi sponsorluk? 7 yıl, yani yönetici olana kadar takım uçağına binmedim. Sponsorluk hakkım var. Her uçuşta 3-5 kişi alabiliyorum yanıma istesem. Florya'ya gitmedim, bir kere Fatih Hoca kahvaltıya çağırdı sadece. O kadar koyu Galatasaraylıyım ki küçükken o antrenmanı izlemek için kapıda beklediğimi hatırlarım. Bunları da hiç kimseye anlatmadım. Daha ne istiyorsunuz arkadaş? O kadar sponsorluk yaptım sadece 2 kere basın toplantısına çıktım. Falcao'ya sponsor oldum, hayatımda Falcao'nun elini sıkmadım. FFP'de gelir yazılsın diye sponsor oluyoruz yoksa bunların yüzde 90'ı bağış. Neyi konuşuyoruz anlamıyorum."

"Futbolcularla yapılan sözleşmeler gereği verilen evler var, mutabakat yapamıyoruz. Galatasaray'dan bir para talebim olamaz, asla da olmaz."