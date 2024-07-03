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Galatasaray'dan orta sahaya 'box to box'ın marka ismi geliyor! Torreira'ya partner olacak

Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda orta saha için Fransız yıldız listenin ilk sırasına yazıldı. İşte Torreira'ya partner olacak o isim ve transferin detayları...

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 17:18 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 17:18
Galatasaray’dan orta sahaya ’box to box’ın marka ismi geliyor! Torreira’ya partner olacak

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Galatasaray, Süper Lig'de geçmiş sezonu 102 puanla tamamladı.

Galatasaray’dan orta sahaya ’box to box’ın marka ismi geliyor! Torreira’ya partner olacak

Sarı-kırmızılılar, rekorlarla geçen sezonda 24'üncü şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

Galatasaray’dan orta sahaya ’box to box’ın marka ismi geliyor! Torreira’ya partner olacak

Aynı zamanda Cimbom birçok rekora da ortak oldu.

Galatasaray’dan orta sahaya ’box to box’ın marka ismi geliyor! Torreira’ya partner olacak

Sarı-kırmızılı ekip başarılı geçen sezonun ardından tekrardan şampiyon olmak istiyor.

Galatasaray’dan orta sahaya ’box to box’ın marka ismi geliyor! Torreira’ya partner olacak

Bunun için Aslan transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray’dan orta sahaya ’box to box’ın marka ismi geliyor! Torreira’ya partner olacak

Galatasaray geçtiğimiz sezon birçok oyuncuyu renklerine bağladı ve bu transferlerle Avrupa'da gündem oldu.

Galatasaray’dan orta sahaya ’box to box’ın marka ismi geliyor! Torreira’ya partner olacak

Okan Buruk yönetiminde son 2 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, 3. şampiyonluk için kolları sıvadı.

Galatasaray’dan orta sahaya ’box to box’ın marka ismi geliyor! Torreira’ya partner olacak

Süper Lig'de 25. kez şampiyon olarak beşinci yıldızı armasına eklemek isteyen Aslan, flaş transferlerle yeni sezona hazırlanıyor.

Galatasaray’dan orta sahaya ’box to box’ın marka ismi geliyor! Torreira’ya partner olacak

Forvet bölgesine Batshuayi'yi transfer eden sarı-kırmızılı ekip, sıradaki önceliğini ise orta sahaya verdi.

Galatasaray’dan orta sahaya ’box to box’ın marka ismi geliyor! Torreira’ya partner olacak

BATSHUAYI RESMEN AÇIKLANDI!

Galatasaray, Fenerbahçe'den ayrılan Belçikalı forvet oyuncusu Michy Batshuayi'yi resmen kadrosuna kattı.

Galatasaray’dan orta sahaya ’box to box’ın marka ismi geliyor! Torreira’ya partner olacak

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fenerbahçe'de forma giyen 30 yaşındaki santrfor ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Galatasaray’dan orta sahaya ’box to box’ın marka ismi geliyor! Torreira’ya partner olacak

Açıklamada Batshuayi ile imzalanan sözleşmenin detayları da paylaşıldı.

Galatasaray’dan orta sahaya ’box to box’ın marka ismi geliyor! Torreira’ya partner olacak

Anlaşma kapsamında Belçikalı santrfora sezon başına 3 milyon Euro ödeneceği aktarıldı.

Galatasaray’dan orta sahaya ’box to box’ın marka ismi geliyor! Torreira’ya partner olacak

Ayrıca Michy Batshuayi'nin ilk yıl 1,5 milyon Euro, ikinci sezon 1 milyon Euro ve üçüncü yıl ise 500 bin Euro imza parası alacağı da kaydedildi.

Galatasaray’dan orta sahaya ’box to box’ın marka ismi geliyor! Torreira’ya partner olacak

ORTA SAHAYA DÜNYA YILDIZI

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hedef orta saha transferi.

Galatasaray’dan orta sahaya ’box to box’ın marka ismi geliyor! Torreira’ya partner olacak

Galatasaray'da orta saha takviyesi için beklenen ismin Adrien Rabiot olduğu öğrenildi.

Galatasaray’dan orta sahaya ’box to box’ın marka ismi geliyor! Torreira’ya partner olacak

Oyuncunun istediği sözleşme şartlarını kabul eden Galatasaray, Juventus ile sözleşmesi biten Fransız oyuncuyu Türkiye'ye gelme konusunda ikna etmek için tüm şartları zorluyor.

Galatasaray’dan orta sahaya ’box to box’ın marka ismi geliyor! Torreira’ya partner olacak

Bu sezon 35 maça çıkan Rabiot, bu müsabakalarda 5 gol 3 asist yaptı.

Galatasaray’dan orta sahaya ’box to box’ın marka ismi geliyor! Torreira’ya partner olacak

Profesyonel futbol kariyerinde 452 resmi maçta görev yapan 29 yaşındaki oyuncu, 47 gol ve 32 asist yaptı.

Galatasaray’dan orta sahaya ’box to box’ın marka ismi geliyor! Torreira’ya partner olacak

Fransa Milli Takımı ile EURO 2024'te görev yapan Rabiot, takımının şu ana kadar oynadığı tüm maçlara ilk 11'de başladı.

Galatasaray’dan orta sahaya ’box to box’ın marka ismi geliyor! Torreira’ya partner olacak

35 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunan tecrübeli orta saha oyuncusunun sözleşmesi 1 Temmuz itibarıyla sona erdi.

Galatasaray’dan orta sahaya ’box to box’ın marka ismi geliyor! Torreira’ya partner olacak

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