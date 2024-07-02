Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan flaş transfer göndermesi! "Umarım ödeyebilirler"



"ÇAĞLAR KALDIĞI İÇİN MUTLUYUM" "Çağlar takımda kaldığı için mutluyum. Başkanımıza teşekkür ederim, çünkü takımda kalmasını istediğim bir oyuncuydu. Çağlar'ın çok sevdiğim özellikleri var, biz kulüpte kalmak isteyen oyuncuların burada kalmasını isteriz. Onu Roma'ya da istemiştim ama olmadı. Benim neler istediğimi biliyor, ben de onun neler istediğini biliyorum. Atletico'nun başka alternatifleri de vardı ama kulübümüz iyi bir iş çıkardı. Çağlar'ın bizimle Avusturya kampına gelebilmesi harika bir haber."



"UMARIM MAAŞLARI ÖDEYEBİLİRLER" "Basın için transfer dönemi 12 ay boyunca açıktır. Bu aslında insanlar için keyifli ama bir yandan da gerçekler var. Bazı takımlar şimdiden çok fazla transfer yaptılar ki bunun lig için iyi olduğunu düşünüyorum. Umarım maaşları ödeyebilirler. Biz, istediğimiz ve ihtiyacımız olan profilleri belirledik. Çok yakın zamanda ilk resmi maçımızı oynayacağız, biliyorum ki bu birazcık üzerimizde baskı oluşturuyor. Sakin olmamız gerekiyor. Duygusal davranmamamız gerekiyor. Doğru oyuncuları, doğru anlaşmalarla getireceğiz. Hiçbir takım, transfer döneminde şampiyon olmaz. Şampiyonluklar, nisan-mayıs ayında kazanılır. Transfer döneminde ancak transfer kupası kazanırsınız."