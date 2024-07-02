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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan flaş transfer göndermesi! "Umarım ödeyebilirler"

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Topuk Yaylası kampının ardından İstanbul'a dönen sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, transfer çalışmalarına ilişkin de flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 10:18 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 10:38
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’dan flaş transfer göndermesi! Umarım ödeyebilirler

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Topuk Yaylası kampının ardından İstanbul'a dönen sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, transfer çalışmalarına ilişkin de flaş ifadeler kullandı.


İşte o sözler;

"Topuk Yaylası kampı, kulübümüzün organizasyon seviyesini anlamam için iyi bir fırsat oldu. Hiçbir organizasyon hatası olmadı. Çok verimli bir kamp geçirdik."


"DUYGUSAL DEĞİL AKILLI OLMALIYIZ"

"Elimizde olan oyuncular farklı, önümüzdeki hafta oyuncular takıma katılınca daha farklı olacak. EURO bitince daha da farklı olacak. Elimizde birçok genç oyuncu var, onları geleceğe hazırlamaktan mutluyum. Tadic, Szymanski ve Livakovic tatilde. Şu anda yaşadığım zorluk Avrupa Şampiyonası. Geçtiğimiz sezondan kalan kaliteli bir kadromuz var. Transferde duygusal değil, akıllı bir şekilde hareket etmek istiyoruz."


"ÇAĞLAR KALDIĞI İÇİN MUTLUYUM"

"Çağlar takımda kaldığı için mutluyum. Başkanımıza teşekkür ederim, çünkü takımda kalmasını istediğim bir oyuncuydu. Çağlar'ın çok sevdiğim özellikleri var, biz kulüpte kalmak isteyen oyuncuların burada kalmasını isteriz. Onu Roma'ya da istemiştim ama olmadı. Benim neler istediğimi biliyor, ben de onun neler istediğini biliyorum. Atletico'nun başka alternatifleri de vardı ama kulübümüz iyi bir iş çıkardı. Çağlar'ın bizimle Avusturya kampına gelebilmesi harika bir haber."


"UMARIM MAAŞLARI ÖDEYEBİLİRLER"

"Basın için transfer dönemi 12 ay boyunca açıktır. Bu aslında insanlar için keyifli ama bir yandan da gerçekler var. Bazı takımlar şimdiden çok fazla transfer yaptılar ki bunun lig için iyi olduğunu düşünüyorum. Umarım maaşları ödeyebilirler. Biz, istediğimiz ve ihtiyacımız olan profilleri belirledik. Çok yakın zamanda ilk resmi maçımızı oynayacağız, biliyorum ki bu birazcık üzerimizde baskı oluşturuyor. Sakin olmamız gerekiyor. Duygusal davranmamamız gerekiyor. Doğru oyuncuları, doğru anlaşmalarla getireceğiz. Hiçbir takım, transfer döneminde şampiyon olmaz. Şampiyonluklar, nisan-mayıs ayında kazanılır. Transfer döneminde ancak transfer kupası kazanırsınız."


"YEMEKLER ÇOK İYİ"

"Buradaki negatif şeylerden biri, yemeklerin çok güzel olması. Ben normalde kendime iyi bakan biriyim, burada iki kat iyi bakmam gerekiyor çünkü yemekler gerçekten çok güzel."

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