TAKVİM yazdı Galatasaray paylaştı! Cimbom Fenerbahçe’ye yaptığı göndermeyle birlikte Michy Batshuayi’yi KAP’a bildirdi!

Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonun ardından Galatasaray ile anlaşan Michy Batshuayi bugün İstanbul'a geldi. Sarı kırmızılılar Belçikalı forvetle 3 yıllık kontrat imzalandığını duyurdu.
Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonun ardından Galatasaray ile anlaşan Michy Batshuayi bugün İstanbul'a geldi. Sarı kırmızılılar Belçikalı forvetle 3 yıllık kontrat imzalandığını duyurdu.
3 MİLYON EURO MAAŞ ALACAK
Galatasaray'dan yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 euro, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 euro, 2026-2027 sezonu için 500.000 euro tutarında imza ücreti ödenecek buna ek olarak olup her bir futbol sezonu için net 3.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.
Yeni transferini tanıtırken 'Batman' emojisi kullanan sarı kırmızılılar Fenerbahçe'ye göndermede bulunmayı ihmal etmedi. Galatasaray bu video ile Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selahattin Baki'nin Szymanski için söylediği "Florya'nın kalbinden aldık" sözlerine gönderme yapıldı.
Aslan transfer bildirimini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 19.05'te yaparken sosyal medyada ise 19.07'de paylaştı.
İşte o paylaşım
BATSHUAYI'NİN İSTATİSTİKLERİ
Michy Batshuayi kariyerinin son 3 sezonunu Süper Lig'de geçirdi. Belçikalı yıldız Beşiktaş'ta 42 maça 14 gol, 5 asist ile oynarken, Fenerbahçe'de 75 maçta 44 gol attı ve 5 asist yaptı.
TAKVİM YAZDI GALATASARAY PAYLAŞTI
Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi'nin duyurulduğu video öncesinde Takvim, 22 Hazirandaki özel haberiyle yapılacak göndermeden okuyucularını haberdar etmişti. Selahattin Baki'nin Florya'nın kalbinden adam alırız sözleri hedef alınarak transfer açıklandı.