Çağlar Söyüncü resmen Fenerbahçe’de! Transfer KAP’a bildirildi... İşte ödenecek ücret

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Levent Mercan'ın ardından Çağlar Söyüncü için kulübüyle anlaşmaya vardı. Sarı lacivertliler, yaptığı açıklama ile ödeme planını ve miktarını kamuoyu ile paylaştı.
Fenerbahçe KAP'a yaptığı açıklamada Atletico Madrid ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Bildirimde; "Profesyonel futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Club Atlético de Madrid ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.
MALİYETİ BELLİ OLDU
Kanarya milli stoper için ödenecek ücret konusunda ise "Profesyonel futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Club Atletico de Madrid kulübüne toplam transfer bedeli olan 8.500.000 Avro 4 sene içerisinde 7 taksitle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır." açıklamasında bulundu.
Geride kalan sezonu Fenerbahçe'de kiralık geçiren Çağlar Söyüncü, 16 karşılaşmada forma giydi. Deneyimli defans oyuncusu söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 2 kez sarsarken 1 de asist yaptı.