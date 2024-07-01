Çağlar Söyüncü resmen Fenerbahçe’de! Transfer KAP’a bildirildi... İşte ödenecek ücret

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Levent Mercan'ın ardından Çağlar Söyüncü için kulübüyle anlaşmaya vardı. Sarı lacivertliler, yaptığı açıklama ile ödeme planını ve miktarını kamuoyu ile paylaştı.

Fenerbahçe KAP'a yaptığı açıklamada Atletico Madrid ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Bildirimde; "Profesyonel futbolcu Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Club Atlético de Madrid ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.