Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor. Topuk Yaylası'nda kampı sona eren sarı lacivertliler, Avusturya kampı öncesi İstanbul'a döndü.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor. Topuk Yaylası'nda kampı sona eren sarı lacivertliler, Avusturya kampı öncesi İstanbul'a döndü.
Gelecek sezon Türkiye Kupası'nda mücadele etmeyeceğini açıklayan sarı lacivertliler, planlarını lig ve Avrupa'da başarılı olmak üzerine kuruyor.
Bu doğrultuda takımın başına Jose Mourinho getirilirken, transferlerin de hocanın adına yakışır biçimde yapılması düşünülüyor.
RAPORUNU VERDİ
Yönetim, teknik direktör Jose Mourinho ile yaptığı transfer toplantısında takımların eksikleri konusunda görüş birliğine vardı.
Bu doğrultuda sarı lacivertliler stoper, 6 numara, kanat ve forvet transferi yapacak.
SOL BEK YEDEKLENDİ
Gösterdiği performansla Avrupa'ya göz kırpan Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde için teklifler gelmeye devam ediyor.
Ferdi ile yola devam emeyi planlayan yönetim, gelecek tekliflere göre Oosterwolde ile yollarını ayıracak.
Sarı lacivertliler sol bek bölgesi için Levent Mercan'ı transfer ederek bu iddiaları da kuvvetlendirdi.
ÇAĞLAR İMZALADI
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Çağlar Söyüncü, ilk hedef olarak ön plana çıkıyordu.
Milli stoper için Atletico Madrid ile görüşmelerini sürdüren yönetim, yıldız futbolcunun transferini 8 milyon euro karşılığında tamamladı.
LİNDELÖF HEDEFTE
Stoper takviyesi için düşünülen isimlerden birisi de Victor Lindelöf. Jose Mourinho'nun Manchester United'dan öğrencisi olan tecrübeli isim için girişimler sürüyor.
Kırmızı Şeytanlar da takımda düşünülmeyen Lindelöf için, daha önce Fred ve Altay Bayındır transferlerinde iyi ilişkiler kurdukları Fenerbahçe'ye zorluk çıkarmayacak.
ORTA SAHADA GÖZLER SAMARDZIC'TE
Geçtiğimiz sezon İsmail - Fred orta sahasıyla başarılı işlere imza atan Fenerbahçe, iki ismin de sakatlanmasının ardından bu bölgede zorluk yaşamıştı.
Bu sezon Fred'i 6 numarada kullanmak istediği öğrenilen Jose Mourinho, takıma bir 8 numara transferi de yapabilir.
Bu doğrultuda öne çıkan isim ise Samardzic oldu. Udinese forması giyen Sırp yıldız için yöneticilerin yanı sıra Becao ve Tadic de çaba harcıyor.
KANAT TRANSFERİNDE SOMUT ADIM YOK
Takıma bir sol kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, bu konuda henüz somut bir adım atmadı.
Tadic, İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder gibi oyuncuları bulunan Kanarya, yine de direkt 11'de oynayabilecek bir isim için arayışlarına devam ediyor.
FORVETE DEV İSİMLER
Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Batshuayi ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerin kadrosunda golcü rotasyonunda Edin Dzeko ve Umut Nayir isimleri kaldı.
Forvete dünyaca ünlü bir isim getirmek isteyen Kanarya; daha önce Lewandowski, Benzema, Lukaku ve Morata gibi isimlerle görüşse de transferleri noktalayamadı.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Forvet bölgesine iki takviye birden yapmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor. Listesinde çok sayıda önemli isim olan Sarı-Lacivertliler, Jose Mourinho'nun sistemine uygun bir ismi takıma kazandırmak için yoğun çaba harcıyor.
Hedefteki isimlerden biri olan Youssef En-Nesyri konusunda Sevilla ile pazarlıklarda sona gelindi. Yönetimin Faslı forvetle de anlaşma sağladığı öğrenildi.
TAKAS İDDİASI!
İspanyol As'ta yer alan habere göre; Sevilla, İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.
İki ekibin bu oyuncuların takasında anlaşmaya vardığı ve Fenerbahçe'nin ek olarak 10 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.