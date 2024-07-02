SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci'ye karşılık o yıldızı getiriyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Levent Mercan'ın ardından Çağlar Söyüncü'yü de kadrosuna katan sarı lacivertliler transferde hız kesmeyecek. Yapılacak takviyeler için girişimlerini sürdüren Kanarya ile ilgili İspanyol basını flaş bir haber yayınladı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 12:08 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 12:08
Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor. Topuk Yaylası'nda kampı sona eren sarı lacivertliler, Avusturya kampı öncesi İstanbul'a döndü.

Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor

Gelecek sezon Türkiye Kupası'nda mücadele etmeyeceğini açıklayan sarı lacivertliler, planlarını lig ve Avrupa'da başarılı olmak üzerine kuruyor.

Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor

Bu doğrultuda takımın başına Jose Mourinho getirilirken, transferlerin de hocanın adına yakışır biçimde yapılması düşünülüyor.

Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor

RAPORUNU VERDİ

Yönetim, teknik direktör Jose Mourinho ile yaptığı transfer toplantısında takımların eksikleri konusunda görüş birliğine vardı.

Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor

Bu doğrultuda sarı lacivertliler stoper, 6 numara, kanat ve forvet transferi yapacak.

Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor

SOL BEK YEDEKLENDİ

Gösterdiği performansla Avrupa'ya göz kırpan Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde için teklifler gelmeye devam ediyor.

Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor

Ferdi ile yola devam emeyi planlayan yönetim, gelecek tekliflere göre Oosterwolde ile yollarını ayıracak.

Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor

Sarı lacivertliler sol bek bölgesi için Levent Mercan'ı transfer ederek bu iddiaları da kuvvetlendirdi.

Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor

ÇAĞLAR İMZALADI

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Çağlar Söyüncü, ilk hedef olarak ön plana çıkıyordu.

Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor

Milli stoper için Atletico Madrid ile görüşmelerini sürdüren yönetim, yıldız futbolcunun transferini 8 milyon euro karşılığında tamamladı.

Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor

LİNDELÖF HEDEFTE

Stoper takviyesi için düşünülen isimlerden birisi de Victor Lindelöf. Jose Mourinho'nun Manchester United'dan öğrencisi olan tecrübeli isim için girişimler sürüyor.

Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor

Kırmızı Şeytanlar da takımda düşünülmeyen Lindelöf için, daha önce Fred ve Altay Bayındır transferlerinde iyi ilişkiler kurdukları Fenerbahçe'ye zorluk çıkarmayacak.

Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor

ORTA SAHADA GÖZLER SAMARDZIC'TE

Geçtiğimiz sezon İsmail - Fred orta sahasıyla başarılı işlere imza atan Fenerbahçe, iki ismin de sakatlanmasının ardından bu bölgede zorluk yaşamıştı.

Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor

Bu sezon Fred'i 6 numarada kullanmak istediği öğrenilen Jose Mourinho, takıma bir 8 numara transferi de yapabilir.

Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor

Bu doğrultuda öne çıkan isim ise Samardzic oldu. Udinese forması giyen Sırp yıldız için yöneticilerin yanı sıra Becao ve Tadic de çaba harcıyor.

Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor

KANAT TRANSFERİNDE SOMUT ADIM YOK

Takıma bir sol kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, bu konuda henüz somut bir adım atmadı.

Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor

Tadic, İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder gibi oyuncuları bulunan Kanarya, yine de direkt 11'de oynayabilecek bir isim için arayışlarına devam ediyor.

Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor

FORVETE DEV İSİMLER

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Batshuayi ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerin kadrosunda golcü rotasyonunda Edin Dzeko ve Umut Nayir isimleri kaldı.

Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor

Forvete dünyaca ünlü bir isim getirmek isteyen Kanarya; daha önce Lewandowski, Benzema, Lukaku ve Morata gibi isimlerle görüşse de transferleri noktalayamadı.

Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor

ANLAŞMA SAĞLANDI

Forvet bölgesine iki takviye birden yapmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor. Listesinde çok sayıda önemli isim olan Sarı-Lacivertliler, Jose Mourinho'nun sistemine uygun bir ismi takıma kazandırmak için yoğun çaba harcıyor.

Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor

Hedefteki isimlerden biri olan Youssef En-Nesyri konusunda Sevilla ile pazarlıklarda sona gelindi. Yönetimin Faslı forvetle de anlaşma sağladığı öğrenildi.

Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor

TAKAS İDDİASI!

İspanyol As'ta yer alan habere göre; Sevilla, İrfan Can Kahveci'yi kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor

İki ekibin bu oyuncuların takasında anlaşmaya vardığı ve Fenerbahçe'nin ek olarak 10 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.

Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MİT’ten provokasyona geçit yok: Hem Türkiye hem Suriye’nin kuzeyi... Müdahale edildi
Sağlık Bakanlığı’nda yeni dönem! Kemal Memişoğlu görevi Fahrettin Koca’dan devraldı
Türk Telekom
Suriye’nin kuzeyinde zaman ayarlı fitne! SMO’dan ’provokatörlerden hesap soracağız’ mesajı: “Türk bayrağı da Türk kardeşlerimiz de kutsal
Montella’dan sürpriz kararlar: Cezalılar yerine o isimler sahada! İşte Türkiye Avusturya maçı muhtemel 11’leri
Başkan Erdoğan talimat verdi harekete geçildi! Sigarasız nesil için yeni düzenleme
İzmir’deki yürüyen merdiven kazası kamerada! Üçyol İstasyonu’nda kabus anları
Başkan Erdoğan liderliğinde kritik kabine! Ana gündem ekonomi... Suriye’nin kuzeyindeki provokasyonlar ve terörle mücadele masada
Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor
İsrail ordusu kara saldırısına mı hazırlanıyor? Han Yunus ve Refah’ta tahliye emri! Hasta ve yaralılar Avrupa Hastanesi’nden çıkarılıyor
Emekli zammına 3 farklı hesap! SSK ve Bağ-Kur’lular ne alacak? Kuruşu kuruşuna yeni emekli maaşı hesaplaması
Kabine’de bayrak değişimi | Karar Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte o isimler...
Sinan Ateş davasında ilk ifadeler ortaya çıktı! Tetikçiden şoke eden sözler: MHP’den iki, üç yöneticinin ismini ver seni kurtaralım
Galatasaray’dan dev hamle: Dünya yıldızı geliyor! Batshuayi’nin adı gölgede kalacak
Muhalif medyada kirli tezgah: Berat Albayrak’ın sözleri üzerinden manipülasyona giriştiler!
SON DAKİKA