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ÖZEL | Galatasaray'dan olay Batshuayi hamlesi! Fenerbahçeliler çıldıracak

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. 3 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarına başlayacak olan sarı kırmızılılar, ilk imzasını flaş bir isme attırdı. Aslan, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Batshuayi'yi kadrosuna kattı. Galatasaray'ın Batshuayi için hazırladığı tanıtım videosu da olay çıkaracak. İşte o isme gönderme yapılacak videonun detayları...

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Giriş Tarihi 22 Haziran 2024, 12:32 Güncelleme 22 Haziran 2024, 12:32
ÖZEL | Galatasaray’dan olay Batshuayi hamlesi! Fenerbahçeliler çıldıracak

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk ile resmi sözleşme imzalanmasının ardından harekete geçti.

ÖZEL | Galatasaray’dan olay Batshuayi hamlesi! Fenerbahçeliler çıldıracak

Aslan'da ilk plan şampiyon kadronun iskeletini korumak. Cimbom bu doğrultuda Muslera, Abdülkerim ve Torreira ile sözleşme yeniledi.

ÖZEL | Galatasaray’dan olay Batshuayi hamlesi! Fenerbahçeliler çıldıracak

Özellikle Erden Timur'un ayrılığının ardından gözlerin çevrildiği Mauro Icardi de, gelecek sezon 5. yıldız için mücadele edecek.

ÖZEL | Galatasaray’dan olay Batshuayi hamlesi! Fenerbahçeliler çıldıracak

Son iki sezonda yaşanan şampiyonlukların mimarı olan Mertens'in ise durumu belirsiz. Yönetim Belçikalı yıldız ile 1 yıllık daha sözleşme imzalamak istese de henüz resmi imzalar atılamadı.

ÖZEL | Galatasaray’dan olay Batshuayi hamlesi! Fenerbahçeliler çıldıracak

Sezonun yıldızlarından Barış Alper Yılmaz için müjdeyi yine Okan Buruk vermişti. Buruk, milli yıldızın gelecek sezon da takımda kalacağını açıkladı.

ÖZEL | Galatasaray’dan olay Batshuayi hamlesi! Fenerbahçeliler çıldıracak

TRANSFERDE HEDEFLER BELİRLENDİ

Galatasaray'da transfer toplantısında sağ bek, stoper, orta saha ve forvet bölgelerine takviye yapılmasına karar verildi.

ÖZEL | Galatasaray’dan olay Batshuayi hamlesi! Fenerbahçeliler çıldıracak

Stoper tandeminde Davinson Sanchez ve Nelsson'a gelen teklifler, iki yıldızın aklını karıştırmış durumda. Olası bir ayrılık doğrultusunda Aslan, bu bölgeye de takviye yapacak.

ÖZEL | Galatasaray’dan olay Batshuayi hamlesi! Fenerbahçeliler çıldıracak

SAĞ BEK ARAYIŞLARI SÜRÜYOR

Sacha Boey'un ardından sağ bek bölgesine Serge Aurier'i katan Aslan, bu transferden memnun kalmadı. Gelecek sezon yeni bir sağ bek transferine kesin gözüyle bakılıyor.

ÖZEL | Galatasaray’dan olay Batshuayi hamlesi! Fenerbahçeliler çıldıracak

Teknik direktör Okan Buruk'da imza töreni esnasında sağ bek transferinin öncelikli olduğunu belirtti.

ÖZEL | Galatasaray’dan olay Batshuayi hamlesi! Fenerbahçeliler çıldıracak

ORTA SAHA TRANSFERİ

Galatasaray'ın transferdeki ana planlarından birisi de orta saha transferi olacak. Torreira ile iyi bir tandem olabilecek ve Uruguaylı yıldızı rahatlatacak bir ismi arayan Aslan, çalışmalarına devam ediyor.

ÖZEL | Galatasaray’dan olay Batshuayi hamlesi! Fenerbahçeliler çıldıracak

BATSMAN İMZAYI ATTI

Mauro Icardi'yi zorlayacak ve gerekirse Arjantinli yıldızla çift forvet oynayabilecek bir golcü arayışında olan Aslan, kiralık olarak takımda olan Carlos Vinicius ile vedalaştı.

Galatasaray ardından Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi renklerine bağladı.

ÖZEL | Galatasaray’dan olay Batshuayi hamlesi! Fenerbahçeliler çıldıracak

Belçikalı yıldız Galatasaray'ın 3 Temmuz'da Florya'da başlayacak olan yeni sezon çalışmalarına katılacak.

ÖZEL | Galatasaray’dan olay Batshuayi hamlesi! Fenerbahçeliler çıldıracak

Sarı kırmızılıların Michy Batshuayi için imza töreninin yanı sıra flaş bir paylaşım da yapacağı öğrenildi.

ÖZEL | Galatasaray’dan olay Batshuayi hamlesi! Fenerbahçeliler çıldıracak

Daha önce Emre Akbaba, Abdülkerim Bardakcı ve Wilfried Zaha transferlerinde Fenerbahçe'ye göndermeli paylaşımlar yapan sarı kırmızılılar, Belçikalı için de özel bir video hazırlıklarına geçti.

ÖZEL | Galatasaray’dan olay Batshuayi hamlesi! Fenerbahçeliler çıldıracak

FLORYA'NIN KALBİNDEN...

Videoda, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin Szymanski transferi için söylediği "Gerekirse Florya'nın kalbinden oyuncu alırız" sözlerine gönderme yapılacağı öğrenildi.

ÖZEL | Galatasaray’dan olay Batshuayi hamlesi! Fenerbahçeliler çıldıracak

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ÖZEL | Galatasaray’dan olay Batshuayi hamlesi! Fenerbahçeliler çıldıracak
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