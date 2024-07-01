Almanya'da düzenlenen ve Türkiye'nin de katıldığı EURO 2024'te çeyrek finalistler belli olmaya devam ediyor. İsviçre, Almanya, İspanya, İngiltere ve Fransa'nın ardından bu kez de Portekiz adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. Roberto Martinez'in öğrencileri çok büyük zorluk çektiği ve gol bulma sorunu yaşadığı karşılaşmada Slovenya'yı penaltılarla yendi ve yoluna devam etti. Mücadelede Cristiano Ronaldo da uzatma dakikalarında penaltı kaçırdı. İşte Portekiz - Slovenya maçındaki kritik anlar, önemli pozisyonlar ve atılan goller...
GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR
PORTEKİZ'İ ÇEYREK FİNALE GÖTÜREN PENALTI
Ronaldo bu kez de penaltı vuruşunda Jan Oblak'ı geçemedi
Jan Oblak, Ronaldo'ya geçit vermiyor!
Cristiano Ronaldo frikiklerden denemeye devam ediyor
Benjamin Sesko çok etkili geldi ama iyi bitiremedi!
Hakemin topu geri çekmesine Ronaldo'nun tepkisi
CANLI ANLATIM
1' Maç başladı
4' Portekiz gole çok yaklaştı. Rafael Leao ve Cristiano Ronaldo'nun topa dokunamadığı anda Slovenya savunması meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.
13' Portekiz'in atağında kale alanına doğru gelen topa yükselen Ronaldo hamlesini yaptı ancak topa dokunamadı. Meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gidemedi.
31' Cancelo'nun sağdan topu getirip yaptığı orta sonrasında Ronaldo etkili bir vuruş gerçekleştiremedi.
34' Cristiano Ronaldo'nun ceza sahası önünde kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı serbest vuruşta top dışarı gitti.
43' Benjamin Sesko uzak sayılabilecek bir mesafeden kaleyi cepheden noktada vuruşunu yaptı ama top kalecide kaldı.
45' İlk yarı bitti
46' İkinci yarı başladı
55' Ronaldo'nun kullandığı serbest vuruşta Jan Oblak topu çelmeyi başardı.
61' Benjamin Sesko, Pepe ile bire bir kalıp rakibini geride bıraktı ancak bitirici vuruşu yapamadı.
72' Cristiano Ronaldo'nun kullandığı serbest vuruşta top kalenin hemen üzerinden dışarı gitti.
90' Diogo Jota'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Cristiano Ronaldo'nun vuruşuna top Jan Oblak'ta kaldı.
103' Diogo Jota, Drkusic'in hamlesiyle yere düştü ve Orsato penaltı noktasını gösterdi.
105' Ronaldo'nun penaltısında Jan Oblak gole izin vermedi
115' Benjamin Sesko belki de turu getirecek pozisyonda yine karşı karşıya yakaladığı fırsatı değerlendiremedi.
120' Maç penaltılara kaldı.
120' Portekiz penaltılarda Slovenya'yı 3-0 mağlup etti