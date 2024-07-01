



PORTEKİZ SALDIRDI SLOVENYA SAVUNDU EURO 2024'te çeyrek finale yükselmek isteyen iki takımın mücadelesinde Portekiz daha fazla atak oynayan taraftı. Sahip olduğu yıldızların yanı sıra Ronaldo ile de süper güce dönüşen Roberto Martinez'in öğrencileri, rakibe gol atabilmek adına her şeyi denedi. Slovenler ise oyunun daha çok savunma yönünü benimseyen bir planla sahadaydı.

JAN OBLAK PORTEKİZ'İN KARŞISINDA DURDU Slovenya'nın sahip olduğu yıldızların başında gelen Jan Oblak, Portekiz hücumlarında kalesini başarıyla savundu. Atletico Madrid'in kalesini 10 yıldır koruyan deneyimli file bekçisi, rakibin gol silahlarına karşı kritik kurtarışlara ve hamlelere imza attı. Ronaldo'nun da penaltısında topu dışarı gönderdi.

RONALDO YİNE BAŞARISIZ! Son turnuva golünü 2022'de Gana ile oynanan Dünya Kupası'nda atan ve o günden bu yana turnuvalarlarda fileleri havalandıramayan Cristiano Ronaldo, her fırsatta kaleye şut attı. Frikiklerde yine şansını denedi ama başarılı olamadı. Son olarak Oblak'ın koruduğu kaleye penaltı atma şansını yakaladı ancak onu da değerlendiremedi. Uzatma dakikalarının bitmesinin ardından da göz yaşlarına hakim olamadı.

DIGO COSTA TURU GETİRDİ Portekiz'de Ronaldo'nun penaltıyı kaçırmasının ardından sahneye Diogo Costa çıktı. Porto'nun file bekçisi Slovenya'nın kullandığı 3 penaltıyı da kurtararak takımına çeyrekl finali getiren isim oldu.

RAKİP FRANSA Slovenya'yı penaltılarla eleyen Portekiz, Fransa ile kozlarını paylaşacak. Maç 5 Temmuz'da oynanacak.