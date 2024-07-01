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Portekiz'in Diogo Costa'sı var: Slovenya karşısında kurtardığı 3 penaltıyla çeyek finali getirdi...

EURO 2024'te bir çeyrek finalist daha belli oldu. Milli takımımızla aynı grupta yer alan ve lider olarak son 16 turuna yükselen Portekiz ile aldığı 3 beraberlikle bu aşamaya gelen Slovenya kozlarını paylaştı. Portekiz uzatmaların ardından penaltılara kalan maçı kazanmayı başardı. Costa kurtardığı 3 penaltıyla Slovenya'ya izin vermedi, tarihe adını yazdırdı. Zorlu randevuda Cristiano Ronaldo da uzatmalarda penaltı kaçırdı. Roberto Martinez'in öğrencileri 5 Temmuz'da Fransa ile karşılaşacak. İşte Portekiz - Slovenya maçındaki kritik anlar ve önemli pozisyonlar...

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 17:13 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 01:09
Portekiz’in Diogo Costa’sı var: Slovenya karşısında kurtardığı 3 penaltıyla çeyek finali getirdi...

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Almanya'da düzenlenen ve Türkiye'nin de katıldığı EURO 2024'te çeyrek finalistler belli olmaya devam ediyor. İsviçre, Almanya, İspanya, İngiltere ve Fransa'nın ardından bu kez de Portekiz adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. Roberto Martinez'in öğrencileri çok büyük zorluk çektiği ve gol bulma sorunu yaşadığı karşılaşmada Slovenya'yı penaltılarla yendi ve yoluna devam etti. Mücadelede Cristiano Ronaldo da uzatma dakikalarında penaltı kaçırdı. İşte Portekiz - Slovenya maçındaki kritik anlar, önemli pozisyonlar ve atılan goller...

GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

PORTEKİZ'İ ÇEYREK FİNALE GÖTÜREN PENALTI

Ronaldo bu kez de penaltı vuruşunda Jan Oblak'ı geçemedi

Jan Oblak, Ronaldo'ya geçit vermiyor!

Cristiano Ronaldo frikiklerden denemeye devam ediyor

Benjamin Sesko çok etkili geldi ama iyi bitiremedi!


Hakemin topu geri çekmesine Ronaldo'nun tepkisi



CANLI ANLATIM

1' Maç başladı

4' Portekiz gole çok yaklaştı. Rafael Leao ve Cristiano Ronaldo'nun topa dokunamadığı anda Slovenya savunması meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

13' Portekiz'in atağında kale alanına doğru gelen topa yükselen Ronaldo hamlesini yaptı ancak topa dokunamadı. Meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gidemedi.

31' Cancelo'nun sağdan topu getirip yaptığı orta sonrasında Ronaldo etkili bir vuruş gerçekleştiremedi.

34' Cristiano Ronaldo'nun ceza sahası önünde kaleyi cepheden gören bir noktadan yaptığı serbest vuruşta top dışarı gitti.

43' Benjamin Sesko uzak sayılabilecek bir mesafeden kaleyi cepheden noktada vuruşunu yaptı ama top kalecide kaldı.

45' İlk yarı bitti

46' İkinci yarı başladı

55' Ronaldo'nun kullandığı serbest vuruşta Jan Oblak topu çelmeyi başardı.

61' Benjamin Sesko, Pepe ile bire bir kalıp rakibini geride bıraktı ancak bitirici vuruşu yapamadı.

72' Cristiano Ronaldo'nun kullandığı serbest vuruşta top kalenin hemen üzerinden dışarı gitti.

90' Diogo Jota'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Cristiano Ronaldo'nun vuruşuna top Jan Oblak'ta kaldı.

103' Diogo Jota, Drkusic'in hamlesiyle yere düştü ve Orsato penaltı noktasını gösterdi.

105' Ronaldo'nun penaltısında Jan Oblak gole izin vermedi

115' Benjamin Sesko belki de turu getirecek pozisyonda yine karşı karşıya yakaladığı fırsatı değerlendiremedi.

120' Maç penaltılara kaldı.

120' Portekiz penaltılarda Slovenya'yı 3-0 mağlup etti



PORTEKİZ SALDIRDI SLOVENYA SAVUNDU

EURO 2024'te çeyrek finale yükselmek isteyen iki takımın mücadelesinde Portekiz daha fazla atak oynayan taraftı. Sahip olduğu yıldızların yanı sıra Ronaldo ile de süper güce dönüşen Roberto Martinez'in öğrencileri, rakibe gol atabilmek adına her şeyi denedi. Slovenler ise oyunun daha çok savunma yönünü benimseyen bir planla sahadaydı.

JAN OBLAK PORTEKİZ'İN KARŞISINDA DURDU

Slovenya'nın sahip olduğu yıldızların başında gelen Jan Oblak, Portekiz hücumlarında kalesini başarıyla savundu. Atletico Madrid'in kalesini 10 yıldır koruyan deneyimli file bekçisi, rakibin gol silahlarına karşı kritik kurtarışlara ve hamlelere imza attı. Ronaldo'nun da penaltısında topu dışarı gönderdi.

RONALDO YİNE BAŞARISIZ!

Son turnuva golünü 2022'de Gana ile oynanan Dünya Kupası'nda atan ve o günden bu yana turnuvalarlarda fileleri havalandıramayan Cristiano Ronaldo, her fırsatta kaleye şut attı. Frikiklerde yine şansını denedi ama başarılı olamadı. Son olarak Oblak'ın koruduğu kaleye penaltı atma şansını yakaladı ancak onu da değerlendiremedi. Uzatma dakikalarının bitmesinin ardından da göz yaşlarına hakim olamadı.

DIGO COSTA TURU GETİRDİ

Portekiz'de Ronaldo'nun penaltıyı kaçırmasının ardından sahneye Diogo Costa çıktı. Porto'nun file bekçisi Slovenya'nın kullandığı 3 penaltıyı da kurtararak takımına çeyrekl finali getiren isim oldu.

RAKİP FRANSA

Slovenya'yı penaltılarla eleyen Portekiz, Fransa ile kozlarını paylaşacak. Maç 5 Temmuz'da oynanacak.

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