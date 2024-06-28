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Trabzonspor Cihan Çanak transferini resmen duyurdu!

Transfer dönemine oldukça hızlı bir giriş yapan Trabzonspor bir transferi daha resmen duyurdu. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada Cihan Çanak ile anlaşma sağlandığı belirtildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 13:08 Güncelleme 28 Haziran 2024, 13:21
Trabzonspor Cihan Çanak transferini resmen duyurdu!

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Transfer dönemine oldukça hızlı bir giriş yapan Trabzonspor bir transferi daha resmen duyurdu. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada Cihan Çanak ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

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Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcu Cihan Çanak'ın kulübümüze kesin transferi konusunda, Standard De Liege ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır."


"Yeni transferimiz Cihan Çanak, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törenle 3+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Törende yaptığı konuşmada, küçüklükten beri olmayı istediği yerde olduğunu ifade eden Cihan Çanak, "Trabzonluyum, Trabzonsporluyum. Çok sevdiğim bir takımdan teklif aldığımda çok mutlu oldum. Hedefim Trabzonspor'la şampiyon olmak, kupalar kazanmak" diye konuştu.

Konuşmasına, "Cihan'ı transfer etmeyi çok istedik, o da bizi istedi" diye başlayan Yönetim Kurulu Üyemiz Hüseyin Ekşi ise şunları söyledi:

"Evladımıza, 'evine hoş geldin' diyoruz. Belçika'da, Ümit Milli takımımızda önemli başarılara imza attı. Çok yönlü bir futbolcu, burada da çok başarılı olacağına hepimiz yürekten inanıyoruz. Hedefi büyük olduğu için, büyük Trabzonspor'a geldi."

Yeni transferimiz Cihan Çanak, önümüzdeki sezon 61 numaralı formayı giyecek."

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