Bu transfer rekor kıracak! Yıldız ismi Fenerbahçe’ye Becao getiriyor

OOSTERWOLDE VE SZYMANSKİ KARARI! Fenerbahçe'de gelecek tekliflere göre yol haritası belirlenecek isimler de mevcut. Sarı lacivertliler yüksek bonservis getirisi beklediği Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski ile yollarını ayırabilir.

Kanarya, iki oyuncudan toplam 40 milyon euronun üzerinde gelir hedefliyor.

İLK İMZA LEVENT'TEN Transfer dönemine de hızlı giriş yapan sarı lacivertliler ilk transferini bitirdi. Fatih Karagümrük ile başarılı bir sezon geçiren Levent Mercan, resmi sözleşmeye imza attı.

SAMARDZIC BOMBASI Fenerbahçe'nin listesinde olan oyuncuların bazıları EURO 2024'te mücadele ediyor. Bu durum da transfer görüşmelerini etkiliyor. Sarı-Lacivertliler'in peşinde olduğu en önemli isimlerden biri için yoğun mesai harcanıyor.



