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Bu transfer rekor kıracak! Yıldız ismi Fenerbahçe'ye Becao getiriyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Sarı lacivertliler bir yandan transfer çalışmalarını da sürdürürken gündeme bomba gibi bir isim geldi. Gelen haberlere göre Becao, yıldız ismi Fenerbahçe'ye gelmesi için ikna etmeye çalışıyor. Transferin gerçekleşmesi halinde ise rekor kırılacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 16:11 Güncelleme 27 Haziran 2024, 16:11
Bu transfer rekor kıracak! Yıldız ismi Fenerbahçe’ye Becao getiriyor

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sarı lacivertliler, Samandıra'da iş başı yaptı.

Bu transfer rekor kıracak! Yıldız ismi Fenerbahçe’ye Becao getiriyor

Hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda başlayan Kanarya, ardından Graz'a giderek kampa girecek. Burada 3 hazırlık maçı yapacak olan sarı lacivertlilerde, geleceği merak konusu olan isimler hakkında da karar verilecek.

Bu transfer rekor kıracak! Yıldız ismi Fenerbahçe’ye Becao getiriyor

YABANCI SAYISI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Yeni sezonda yabancı sınırının 12'ye düşecek olması Fenerbahçe'yi en çok düşündüren konuların başında geliyor.

Bu transfer rekor kıracak! Yıldız ismi Fenerbahçe’ye Becao getiriyor

Teknik direktör Jose Mourinho, basın toplantısında konuyla ilgili gelen soruya "Ben bunun için buradayım" diyerek taraftarlarını rahatlatmıştı.

Bu transfer rekor kıracak! Yıldız ismi Fenerbahçe’ye Becao getiriyor

Hali hazırda elinde 17 yabancı futbolcu bulunan sarı lacivertliler, yeni transfer yapabilmek için de en az 10 isimle yollarını ayırmayı planlıyor.

Bu transfer rekor kıracak! Yıldız ismi Fenerbahçe’ye Becao getiriyor

Kanarya'da daha önce sözleşmeleri sona eren Leonardo Bonucci ve Joshua King takıma veda ederken, Mich Batshuayi de Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

Bu transfer rekor kıracak! Yıldız ismi Fenerbahçe’ye Becao getiriyor

KİRALIKLAR YOLCU

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımdan ayrılan yabancı futbolcularla da yola devam etmeyi düşünmüyor.

Bu transfer rekor kıracak! Yıldız ismi Fenerbahçe’ye Becao getiriyor

Bu doğrultuda; Joao Pedro, Lincoln Henrique, Miguel Crespo ve Omar Fayed gelecek sezon da takımda düşünülmeyen isimler.

Bu transfer rekor kıracak! Yıldız ismi Fenerbahçe’ye Becao getiriyor

Kanarya, Fayed'i tekrar kiralamayı planlarken diğer isimleri bonservisiyle göndermenin yollarını arıyor.

Bu transfer rekor kıracak! Yıldız ismi Fenerbahçe’ye Becao getiriyor

OLAĞAN ŞÜPHELİLER

Geçtiğimiz sezon takımda bulunan ancak süre alamayan Ryan Kent ve Luan Peres de gönderilecekler listesinde başı çekiyor.

Bu transfer rekor kıracak! Yıldız ismi Fenerbahçe’ye Becao getiriyor

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarı neticesinde takıma katılan Miha Zajc'a da yolcu gözüyle bakılıyor.

Bu transfer rekor kıracak! Yıldız ismi Fenerbahçe’ye Becao getiriyor

DZEKO VE KRUNİC'TE KARAR MOURİNHO'NUN!

Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan isimlerden Dzeko ve Krunic için son kararı Jose Mourinho verecek.

Bu transfer rekor kıracak! Yıldız ismi Fenerbahçe’ye Becao getiriyor

Yedek kalmayı kabul etmesi halinde Dzeko ile yola devam edilecek. Krunic için ise Mourinho'nun raporu doğrultusunda gelecek teklifler dikkate alınacak.

Bu transfer rekor kıracak! Yıldız ismi Fenerbahçe’ye Becao getiriyor

OOSTERWOLDE VE SZYMANSKİ KARARI!

Fenerbahçe'de gelecek tekliflere göre yol haritası belirlenecek isimler de mevcut. Sarı lacivertliler yüksek bonservis getirisi beklediği Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski ile yollarını ayırabilir.

Bu transfer rekor kıracak! Yıldız ismi Fenerbahçe’ye Becao getiriyor

Kanarya, iki oyuncudan toplam 40 milyon euronun üzerinde gelir hedefliyor.

Bu transfer rekor kıracak! Yıldız ismi Fenerbahçe’ye Becao getiriyor

İLK İMZA LEVENT'TEN

Transfer dönemine de hızlı giriş yapan sarı lacivertliler ilk transferini bitirdi. Fatih Karagümrük ile başarılı bir sezon geçiren Levent Mercan, resmi sözleşmeye imza attı.

Bu transfer rekor kıracak! Yıldız ismi Fenerbahçe’ye Becao getiriyor

SAMARDZIC BOMBASI

Fenerbahçe'nin listesinde olan oyuncuların bazıları EURO 2024'te mücadele ediyor. Bu durum da transfer görüşmelerini etkiliyor. Sarı-Lacivertliler'in peşinde olduğu en önemli isimlerden biri için yoğun mesai harcanıyor.

Bu transfer rekor kıracak! Yıldız ismi Fenerbahçe’ye Becao getiriyor

GÖRÜŞMELER TAM GAZ

Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi Lazar Samardzic olduğu öğrenildi. Yönetim, yıldız futbolcu için Udinese ile pazarlıklara başlamıştı. İtalyan ekibi 25 milyon Euro'da ısrarcı.

Bu transfer rekor kıracak! Yıldız ismi Fenerbahçe’ye Becao getiriyor

REKOR KIRACAK

Fenerbahçe ise 20 milyon Euro ve bonuslarla Siyah-Beyazlılar'ı ikna etmeye çalışıyor. Yönetim, Samardzic'in menajerlik şirketiyle de görüşmeleri sürdürüyor.

Bu transfer rekor kıracak! Yıldız ismi Fenerbahçe’ye Becao getiriyor

TADIC VE BECAO DEVREDE

Sarı-Lacivertliler'de, 22 yaşındaki yıldızı ikna etmek için de Dusan Tadic ve Rodrigo Becao da devreye girdi. Samardzic'in milli takımdan kaptanı olan Tadic'in genç oyuncuya Fenerbahçe ile ilgili bilgi verdiği öğrenildi. Sırp oyuncunun paylaşımını beğendiği Becao'nun da Udinese'den eski takım arkadaşına İstanbul ve Sarı-Lacivertliler'i anlattığı kaydedildi.

Bu transfer rekor kıracak! Yıldız ismi Fenerbahçe’ye Becao getiriyor

Jose Mourinho, Lazar Samardzic'i kadroda görmeyi çok istiyor. Yönetim, 2 Temmuz'da başlayacak olan Avusturya Kampı'na kadar 22 yaşındaki orta saha oyuncusuna imza attırmayı planlıyor. Transferin gerçekleşmesi halinde yıldız futbolcu, EURO 2024 sonrası izin yapacağı için Avusturya kampının ortalarında Sarı-Lacivertliler'e katılabilecek.

Bu transfer rekor kıracak! Yıldız ismi Fenerbahçe’ye Becao getiriyor

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