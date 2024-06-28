Fenerbahçe’de beklenen oluyor! Miha Zajc’ın yeni durağı şaşırttı

Yeni sezon öncesi takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Yeni sezon öncesi takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa giren sarı-lacivertlilerde gözler transfer çalışmalarına çevrildi.
Portekizli çalıştırıcının istekleri doğrultusunda hareket edecek olan Kanarya, ilk transferini sol bek bölgesine yaptı.
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
EURO 2024 sonrası çalışmalarını hızlandırması beklenen Kanarya'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...
Fenerbahçe'de geleceği merak edilen isimlerin başındaysa Miha Zajc geliyor.
Sarı-lacivertliler, geride bıraktığımız sezon başında Sloven orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Ancak 29 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı.
Yönetimin gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı Zajc ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
ZAJC'A ÇİZME KANCASI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı Serie A'nın yeni ekibi Como'nun transfer etmek istediği öğrenildi.
Çizme ekibinin 29 yaşındaki orta saha için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye teklifte bulunacağı da gelen haberler arasında.
Miha Zajc, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maçta süre aldı.
Sloven oyuncu, 2 gollük bir performans sergiledi.
Zajc'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
1.78 boyundaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 2.4 milyon Euro.