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Fenerbahçe'de beklenen oluyor! Miha Zajc'ın yeni durağı şaşırttı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Miha Zajc'ın geleceği merak konusu. Geride kalan sezonda beklentilerin altında kalan Sloven oyuncuyla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Bu doğrultuda Zajc'a sürpriz bir takım talip oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 15:16 Güncelleme 28 Haziran 2024, 15:16
Fenerbahçe’de beklenen oluyor! Miha Zajc’ın yeni durağı şaşırttı

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Yeni sezon öncesi takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe’de beklenen oluyor! Miha Zajc’ın yeni durağı şaşırttı

Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa giren sarı-lacivertlilerde gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

Fenerbahçe’de beklenen oluyor! Miha Zajc’ın yeni durağı şaşırttı

Portekizli çalıştırıcının istekleri doğrultusunda hareket edecek olan Kanarya, ilk transferini sol bek bölgesine yaptı.

Fenerbahçe’de beklenen oluyor! Miha Zajc’ın yeni durağı şaşırttı

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe’de beklenen oluyor! Miha Zajc’ın yeni durağı şaşırttı

Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe’de beklenen oluyor! Miha Zajc’ın yeni durağı şaşırttı

EURO 2024 sonrası çalışmalarını hızlandırması beklenen Kanarya'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu...

Fenerbahçe’de beklenen oluyor! Miha Zajc’ın yeni durağı şaşırttı

Fenerbahçe'de geleceği merak edilen isimlerin başındaysa Miha Zajc geliyor.

Fenerbahçe’de beklenen oluyor! Miha Zajc’ın yeni durağı şaşırttı

Sarı-lacivertliler, geride bıraktığımız sezon başında Sloven orta saha oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Fenerbahçe’de beklenen oluyor! Miha Zajc’ın yeni durağı şaşırttı

Ancak 29 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı.

Fenerbahçe’de beklenen oluyor! Miha Zajc’ın yeni durağı şaşırttı

Yönetimin gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı Zajc ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe’de beklenen oluyor! Miha Zajc’ın yeni durağı şaşırttı

ZAJC'A ÇİZME KANCASI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc'ı Serie A'nın yeni ekibi Como'nun transfer etmek istediği öğrenildi.

Fenerbahçe’de beklenen oluyor! Miha Zajc’ın yeni durağı şaşırttı

Çizme ekibinin 29 yaşındaki orta saha için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'ye teklifte bulunacağı da gelen haberler arasında.

Fenerbahçe’de beklenen oluyor! Miha Zajc’ın yeni durağı şaşırttı

Miha Zajc, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 21 maçta süre aldı.

Fenerbahçe’de beklenen oluyor! Miha Zajc’ın yeni durağı şaşırttı

Sloven oyuncu, 2 gollük bir performans sergiledi.

Fenerbahçe’de beklenen oluyor! Miha Zajc’ın yeni durağı şaşırttı

Zajc'ın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe’de beklenen oluyor! Miha Zajc’ın yeni durağı şaşırttı

1.78 boyundaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 2.4 milyon Euro.

Fenerbahçe’de beklenen oluyor! Miha Zajc’ın yeni durağı şaşırttı

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