A Milli Takım son 16 turu maç tarihi hangi gün? AVUSTURYA - TÜRKİYE maçı ne zaman? EURO 2024’te F Grubu...

EURO 2024'te heyecan dorukta! A Milli Takım, Çekya'yı Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Şimdi sırada Avusturya ile karşılaşmak var. Avusturya, D Grubu'nu lider tamamlayarak bu turda Türkiye'nin rakibi oldu. İşte detaylar...