A Milli Takım son 16 turu maç tarihi hangi gün? AVUSTURYA - TÜRKİYE maçı ne zaman? EURO 2024’te F Grubu...

EURO 2024'te heyecan dorukta! A Milli Takım, Çekya'yı Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Şimdi sırada Avusturya ile karşılaşmak var. Avusturya, D Grubu'nu lider tamamlayarak bu turda Türkiye'nin rakibi oldu. İşte detaylar...
AVUSTURYA - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Takım F Grubu'nu ikinci tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Ay-yıldızlılar üst turda Avusturya ile kozlarını paylaşacak. Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu karşılaşmaları 29 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. Avusturya - Türkiye maçı ise 2 Temmuz Salı günü saat 22.00'da oynanacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
A MİLLİ TAKIM GRUBU İKİNCİ TAMAMLADI
A Milli Takım F Grubu'na Gürcistan galibiyetiyle başladı. İkinci maçta Portekiz'e 3-1 mağlup olan Milliler, grubun son mücadelesinde Çekya ile karşılaştı. Çekya'yı 2-1 geçen Milliler, son 16 turuna yükseldi. F Grubu'nda lider Portekiz olurken A Milli Takım grubu ikinci sırada tamamladı. En iyi üçüncüler arasına giren Gürcistan tur atladı.