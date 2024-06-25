SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray yeni sağ bekini Almanya'da buldu! EURO 2024'ün yıldızı Aslan olabilir... Transferde dev operasyon

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da birçok oyuncuyla temaslar yoğunlaştı. Forvet hattına Michy Batshuayi hamlesini gerçekleştirmek üzere olan ve günleri sayan Cimbom'da sıra sağ beke geldi. Birçok ismin yer aldığı listedeki yıldızlardan biri de şu an Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te bulunuyor. Görüşmeler başladı. Bonservisi elinde olan sağ bekle turnuva sonrasında imzalar atılabilir. Diğer alternatifler de değerlendiriliyor. Son karar Teknik Direktör Okan Buruk'ta olacak. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 17:01 Güncelleme 25 Haziran 2024, 17:01
Galatasaray yeni sağ bekini Almanya’da buldu! EURO 2024’ün yıldızı Aslan olabilir... Transferde dev operasyon

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Üst üste aldığı iki şampiyonluğun ardından gelecek sezonu da zirvede tamamlamak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Birbirinden önemli futbolcuların listede yer aldığı sağ bek hamlesi bir an önce yapılarak kampa yetiştirilmek isteniyor.

İLK HAMLE BATSHUAYI

Teknik Direkttör Okan Buruk'un açıkladığı mevkilerin birinde yedek forvet geliyordu. Icardi ile mücadeleye girebileceği bir rotasyon oluşturmak isteyen deneyimli çalıştırıcı kararını Michy Batshuayi'den yana kullandı.

İMZA GELİYOR

Daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de top koşturan Belçikalı futbolcu sözleşmesinin de sona ermesiyle birlikte kendisini sarı kırmızılılara bağlayan kontratı imzalayacak.

TAKIMDAN AYRILABİLİRLER

Galatasaray'da gündem transfr kadar ayrılacak isimler. Nicolo Zaniolo ve Wilfried Zaha'nın bonservisleriyle gönderilmelerine kesin gözle bakılıyor. Victor Nelsson ve Davinson Sanchez'e astronomik bir teklif gelmesi halinde izin verilecek.

YERLİLER DE GÖZDE

Sarı kırmızılılarda üst üste elde edilen başarıların ardından yabancılar kadar yerli futbolcular da transferin gözdesi haline geldi. Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun da gidişi halinde kasaya önemli bir meblağ girecek.


MERTENS İMZALAMADI

İki sezondur gösterdiği performansla adından söz ettiren Dries Mertens, kontratının sona ermesine rağmen sarı kırmızılılarla halen mukavele yenilemedi. Yönetim her ne kadar istekli olduğunu gösterse de beklenen haber bir türlü gelmedi.

SAĞ BEK OPERASYONU

Sacha Boey'in Bayern Münih'e transfer olmasının ardından bu mevkiye Serge Aurier'i getirne Galatasaray beklediği verimi alamamıştı. Bunun için de kalıcı bir takviye yapma kararı verdi.



Teknik Direktör Okan Buruk da ekibiyle yaptığı görüşmelerde bazı alternatifler belirledi ve görüşmeler başladı. Temaslar da hızlandırıldı. Hedef sezon öncesi kampına transferleri yetiştirebilmek.

WAN-BISSAKA LİSTE BAŞI

Galatasaray'ın sağ bek transferi için listesindeki ilk isim Aaron Wan-Bissaaka. İngiliz futtbolcunun takımında süre alamaması üzerine devreye giren Aslan, Premier Lig devini ikna etmeye çalışıyor.


EMERSON ROYAL SÜRPRİZİ

Daha önce adı gündemde olmayan bir isim listeye eklendi. Tottenham'ın 25 yaşındaki yıldızı Emerson Royal'in de ismi zikredilmeye başlandı. Stoper ve orta saha da oynayabilmesi Okan Buruk tarafından ekstra özellikler olarak görülüyor.



BEN JOHNSON DA LİSTEDE

Cimbom'un izlediği oyuncular arasında Ben Johnson da var. İngiliz yıldız için kısa süre içerisinde gelişmeler yaşanabilir. 25 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 1 asist yaptı.

ANGELO PRECİADO DA VAR

Geride kalan sezonda Sparta Prag formasıyla ortaya koyduğu formla izleme ekibinin ağına takılan Ekvadorlı yıldız için kulübüyle temaslar devam ediyor. Galatasaray'a karşı da muhteşem performns gösteren 26 yaşındaki yıldızın transferi konusunda görüşmeler sürüyor.



COUFAL BOMBASI

Teknik Direktör Okan Buruk, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarın akşam milli takımımıza karşı forma giymesi beklenen Vladimir Coufal'ıda gözüne kestirdi. West Ham United ile kontratı sona eren ve Çekya'daki performansıyla dikkat çeken deneyimli oyuncuyla organizasyon sonrası imzalar atılabilir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan toplantı sonrası flaş enflasyon açıklaması: Dezenflasyon başladı enflasyon hızla gerileyecek
TBMM’de Google’ı terleten Siz neye razısınız? sorusu! ’Turkuvaz Medya’lı örnek: Türkiye’de toplumsal mutabakata gidiyor bu iş
Türk Telekom
Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü
Galatasaray yeni sağ bekini Almanya’da buldu! EURO 2024’ün yıldızı Aslan olabilir... Transferde dev operasyon
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten CHP’ye tribün ve taraftar uyarısı: Umarım normalleşme ruhunu zedelemez
Ayhan Sicimoğlu’nun tokat skandalında yeni gelişme! Suç duyurusunda bulundular
15 kişinin öldüğü yangının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Rapor açıklandı! Felakette yürek yakan detay: Beni bırak kendini kurtar
Merkez Bankası rezervlerinde tüm zamanların rekoru! | Fitch’ten yeni Türkiye kararı
Dijital telif için Google’dan yeşil ışık: Herkesle masaya oturmaya hazırız | Dijital Mecralar Komisyonu toplandı
ABD’nin ‘çok gizli’ su altı İHA’sı Google Haritalar’da ortaya çıktı! Rusya’nın Küba çıkarmasından sonra Washington’dan Manta Ray hamlesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den grup toplantısında önemli açıklamalar
Yeni hançeri kime batıralım yemeği mi? İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu Özel’e karşı imza toplayacak iddiası: Bonus Mansur Yavaş...
Dilan Polat ve Engin Polat hakkında tutuksuz yargılanma kararı! Banu Parlak’ın güzellik salonunun kurşunlanmasında azmettirici olarak yargılanıyorlardı
TBMM’de bir ilk! Google ’Dijital Telif Yasası’ gündemiyle toplanan Dijital Mecralar Komisyonu’nda sunum yaptı
SON DAKİKA