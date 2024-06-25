Galatasaray yeni sağ bekini Almanya’da buldu! EURO 2024’ün yıldızı Aslan olabilir... Transferde dev operasyon

WAN-BISSAKA LİSTE BAŞI
Galatasaray'ın sağ bek transferi için listesindeki ilk isim Aaron Wan-Bissaaka. İngiliz futtbolcunun takımında süre alamaması üzerine devreye giren Aslan, Premier Lig devini ikna etmeye çalışıyor.
EMERSON ROYAL SÜRPRİZİ
Daha önce adı gündemde olmayan bir isim listeye eklendi. Tottenham'ın 25 yaşındaki yıldızı Emerson Royal'in de ismi zikredilmeye başlandı. Stoper ve orta saha da oynayabilmesi Okan Buruk tarafından ekstra özellikler olarak görülüyor.
BEN JOHNSON DA LİSTEDE
Cimbom'un izlediği oyuncular arasında Ben Johnson da var. İngiliz yıldız için kısa süre içerisinde gelişmeler yaşanabilir. 25 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 1 asist yaptı.
ANGELO PRECİADO DA VAR
Geride kalan sezonda Sparta Prag formasıyla ortaya koyduğu formla izleme ekibinin ağına takılan Ekvadorlı yıldız için kulübüyle temaslar devam ediyor. Galatasaray'a karşı da muhteşem performns gösteren 26 yaşındaki yıldızın transferi konusunda görüşmeler sürüyor.
COUFAL BOMBASI
Teknik Direktör Okan Buruk, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarın akşam milli takımımıza karşı forma giymesi beklenen Vladimir Coufal'ıda gözüne kestirdi. West Ham United ile kontratı sona eren ve Çekya'daki performansıyla dikkat çeken deneyimli oyuncuyla organizasyon sonrası imzalar atılabilir.