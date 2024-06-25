Galatasaray yeni sağ bekini Almanya’da buldu! EURO 2024’ün yıldızı Aslan olabilir... Transferde dev operasyon

TAKIMDAN AYRILABİLİRLER Galatasaray'da gündem transfr kadar ayrılacak isimler. Nicolo Zaniolo ve Wilfried Zaha'nın bonservisleriyle gönderilmelerine kesin gözle bakılıyor. Victor Nelsson ve Davinson Sanchez'e astronomik bir teklif gelmesi halinde izin verilecek.

YERLİLER DE GÖZDE Sarı kırmızılılarda üst üste elde edilen başarıların ardından yabancılar kadar yerli futbolcular da transferin gözdesi haline geldi. Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu'nun da gidişi halinde kasaya önemli bir meblağ girecek.



MERTENS İMZALAMADI İki sezondur gösterdiği performansla adından söz ettiren Dries Mertens, kontratının sona ermesine rağmen sarı kırmızılılarla halen mukavele yenilemedi. Yönetim her ne kadar istekli olduğunu gösterse de beklenen haber bir türlü gelmedi.

SAĞ BEK OPERASYONU Sacha Boey'in Bayern Münih'e transfer olmasının ardından bu mevkiye Serge Aurier'i getirne Galatasaray beklediği verimi alamamıştı. Bunun için de kalıcı bir takviye yapma kararı verdi.