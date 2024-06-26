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Volkan Demirel’in acı günü! Babası Ali Hacı Demirel hayatını kaybetti

Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel’in babası Ali Hacı Demirel (71) Bodrum’da göğüs ağrısı sonucu fenalaşarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 19:04 Güncelleme 26 Haziran 2024, 19:04
Volkan Demirel’in acı günü! Babası Ali Hacı Demirel hayatını kaybetti

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Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'in babası 71 yaşındaki Ali Hacı Demirel Bodrum'da göğüs ağrısı sonucu fenalaşarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Volkan Demirel'in babası vefat etti

FENALAŞTI
Akyarlar Mahallesi'nde yaşayan eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel'in babası Ali Hacı Demirel, saat 16.00 sıralarında göğüs ağrısı şikayetiyle evinde fenalaştı.

Ali Hacı Demirel - Volkan Demirel - Yade ve Yeda DemirelAli Hacı Demirel - Volkan Demirel - Yade ve Yeda Demirel

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra bölgedeki özel bir hastaneye sevk edildi.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Hacı Demirel yaşamını yitirdi. Hastaneye gelen Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel, aldığı acı haber karşısında derin üzüntü yaşadı.

CENAZE PROGRAMI
Ali Hacı Demirel'in cenazesi defin için hava yoluyla İstanbul'a gönderileceği belirtildi. Volkan Demirel dün(25 Haziran) yaptığı paylaşımda babasının cenaze programının bugün gerçekleştirileceğini bildirdi.

Demirel sosyal medya üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"Canımız Babamız Ali Naci Demirel Hakk'ın rahmetine kavuştu. Acımız çok büyük. Babamız Merhum Ali Naci Demirel'i 26.06.2024 Acarkent Camii'nde İkindi Ezanı ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında Görele Mezarlığı'nda toprağa vereceğiz. Sevenlerine Duyurulur."

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Acarkent Acarlar Camii'nde kılınan cenaze namazına, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş ve yönetim kurulu üyeleri, sarı-lacivertli eski futbolcular, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

71 yaşında vefat eden Ali Naci Demirel'in cenazesi Beykoz'daki Görele Köyü Mezarlığı'na gömüldü.

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