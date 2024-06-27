A Milli Takım'ın 2-1'lik zaferinin ardından Çekyalı futbolcu itiraf etti: "Ortamı zehirlemek için yaptım"

A Milli Futbol Takımı , 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

GOLLER HAKAN VE CENK'DEN Volkspark Stadı'nda oynanan maçta Türkiye'nin gollerini 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 90+4. dakikada Cenk Tosun attı.

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Milli takım, bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti ve grubu aynı puana sahip zirvedeki Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna çıktı. Çekya ise bir puanla Avrupa Şampiyonası'na gruplarda veda etti.