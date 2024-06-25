İngiltere - Slovenya maçı CANLI || TRT 1 canlı izle ekranı ile İngiltere - Slovenya maçı full HD, kesintisiz izle

İngiltere - Slovenya maçını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Halil Umut Meler görev alacak.
İngiltere - Slovenya maçını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Halil Umut Meler görev alacak.
İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Almanya'nın Köln şehrinde oynanacak İngiltere - Slovenya karşılaşması 25 Haziran Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Fransız hakem Clement Turpin'in yönettiği karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak.
TÜRK HAKEMLER GÖREV ALACAK
İngiltere ile Slovenya arasındaki karşılaşmada Türk hakem Halil Umut Meler de görev alacak. FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, müsabakada dördüncü hakem görevini üstlenecek. Mücadelede Mustafa Emre Eyisoy da rezerv yardımcı hakem olacak.
İNGİLTERE'YE BERABERLİK YETECEK
İngiltere, Slovenya karşısında 1 puan alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek. Grupta geride kalan 2 karşılaşmada 4 puanı bulunan İngilizler, galip gelmesi durumunda ise gruptan lider olarak çıkacak. Slovenya'nın ise gruptan çıkmak için İngiltere karşısında kazanması gerekecek. Kazanması halinde puanını 5'e yükseltecek Slovenya, Danimarka-Sırbistan maçının sonucunu bekleyecek.
İNGİLİZLER RAKİBİNE ÜSTÜNLÜK KURDU
İngiltere, rakibiyle daha önce oynadığı karşılaşmaların hiçbirini kaybetmedi. İki ülke daha önce 6 kez karşı karşıya gelirken, İngiltere 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Söz konusu müsabakalarda İngiltere 10 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.