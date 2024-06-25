İngiltere - Slovenya maçı CANLI || TRT 1 canlı izle ekranı ile İngiltere - Slovenya maçı full HD, kesintisiz izle

İNGİLTERE'YE BERABERLİK YETECEK İngiltere, Slovenya karşısında 1 puan alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek. Grupta geride kalan 2 karşılaşmada 4 puanı bulunan İngilizler, galip gelmesi durumunda ise gruptan lider olarak çıkacak. Slovenya'nın ise gruptan çıkmak için İngiltere karşısında kazanması gerekecek. Kazanması halinde puanını 5'e yükseltecek Slovenya, Danimarka-Sırbistan maçının sonucunu bekleyecek.





İNGİLİZLER RAKİBİNE ÜSTÜNLÜK KURDU



İngiltere, rakibiyle daha önce oynadığı karşılaşmaların hiçbirini kaybetmedi. İki ülke daha önce 6 kez karşı karşıya gelirken, İngiltere 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Söz konusu müsabakalarda İngiltere 10 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.