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Operasyon: 7! Galatasaray'da 4 transfer 3 ayrılık

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan sarı kırmızılılar, 30 Haziran'da Michy Batshuayi'ye ilk imzayı attırarak gövde gösterisine başlayacak. Aslan'ın ardından 3 isme daha sözleşme imzalatacağı öğrenilirken takımda 3 de ayrılık yaşanacak. İşte A Spor'un duyurduğu haberin detayları...

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 12:16 Güncelleme 24 Haziran 2024, 12:16
Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık

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Trendyol Süper Lig'de unutulmayan bir sezon geçiren Galatasaray, 102 puanla rekor kırarak şampiyon oldu.

Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık

Sarı-kırmızılılar bu şampiyonlukla beraber en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 5 şampiyonluk yani 1 yıldız fark attı.

Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık

Başkan Dursun Özbek yapılan seçimde yeniden seçilirken; yaptığı ilk icraat ise teknik direktör Okan Buruk'la sözleşme uzatmak oldu.

Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık

Üst üste 2 kez şampiyonluğa ulaşan ve 3 kupa kazanan deneyimli çalıştırıcının maaşı 20 milyon TL'den 110 milyon TL'ye yükseltildi.

Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık

Geçtiğimiz sezon birbirinden önemli isimlere imza attıran sarı-kırmızılılar, buna karşın takviyelerden istediği katkıyı alamadı.

Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık

Ndombele, Angelino, Tete ve Wilfried Zaha gibi futbolculardan beklenen performans alınamazken; kiralık gelen isimlerle yollar ayrıldı.

Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık

Önümüzdeki sezon takımlar 14 kişilik yabancı kontenjanını 12'ye indirmek zorunda olurken; toplam kadro ise 30'dan 26'ya düşürülecek.

Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık

Öncelik kadro şişkinliği ve maaş bütçesini azaltmak olurken; beklentileri karşılayamayan isimlere uygun teklifler gelmesi halinde yollar ayrılacak.

Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık

3 İSİM GİDEBİLİR

Bu kapsamda Tete, Wilfried Zaha ve Sergio Oliveira'yla gönderilmesi beklenirken, bütçede ise büyük bir azalma olacak.

Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık

Zaha 4.35 milyon Euro, Tete 2.8 milyon Euro ve Oliveira 2.75 milyon Euro ücret kazanırken; toplam maliyet ise 9.9 milyon Euro ediyor.

Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık

Zaha'ya Premier Lig'den talipler olduğu bilinirken, Tete'ye ise devre arasında 8-9 milyon Euro'luk teklifler gelmişti.

Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık

Sarı-kırmızılılarda yıldız isimlerin yerine gelecek futbolcular da netleşmeye başladı. 1'i yerli olmak üzere Cimbom'un istediği 4 futbolcu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık

FORVETE BATSHUAYI!

Aslan, 2 yıldır Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi'yle anlaşma sağladı.

Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık

30 Haziran'da sarı-lacivertlilerden ayrılacak Belçikalı golcünün, 3 Temmuz'da resmen açıklanması bekleniyor.

Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık

30 yaşındaki santrforla 3 yıllık sözleşme imzalayacak G.Saray, yıllık 3 milyon Euro ödeyecek.

Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık

Ayrıca bonservisi elinde olan yıldız golcüye 3 milyon Euro da imza parası ödenecek ve toplam maliyeti 12 milyon Euro olacak.

Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık

Batshuayi geçtiğimiz yıl sarı-lacivertlilerde 43 maçta 24 gol - 3 asistlik performans gösterdi ve 1.865 dakika sahada kaldı.

Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık

YERLİ HEDEF: OĞUZ AYDIN

Ayrılan isimlerin yerini doldurmak ve yerli alternatifini arttırmak isteyen Cimbom, Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın'ı liste başına yazdı.

Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık

Sarı-kırmızılıların bu transferi para + takas formülüyle bitirmesi beklenirken; başkan Dursun Özbek bu transferle bizzat ilgileniyor.

Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık

23 yaşındaki milli yıldız 38 maçta 13 gol - 8 asistlik katkı sağlayarak takımı adına zirvede yer aldı.

Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık

Akdeniz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oğuz Aydın'ın güncel piyasa değeri ise 2.3 milyon Euro...

Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık

SAĞ BEK TAKVİYESİNDE SONA DOĞRU

Sacha Boey sonrası sağ bek bölgesini Serge Aurier ile dolduran Cimbom, oyuncuyla yola devam etmeme kararı aldı.

Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık

WAN BISSAKA'DA PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Bu bölge için Manchester United forması giyen Aaron Wan-Bissaka düşünülürken, 26 yaşındaki futbolcuyla görüşmeler hızlandırıldı.

Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık

Cimbom'un 1 yıl sözleşmesi kalan İngiliz bek için 8 milyon Euro teklif ettiği öğrenilirken, Kırmızı Şeytanlar'ın 15 milyon Euro istediği kaydedildi.

Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık

Wan Bissaka geçtiğimiz sezon 30 maçta forma giyerken 3 asistlik katkı sağladı ve 2 bin 411 dakika sahada kaldı.

Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık

2025 yılında sözleşmesi bitecek İngiliz futbolcunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...

Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık

TORREIRA'NIN YANINA FOFANA

Torreira'ya partner arayan sarı-kırmızılı takım, Monaco forması giyen Youssouf Fofana konusunda ısrarını sürdürüyor.

Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık

G.Saray, Fransa Milli Takımı'nda forma giyen 25 yaşındaki orta saha için bütçesinin büyük bölümünü ayırdı.

Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık

Oyuncu ise kararını EURO 2024 sonrası vereceğini ve Aslan'a iletti.

Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık

Fofana geçtiğimiz sezon 35 maçta forma giyerken 4 gol - 4 asistlik katkı sağladı ve 2 bin 974 dakika sahada kaldı.

Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık

Monaco ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro...

Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık

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