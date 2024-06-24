Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık

3 İSİM GİDEBİLİR Bu kapsamda Tete, Wilfried Zaha ve Sergio Oliveira'yla gönderilmesi beklenirken, bütçede ise büyük bir azalma olacak.

Zaha 4.35 milyon Euro, Tete 2.8 milyon Euro ve Oliveira 2.75 milyon Euro ücret kazanırken; toplam maliyet ise 9.9 milyon Euro ediyor.

Zaha'ya Premier Lig'den talipler olduğu bilinirken, Tete'ye ise devre arasında 8-9 milyon Euro'luk teklifler gelmişti.

Sarı-kırmızılılarda yıldız isimlerin yerine gelecek futbolcular da netleşmeye başladı. 1'i yerli olmak üzere Cimbom'un istediği 4 futbolcu ortaya çıktı. İşte detaylar...