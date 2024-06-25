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Hollanda - Avusturya maçı CANLI 🔴 TRT 1 canlı izle ekranı ile (EURO 2024 D Grubu) Hollanda - Avusturya maçı full HD, kesintisiz canlı yayın

Hollanda - Avusturya maçı, EURO 2024 D Grubu'nda önemli bir mücadele olarak öne çıkıyor. Karşılaşma, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Hollanda, son 16 turuna çıkmak için beraberlikle yetinirken, Avusturya'nın ilk iki sırayı garantilemek için galibiyete ihtiyacı var. Maçı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 18:58 Güncelleme 25 Haziran 2024, 19:03
Hollanda - Avusturya maçı CANLI 🔴 TRT 1 canlı izle ekranı ile EURO 2024 D Grubu Hollanda - Avusturya maçı full HD, kesintisiz canlı yayın

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Hollanda - Avusturya maçı, EURO 2024 D Grubu'nda önemli bir mücadele olarak dikkat çekiyor. Bu karşılaşma, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. İşte detayar...

HOLLANDA - AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollanda - Avusturya karşılaşmasına Berlin'deki Olimpiyat Stadı ev sahipliği yaparken mücadele 25 Haziran Salı günü saat 19.00'da başlayacak. Hollanda - Avusturya karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

HOLLANDA-AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002 adresinden takip edebilirsiniz.

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İLK 11'LER

Hollanda: Verbruggen, Geertruida, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Veerman, Reijnders, Malen, Depay, Gakpo

Avusturya: Pentz; Posch, Wober, Lienhart, Prass; Seiwald, Grillitsch; Wimmer, Schmid, Sabitzer; Arnautovic

HOLLANDA RAKİBİNE ÜSTÜNLÜK KURDU

Avrupa Şampiyonası'nın önemli takımlarının başında gelen Hollanda geride kalan 2 maçta 4 puan topladı. Tarihinde Avusturya ile 21. kez karşı karşıya gelmeye hazırlanan Hollanda oynadığı karşılaşmalarda rakibine üstünlük kurdu. Geride kalan 20 maçta Hollanda 10, Avusturya 6 kez kazandı. Aralarındaki 4 müsabaka ise beraberlikle bitti. Bu maçlarda "Portakallar" 38, Avusturya ise 24 gol attı. Rakibine 34 yıldır kaybetmeyen Hollanda, son 7 maçı kazanan taraf oldu. Avusturya, son galibiyetini 1990'da oynanan hazırlık maçında rakibini 3-2 yenerek aldı.

SON 16 TURU İÇİN BERABERLİK YETECEK

Hollanda'nın Avusturya'ya karşı alacağı bir puan, son 16 turu için yeterli olacak.İlk maçta Polonya'yı 2-1 yenen, ikinci karşılaşmada ise Fransa ile 0-0 berabere kalan Hollanda, grupta 4 puan ve gol fazlasıyla zirvede yer alıyor.

Bir puanın yeteceği "Portakallar", Avusturya'ya karşı galip gelir ve Fransa kazanamazsa lider olarak son 16 turuna yükselecek. Aynı durum, Hollanda berabere kalır, Fransa kaybederse de geçerli olacak. Hollanda ve Fransa'nın son maçlarda berabere kalması veya kazanması halinde oluşacak puan eşitliğinde ise ilk iki basamağı sırasıyla averaj, atılan gol ve kartlar belirleyecek. Hollanda kaybetmesi halinde Fransa-Polonya maçından gelecek sonuca göre ikinci veya en iyi üçüncülerden biri olarak tur atlamayı bekleyecek.

AVUSTURYA'DA HEDEF 3 PUAN

Avusturya'nın grupta ilk ikiye girebilmek için galip gelmesi gerekiyor. Grupta Fransa'ya 1-0 kaybeden ve Polonya'yı 3-1 yenen Avusturya, 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Hollanda'yı yenmesi durumunda gruptan çıkacak Avusturya, aynı zamanda Fransa'nın puan kaybı yaşaması halinde ise lider olarak son 16 bileti alacak. Avusturya, puan kaybettiği takdirde en iyi üçüncüler arasına girmeyi bekleyecek.

AVUSTURYA'DA 7 OYUNCU KART SINIRINDA

Hollanda'da 2, Avusturya'da ise 7 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı kartı bulunan Hollandalı Schouten ve Veerman ile Avusturyalı Arnautovic, Baumgartner, Danso, Laimer, Mwene, Wimmer ve Wöber, bu karşılaşmada da kart görmeleri halinde son 16 turunda cezalı duruma düşecek.

MÜCADELENİN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

Karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Bosna Hersekli Irfan Peljto olacak.

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