Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi Cengiz Ünder şoku! Kimse beklemiyordu

Tarihi bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, topladığı 99 puana rağmen şampiyonluğa uzanamamış ve sezon ikinci sırada tamamlamıştı.
Tarihi bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, topladığı 99 puana rağmen şampiyonluğa uzanamamış ve sezon ikinci sırada tamamlamıştı.
Sezonun sona ermesinin ardından teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, dünya çapında ses getiren bir hamleye imza attı.
Kanarya, son olarak Roma'da görev yapan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.
Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda yaklaşık 30 bin taraftarın önünde düzenlenen imza töreninde tecrübeli teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho döneminin resmen başlamasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı.
İMZALAR ATILDI
Kanarya, ilk olarak Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.
Fenerbahçe, 23 yaşındaki sol bekle 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertlilerde ayrıca sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş ile yeni mukavele imzalandı.
Kanarya, tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
AYNI SENARYO
Yaz transfer döneminin resmen başlamasıyla girişimlerini hızlandırması beklenen Fenerbahçe'de yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.
Sarı-lacivertlilerde geleceği en çok merak edilen isimlerden biriyse Cengiz Ünder oldu.
Jose Mourinho, Roma'ya gelir gelmez Cengiz Ünder'le yollarını ayırmıştı.
Fotomaç'ın haberine göre yıldız oyuncu, aynı senaryoyla karşı karşıya kalabilir.
Bu sebepten dolayı Cengiz'in tedirgin olduğu ve Mourinho'yla bir görüşme yapacağı belirtildi.
Toplantıdan çıkacak sonuç Cengiz'in geleceğini belirleyecek.
Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 9 maça çıktı.
26 yaşındaki futbolcu, 9 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Cengiz'in sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.