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Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi Cengiz Ünder şoku! Kimse beklemiyordu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Topuk Yaylası'na giden sarı lacivertliler, ardından Avusturya'nın yolunu tutacak. Kanarya'da geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Cengiz Ünder ile ilgili de şoke eden bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 11:36 Güncelleme 24 Haziran 2024, 11:36
Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi Cengiz Ünder şoku! Kimse beklemiyordu

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Tarihi bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, topladığı 99 puana rağmen şampiyonluğa uzanamamış ve sezon ikinci sırada tamamlamıştı.

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi Cengiz Ünder şoku! Kimse beklemiyordu

Sezonun sona ermesinin ardından teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, dünya çapında ses getiren bir hamleye imza attı.

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi Cengiz Ünder şoku! Kimse beklemiyordu

Kanarya, son olarak Roma'da görev yapan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi Cengiz Ünder şoku! Kimse beklemiyordu

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda yaklaşık 30 bin taraftarın önünde düzenlenen imza töreninde tecrübeli teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi Cengiz Ünder şoku! Kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho döneminin resmen başlamasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı.

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi Cengiz Ünder şoku! Kimse beklemiyordu

İMZALAR ATILDI

Kanarya, ilk olarak Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı kadrosuna kattı.

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi Cengiz Ünder şoku! Kimse beklemiyordu

Fenerbahçe, 23 yaşındaki sol bekle 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi Cengiz Ünder şoku! Kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertlilerde ayrıca sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş ile yeni mukavele imzalandı.

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi Cengiz Ünder şoku! Kimse beklemiyordu

Kanarya, tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi Cengiz Ünder şoku! Kimse beklemiyordu

AYNI SENARYO

Yaz transfer döneminin resmen başlamasıyla girişimlerini hızlandırması beklenen Fenerbahçe'de yapılacak transferler kadar takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi Cengiz Ünder şoku! Kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertlilerde geleceği en çok merak edilen isimlerden biriyse Cengiz Ünder oldu.

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi Cengiz Ünder şoku! Kimse beklemiyordu

Jose Mourinho, Roma'ya gelir gelmez Cengiz Ünder'le yollarını ayırmıştı.

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi Cengiz Ünder şoku! Kimse beklemiyordu

Fotomaç'ın haberine göre yıldız oyuncu, aynı senaryoyla karşı karşıya kalabilir.

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi Cengiz Ünder şoku! Kimse beklemiyordu

Bu sebepten dolayı Cengiz'in tedirgin olduğu ve Mourinho'yla bir görüşme yapacağı belirtildi.

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi Cengiz Ünder şoku! Kimse beklemiyordu

Toplantıdan çıkacak sonuç Cengiz'in geleceğini belirleyecek.

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi Cengiz Ünder şoku! Kimse beklemiyordu

Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 9 maça çıktı.

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi Cengiz Ünder şoku! Kimse beklemiyordu

26 yaşındaki futbolcu, 9 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi Cengiz Ünder şoku! Kimse beklemiyordu

Cengiz'in sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi Cengiz Ünder şoku! Kimse beklemiyordu

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeriyse 14 milyon Euro.

Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi Cengiz Ünder şoku! Kimse beklemiyordu

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