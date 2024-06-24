Galatasaray’da Batshuayi’nin ardından 2. imza geliyor! İşte bonservis bedeli

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 3 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. İlk olarak Florya'da toplanacak olan sarı kırmızılılar, ardından Avusturya'da kamp yapacak.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 3 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. İlk olarak Florya'da toplanacak olan sarı kırmızılılar, ardından Avusturya'da kamp yapacak.
Aslan, kamp çalışmalarından döndüğünde ise bir devir kapanacak ve Florya yerine Kemerburgaz'da açılacak yeni tesislerinde hazırlıklarına devam edecek.
TRANSFER HAREKATI HIZ KAZANDI
Son iki sezonda yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Galatasaray, bu yıl da büyük bombalar patlatmanın hesaplarını yapıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim; bek bölgeleri, stoper, orta saha ve kanat transferi yapmak için arayışlarına devam ediyor.
İLK İMZA BATSMAN'DEN!
Transfer döneminin resmen başladığı Türkiye'de, Galatasaray ilk imzasını flaş bir isme attıracak.
Sarı kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
YABANCI SINIRI DÜŞÜNDÜRÜYOR!
Yeni sezonda yabancı sınırının 12'ye düşecek olması teknik direktör Okan Buruk ve yönetimi düşündürüyor.
Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Ndombele ve Carlos Vinicius ile yollar ayrıldı.
Aslan, ayrıca 6 aylığına transfer ettiği ve verim alamadığı Serge Aurier ile de yola devam etmeyecek.
KİRALIKLAR YOLCU
Sarı kırmızılılarda geçtiğimiz sezon takımdan kiralık olarak ayrılan isimler de yeni sezonda kadroda olmayacak.
Bu doğrultuda Nicolo Zaniolo, Mathias Ross ve Cicaldau takımdan bonservisleriyle veya kiralık olarak yeniden ayrılacaklar.
Başakşehir'de forma giyen Leo Dubois içinse son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.
KONTENJAN DOLDU
Bu noktada kadrosunda sözleşmesi sona eren ancak 1 yıl daha uzatılması beklenen Mertens dahil 11 yabancı futbolcusu bulunan sarı kırmızılılarda, Batshuayi'nin imzasıyla birlikte kontenjan da dolmuş olacak.
AYRILIKLAR KAPIDA!
Kadrodaki şişkinliği azaltmak ve aynı zamanda yabancı sayısını düşürmek için raporunu hazırlayan Okan Buruk, gelecek tekliflere göre bazı isimlerle yolların ayrılmasına onay verdi.
Bu doğrultuda; beklenen katkıyı bir türlü veremeyen Tete ve Zaha, ön plana çıkıyor. Ayrıca Okan Buruk'la yıldızı barışmayan Sergio Oliveira'nın da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
STOPER KARARI!
Geride kalan sezonda Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Victor Nelsson 3'lüsünün dönüşümlü olarak forma giydiği Galatasaray'da, iki yabancı isimden birisinin takımdan gönderilmesi planlanıyordu.
Hem Nelsson hem Sanchez için kulübe 20 milyon euro bandında teklifler gelirken, Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığının ardından eski performansını aratması Okan Buruk'u düşündürdü.
Tecrübeli teknik adam bu nedenle iki stoperden birisinin satılıp satılmaması konusuna kampın ardından karar verecek.
GÖZLER TRANSFERDE
Galatasaray'da Batshuayi'nin ardından takıma katılacak ikinci isim de belli oldu.
Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar, yıldız oyuncu ile 30 Haziran'dan sonra sözleşme imzalayacak.
Son 2 sezonda Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yeni sezona hazır bir kadroyla girmek istiyor. Batshuayi ile ilk transferini gerçekleştiren sarı kırmızılılar, bir transferde daha sona geldi.
OĞUZ AYDIN İMZAYA YAKIN
Galatasaray, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de en çok gol atan kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı transfer etmek üzere.
Sarı kırmızılılar, kısa süre içerisinde Alanyaspor forması giyen 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katacak.
BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU
Ajax'ın da yakın ilgi gösterdiği kanat oyuncusu için Galatasaray'ın kasasından 4 milyon euro çıkacağı öğrenildi.