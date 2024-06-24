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Galatasaray'da Batshuayi'nin ardından 2. imza geliyor! İşte bonservis bedeli

Son iki sezonda yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Galatasaray, bu yıl da büyük bombalar patlatmanın hesaplarını yapıyor. Aslan ilk olarak, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar, yıldız oyuncu ile 30 Haziran'dan sonra sözleşme imzalayacak. Galatasaray'da Batshuayi'nin ardından takıma katılacak ikinci isim de belli oldu. İşte o isim ve ödenecek bonservis bedeli...

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 10:50 Güncelleme 24 Haziran 2024, 10:50
Galatasaray’da Batshuayi’nin ardından 2. imza geliyor! İşte bonservis bedeli

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 3 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. İlk olarak Florya'da toplanacak olan sarı kırmızılılar, ardından Avusturya'da kamp yapacak.

Galatasaray’da Batshuayi’nin ardından 2. imza geliyor! İşte bonservis bedeli

Aslan, kamp çalışmalarından döndüğünde ise bir devir kapanacak ve Florya yerine Kemerburgaz'da açılacak yeni tesislerinde hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray’da Batshuayi’nin ardından 2. imza geliyor! İşte bonservis bedeli

TRANSFER HAREKATI HIZ KAZANDI

Son iki sezonda yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Galatasaray, bu yıl da büyük bombalar patlatmanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray’da Batshuayi’nin ardından 2. imza geliyor! İşte bonservis bedeli

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim; bek bölgeleri, stoper, orta saha ve kanat transferi yapmak için arayışlarına devam ediyor.

Galatasaray’da Batshuayi’nin ardından 2. imza geliyor! İşte bonservis bedeli

İLK İMZA BATSMAN'DEN!

Transfer döneminin resmen başladığı Türkiye'de, Galatasaray ilk imzasını flaş bir isme attıracak.

Galatasaray’da Batshuayi’nin ardından 2. imza geliyor! İşte bonservis bedeli

Sarı kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Galatasaray’da Batshuayi’nin ardından 2. imza geliyor! İşte bonservis bedeli

YABANCI SINIRI DÜŞÜNDÜRÜYOR!

Yeni sezonda yabancı sınırının 12'ye düşecek olması teknik direktör Okan Buruk ve yönetimi düşündürüyor.

Galatasaray’da Batshuayi’nin ardından 2. imza geliyor! İşte bonservis bedeli

Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Ndombele ve Carlos Vinicius ile yollar ayrıldı.

Galatasaray’da Batshuayi’nin ardından 2. imza geliyor! İşte bonservis bedeli

Aslan, ayrıca 6 aylığına transfer ettiği ve verim alamadığı Serge Aurier ile de yola devam etmeyecek.

Galatasaray’da Batshuayi’nin ardından 2. imza geliyor! İşte bonservis bedeli

KİRALIKLAR YOLCU

Sarı kırmızılılarda geçtiğimiz sezon takımdan kiralık olarak ayrılan isimler de yeni sezonda kadroda olmayacak.

Galatasaray’da Batshuayi’nin ardından 2. imza geliyor! İşte bonservis bedeli

Bu doğrultuda Nicolo Zaniolo, Mathias Ross ve Cicaldau takımdan bonservisleriyle veya kiralık olarak yeniden ayrılacaklar.

Galatasaray’da Batshuayi’nin ardından 2. imza geliyor! İşte bonservis bedeli

Başakşehir'de forma giyen Leo Dubois içinse son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.

Galatasaray’da Batshuayi’nin ardından 2. imza geliyor! İşte bonservis bedeli

KONTENJAN DOLDU

Bu noktada kadrosunda sözleşmesi sona eren ancak 1 yıl daha uzatılması beklenen Mertens dahil 11 yabancı futbolcusu bulunan sarı kırmızılılarda, Batshuayi'nin imzasıyla birlikte kontenjan da dolmuş olacak.

Galatasaray’da Batshuayi’nin ardından 2. imza geliyor! İşte bonservis bedeli

AYRILIKLAR KAPIDA!

Kadrodaki şişkinliği azaltmak ve aynı zamanda yabancı sayısını düşürmek için raporunu hazırlayan Okan Buruk, gelecek tekliflere göre bazı isimlerle yolların ayrılmasına onay verdi.

Galatasaray’da Batshuayi’nin ardından 2. imza geliyor! İşte bonservis bedeli

Bu doğrultuda; beklenen katkıyı bir türlü veremeyen Tete ve Zaha, ön plana çıkıyor. Ayrıca Okan Buruk'la yıldızı barışmayan Sergio Oliveira'nın da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray’da Batshuayi’nin ardından 2. imza geliyor! İşte bonservis bedeli

STOPER KARARI!

Geride kalan sezonda Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Victor Nelsson 3'lüsünün dönüşümlü olarak forma giydiği Galatasaray'da, iki yabancı isimden birisinin takımdan gönderilmesi planlanıyordu.

Galatasaray’da Batshuayi’nin ardından 2. imza geliyor! İşte bonservis bedeli

Hem Nelsson hem Sanchez için kulübe 20 milyon euro bandında teklifler gelirken, Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığının ardından eski performansını aratması Okan Buruk'u düşündürdü.

Galatasaray’da Batshuayi’nin ardından 2. imza geliyor! İşte bonservis bedeli

Tecrübeli teknik adam bu nedenle iki stoperden birisinin satılıp satılmaması konusuna kampın ardından karar verecek.

Galatasaray’da Batshuayi’nin ardından 2. imza geliyor! İşte bonservis bedeli

GÖZLER TRANSFERDE

Galatasaray'da Batshuayi'nin ardından takıma katılacak ikinci isim de belli oldu.

Galatasaray’da Batshuayi’nin ardından 2. imza geliyor! İşte bonservis bedeli

Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar, yıldız oyuncu ile 30 Haziran'dan sonra sözleşme imzalayacak.

Galatasaray’da Batshuayi’nin ardından 2. imza geliyor! İşte bonservis bedeli

Son 2 sezonda Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yeni sezona hazır bir kadroyla girmek istiyor. Batshuayi ile ilk transferini gerçekleştiren sarı kırmızılılar, bir transferde daha sona geldi.

Galatasaray’da Batshuayi’nin ardından 2. imza geliyor! İşte bonservis bedeli

OĞUZ AYDIN İMZAYA YAKIN

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de en çok gol atan kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı transfer etmek üzere.

Galatasaray’da Batshuayi’nin ardından 2. imza geliyor! İşte bonservis bedeli

Sarı kırmızılılar, kısa süre içerisinde Alanyaspor forması giyen 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katacak.

Galatasaray’da Batshuayi’nin ardından 2. imza geliyor! İşte bonservis bedeli

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Ajax'ın da yakın ilgi gösterdiği kanat oyuncusu için Galatasaray'ın kasasından 4 milyon euro çıkacağı öğrenildi.

Galatasaray’da Batshuayi’nin ardından 2. imza geliyor! İşte bonservis bedeli

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