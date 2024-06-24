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Fenerbahçe'de şok transfer gelişmesi! Jose Mourinho'dan dünya yıldızına ret

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına start verdi. Topuk Yaylası'nda antrenmanlara başlayacak olan sarı lacivertlilerde transfer hareketliliği de devam ediyor. Levent Mercan'ı kadrosuna katan Kanarya, birçok yıldızı da gündeminde tutuyordu. Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun dünyaca ünlü o ismi ise veto ettiği öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 09:39 Güncelleme 24 Haziran 2024, 09:39
Fenerbahçe’de şok transfer gelişmesi! Jose Mourinho’dan dünya yıldızına ret

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sarı lacivertliler, Samandıra'da iş başı yaptı.

Fenerbahçe’de şok transfer gelişmesi! Jose Mourinho’dan dünya yıldızına ret

Hazırlıklarına Samandıra'da başlayan Kanarya, ardından Graz'a giderek kampa girecek. Burada 3 hazırlık maçı yapacak olan sarı lacivertlilerde, geleceği merak konusu olan isimler hakkında da karar verilecek.

Fenerbahçe’de şok transfer gelişmesi! Jose Mourinho’dan dünya yıldızına ret

YABANCI SAYISI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Yeni sezonda yabancı sınırının 12'ye düşecek olması Fenerbahçe'yi en çok düşündüren konuların başında geliyor.

Fenerbahçe’de şok transfer gelişmesi! Jose Mourinho’dan dünya yıldızına ret

Teknik direktör Jose Mourinho, basın toplantısında konuyla ilgili gelen soruya "Ben bunun için buradayım" diyerek taraftarlarını rahatlatmıştı.

Fenerbahçe’de şok transfer gelişmesi! Jose Mourinho’dan dünya yıldızına ret

Hali hazırda elinde 17 yabancı futbolcu bulunan sarı lacivertliler, yeni transfer yapabilmek için de en az 10 isimle yollarını ayırmayı planlıyor.

Fenerbahçe’de şok transfer gelişmesi! Jose Mourinho’dan dünya yıldızına ret

Kanarya'da daha önce sözleşmeleri sona eren Leonardo Bonucci ve Joshua King takıma veda ederken, Mich Batshuayi de Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe’de şok transfer gelişmesi! Jose Mourinho’dan dünya yıldızına ret

KİRALIKLAR YOLCU

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımdan ayrılan yabancı futbolcularla da yola devam etmeyi düşünmüyor.

Fenerbahçe’de şok transfer gelişmesi! Jose Mourinho’dan dünya yıldızına ret

Bu doğrultuda; Joao Pedro, Lincoln Henrique, Miguel Crespo ve Omar Fayed gelecek sezon da takımda düşünülmeyen isimler.

Fenerbahçe’de şok transfer gelişmesi! Jose Mourinho’dan dünya yıldızına ret

Kanarya, Fayed'i tekrar kiralamayı planlarken diğer isimleri bonservisiyle göndermenin yollarını arıyor.

Fenerbahçe’de şok transfer gelişmesi! Jose Mourinho’dan dünya yıldızına ret

OLAĞAN ŞÜPHELİLER

Geçtiğimiz sezon takımda bulunan ancak süre alamayan Ryan Kent ve Luan Peres de gönderilecekler listesinde başı çekiyor.

Fenerbahçe’de şok transfer gelişmesi! Jose Mourinho’dan dünya yıldızına ret

Teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarı neticesinde takıma katılan Miha Zajc'a da yolcu gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe’de şok transfer gelişmesi! Jose Mourinho’dan dünya yıldızına ret

DZEKO VE KRUNİC'TE KARAR MOURİNHO'NUN!

Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan isimlerden Dzeko ve Krunic için son kararı Jose Mourinho verecek.

Fenerbahçe’de şok transfer gelişmesi! Jose Mourinho’dan dünya yıldızına ret

Yedek kalmayı kabul etmesi halinde Dzeko ile yola devam edilecek. Krunic için ise Mourinho'nun raporu doğrultusunda gelecek teklifler dikkate alınacak.

Fenerbahçe’de şok transfer gelişmesi! Jose Mourinho’dan dünya yıldızına ret

OOSTERWOLDE VE SZYMANSKİ KARARI!

Fenerbahçe'de gelecek tekliflere göre yol haritası belirlenecek isimler de mevcut. Sarı lacivertliler yüksek bonservis getirisi beklediği Jayden Oosterwolde ve Sebastian Szymanski ile yollarını ayırabilir.

Fenerbahçe’de şok transfer gelişmesi! Jose Mourinho’dan dünya yıldızına ret

Kanarya, iki oyuncudan toplam 40 milyon euronun üzerinde gelir hedefliyor.

Fenerbahçe’de şok transfer gelişmesi! Jose Mourinho’dan dünya yıldızına ret

TRANSFER HEDEFLERİ BELİRLENDİ

Transfer dönemine de hızlı giriş yapan sarı lacivertliler ilk transferini bitirdi. Fatih Karagümrük ile başarılı bir sezon geçiren Levent Mercan, resmi sözleşmeye imza attı.

Yabancı sayısını 8'e indirmeyi planlayan Kanarya, dış piyasada da harekete geçiyor.

Fenerbahçe’de şok transfer gelişmesi! Jose Mourinho’dan dünya yıldızına ret

DEPAY'A VETO!

Hollanda forması ile EURO 2024'te mücadele eden Memphis Depay, sözleşmesini elinde bulunduruyor.

Fenerbahçe’de şok transfer gelişmesi! Jose Mourinho’dan dünya yıldızına ret

Turnuvanın ardından transfer görüşmelerine başlayacağı öğrenilen Hollandalı yıldızın Fenerbahçe'nin gündeminde de olduğu konuşuluyordu.

Fenerbahçe’de şok transfer gelişmesi! Jose Mourinho’dan dünya yıldızına ret

Ancak sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun bu transferi veto ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe’de şok transfer gelişmesi! Jose Mourinho’dan dünya yıldızına ret

Portekizli teknik adamın forvet bölgesine net bir santrfor istediği kaydedildi.

Fenerbahçe’de şok transfer gelişmesi! Jose Mourinho’dan dünya yıldızına ret

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