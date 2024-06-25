A Milli Takımımız’ın 3 eski oyuncusu Çekya maçını masaya yatırdı: Hak eden formayı giysin, artık maceraya girilmesin!

E.T: Montella, Çekya maçında kesinlikle Arda Güler üzerine bir oyun planı kurmalı. Oyunun merkezinde Arda Güler'in olduğu bir planl a milli takım ın daha üretken oynayacağını düşünüyorum.

O.D.: Bekleme oyunuyla oynayacaksak Çekya bizi yener! Hazır bir kadro ve oyuncu grubu yok. Montella'nın ne yapacağını kestiremiyoruz.

ÇEKYA MAÇINDA VİNCENZO MONTELLA NASIL BİR PLAN YAPMALI? İ.Y.: Montella macera aramaktan vazgeçmeli ve mücadele gücü yüksek kompakt oyuncular sahaya sürmeli. Oyuncu ya özgürlük tanımalı. En büyük sorun da oyuncu tercihlerinde yaşanıyor.





İLK 11 NASIL OLMALI?

İ.Y.: Kanat ve hücum bölgemiz etkisiz. Stoperlerimiz değişeceği için açıkçası yine değişik bir 11 göreceğiz. Sakat ve cezaları düşündüğümüzde Mert, Mert Müldür, Kaan, Merih, Ferdi, İsmail, Hakan Çalhanoğlu, Kenan, Barış Alper, Arda, Cenk ile başlayabiliriz.

O.D.: Arda Güler'i ben oynatmasam diplomamızı yırtarlar! Kaleye Uğurcan'ı koyarım. Çift ön libero ile oynamamak gerek Çekya maçında. 4-1-4-1 gibi bir dizilim olabilir.

E.T.: Oyunun merkezinde Arda'nın olduğu bir planla milli takımın daha üretken oynayacağını düşünüyorum. Barış Alper Yılmaz kanada çekilmeli. Forvette Semih ya da Cenk oynamalı.