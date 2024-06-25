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Trabzonspor'dan transfer 'Fırtına'sı: Cihan Çanak ile görüşmelere başlandığını duyurdu

Son dakika haberleri...  Trabzonspor, Standard Liege forması giyen Cihan Çanak'ın transferi için kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.

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Giriş Tarihi 25 Haziran 2024, 18:58 Güncelleme 25 Haziran 2024, 19:00
Trabzonspor’dan transfer ’Fırtına’sı: Cihan Çanak ile görüşmelere başlandığını duyurdu

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Transferleri bir bir açıklayan Trabzonspor, Standard Liege forması giyen Cihan Çanak'ın transferi için kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.

Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada; Standard De Liege'nin profesyonel futbolcusu Cihan Çanak'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. ifadeleri yer aldı.



CİHAN CANAK KİMDİR?

Standart Liege takımında Forvet mevkinde forma giyen Cihan Canak, 24 Ocak 2005 tarihinde dünyaya gelmiştir. 175 cm boyunda ve kilo olan Cihan Canak, Sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkan Cihan Canak, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Cihan Canak, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.

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