Trabzonspor’dan transfer ’Fırtına’sı: Cihan Çanak ile görüşmelere başlandığını duyurdu

Transferleri bir bir açıklayan Trabzonspor , Standard Liege forması giyen Cihan Çanak 'ın transferi için kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.





CİHAN CANAK KİMDİR?



Standart Liege takımında Forvet mevkinde forma giyen Cihan Canak, 24 Ocak 2005 tarihinde dünyaya gelmiştir. 175 cm boyunda ve kilo olan Cihan Canak, Sol ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkan Cihan Canak, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Cihan Canak, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.