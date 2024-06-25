Trabzonspor’dan transfer ’Fırtına’sı: Cihan Çanak ile görüşmelere başlandığını duyurdu

Transferleri bir bir açıklayan Trabzonspor, Standard Liege forması giyen Cihan Çanak'ın transferi için kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı.
Kamuoyuna Duyuru— Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) June 25, 2024
Standard De Liege'nin profesyonel futbolcusu Cihan Çanak'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/9CwG6vTrsi
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada; Standard De Liege'nin profesyonel futbolcusu Cihan Çanak'ın Kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. ifadeleri yer aldı.