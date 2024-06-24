



Diğer yandan iki kanat oyuncusu Wilfried Zaha ve Nicolo Zaniolo'nun da ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. İtalyan yıldız için bazı teklifler var ancak somut ve resmi boyuta gelmedi. Fildişili futbolcu hakkında ise net bir gelişmeden söz etmek mümkün değil.





Stoperler Victor Nelsson ve Davinson Sanchez için de 25'er milyon euro bonservis beklentisi var. Ancak bu gerçekleşmezse takımda kalacaklar.





İki yıldız için daha önce birçok takımın adı geçmişti ancak resmi teklif kulübe ulaşmadı.





Galatasaray diğer yandan orta saha transferinde de birçok ismi gündeminde tutuyor. Aslan, son olarak McTominay'i listesine almıştı. United'ın yıldızı da takımında oynamadığı için farklı bir kulübe gitmek için fikre sıcak bakıyor.