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Galatasaray'a transferde müjde gibi haber! Okan Buruk bu karara çok sevinecek... Girişimler başlıyor

Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle mücadele vermek için çalışmalarına devam eden Galatasaray, 4 kulvarda kadrosunu yeterli sayıda ve kalitede tutmayı arzu ediyor. Yedek kulübesindeki oyuncuların da katkı vermesi hesaplanan yeni oluşumda çok sayıda ayrılık ve takviye gerçekleşecek. Çok sayıda yıldız listede yer alıyor ve görüşmeler giderek sıklaşıyor. İstenen futbolculardan biri hakkında çıkan karar sonrasında gözler yönetime çevrildi. Daha önce istenen orta saha için artık resmi teklif yapılması bekleniyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 20:05 Güncelleme 24 Haziran 2024, 20:22
Galatasaray’a transferde müjde gibi haber! Okan Buruk bu karara çok sevinecek... Girişimler başlıyor

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Geride kalan sezonu şampiyon tamamlayarak 24'üncü kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'da hedef yine ligi zirvede tamamlamak ve dördüncü yıldızı takmak. Bunun için de çalışmalar devam ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıkları kapsamında Avusturya'da iki kamp çalışması gerçekleştirecek. Galatasaray, ilk etap kampını 9-18 Temmuz'da Geinberg bölgesinde, ikinci etap kampını ise 22-27 Temmuz'da Irdning bölgesinde yapacak.

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Teknik Direktör Okan Buruk ile yola devam eden Galatasaray'da transfer konusunda hızlı ve bir o kadar da önemli mesafe kat edildi. Öncelik verilen sağ bek, orta saha ve forvet konusunda takviyeler yapılacak.

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İLK TRANSFER FORVETE

Galatasaray ilk hamlesini ise golcü ile yaptı. Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonda gösterdiği performansla adından söz ettiren Michy Batshuayi'i listesine alan Aslan süreci olumlu noktaladı.

30 yaşındaki Belçikalı forvet 30 Haziran'da kontratının sona ermesiyle birlikte kendisini sarı kırmızılılara bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Batshuayi sezonun bitmesinin ardından tatilde dahi idmanlarını aksatmadan bireysel olarak çalışıyor. Kendisini yeni sezona hazırlayan Kongo asıllı yıldız, Icardi ile gireceği rekabetten de galip ayrılarak ilk 11'de yer almanın mücadelesini verecek.



MERTENS BELLİ DEĞİL

Galatasaray'da gelecek oyuncular kadar gidecekler de büyük önem taşıyor. Kontenjan ve mali açıdan rahatlık kazandıracak isimler belirlendi.

Takımda tutulmak istenen Dries Mertens halen daha sözleşme imzalamış durumda değil. Belçikalı futbolcuyla anlaşma zemini arayan yönetim istediği sonucu alana kadar temaslarına devam edecek.



Diğer yandan iki kanat oyuncusu Wilfried Zaha ve Nicolo Zaniolo'nun da ayrılmasına kesin gözle bakılıyor. İtalyan yıldız için bazı teklifler var ancak somut ve resmi boyuta gelmedi. Fildişili futbolcu hakkında ise net bir gelişmeden söz etmek mümkün değil.



Stoperler Victor Nelsson ve Davinson Sanchez için de 25'er milyon euro bonservis beklentisi var. Ancak bu gerçekleşmezse takımda kalacaklar.



İki yıldız için daha önce birçok takımın adı geçmişti ancak resmi teklif kulübe ulaşmadı.



Galatasaray diğer yandan orta saha transferinde de birçok ismi gündeminde tutuyor. Aslan, son olarak McTominay'i listesine almıştı. United'ın yıldızı da takımında oynamadığı için farklı bir kulübe gitmek için fikre sıcak bakıyor.

Ayrıca Real Betis'ten de Johnny Cardoso da yine listedeki futbolcular arasında bulunuyor. Amerikalı yıldız için yönetimin İspanyol ekibine 18 milyon euro teklif yaptığı öne sürüldü.

ŞOK KARAR MUTLU ETTİ

Sarı kırmızılı ekibe İspanya'dan güzel haber geldi. Uzun süredir gündemde yer alan ve Türk vatandaşlığı da bulunan İlkay Gündoğan hakkında flaş bir gelişme yaşandı.



EURO 2024'te Almanya formasıyla başarılı bir turnuva geçiren gurbetçi futbolcu için Barcelona gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.



Real Madrid'in gerisinde kalarak şampiyonluğu kaybeden Katalan ekibi İlkay'ı göndererek bu mevkide yer açmak istiyor. Galatasaray da sarı kırmızılı ekibi tuttuğunu ifade eden ve sık sık Türkiye'ye gelen deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmayı istiyor.

Daha önce yapılan görüşmelerin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması ve yönetimin İlkay'ı alabilmek adına tüm imkanları seferber etmesi bekleniyor. Barca'nın aldığı karara ise en çok Okan Buruk sevinecek.

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