Üst üste iki sezonda aldığı şampiyonluklarla adını zirveye yazdıran Galataray'da yeni hedef beşinci yıldızı logoya ekleyebilmek. Ezeli rakip Fenerbahçe'nin bir kez daha iddialı kadroyla mücadele edeceğini ve diğer takımların da güçlendiğini gören teknik heyet ile yönetim, transfer görüşmelerini sürdürüyor.
Mauro Icardi ile forvet sorununu çözen Galatasaray'da Arjantinli futbolcunun yedeği sonunda bulundu. İki sezonda çok sayıda oyuncuyu deneyen Okan Buruk ve teknik heyet sonunda yönetimle yapılan istişareler sonunda bombayı patlattı.
Türkiye'de daha önce Beşiktaş'ta oynayan ve ardından da Fenerbaçe'ye transfer olan Michy Batshuayi, önümüzdeki sezon Galatasaray forması giyecek. Belçikalı forvet ile yapılan görüşmelerde artık sona gelindi.