Sarı lacivertli forma ile geçen sezon 43 maça çıkan 30 yaşındaki forvet 24 kez fileleri sarsıp 3 de asist yaptı. Zaman zaman ilk 11'de başlamaması da İsmail Kartal'ın en çok eleştirildiği konulardan biri haline geldi.

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk daha önce yaptığı açıklamada Mauro Icardi'nin alternatifini bulmanın yanı sıra sağ bek ve orta sahaya da takviye yapmak istediklerini dile getirmişti.





SAĞ BEK ROTASI BELLİ OLDU Sacha Boey'in gidişi sonrasında Serge Aurier'den istediği verimi alamayan Okan Buruk ve yardımcıları bu kez söz konusu mevkide farklı ve yıldız bir ismi getirmeyi planlıyor.

Bu kapsamda Aaron Wan-Bissaka ve Lorenzo Assignon'un isimleri ilk sırada yer alıyor. Eğer iki futbolcudan istenen sonuç alınamazsa farklı bir yıldız gündeme gelecek.