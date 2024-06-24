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Galatasaray'dan Lucas Torreira'yı rahatlatacak transfer! Tam 18 milyon euro önerildi...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonu da şampiyon tamamlamak isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı kırmızılılar kadrosunu güçlendirmek üzere gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda dünya yıldızıyla görüşüyor. Ağırlık ise İngiltere, Almanya ve İspanya'ya verildi. İlk hamlesini Michy Batshuayi ile yapan ve devamını da getirmek isteyen yönetimin gündemine yepyeni bir isim daha girdi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda listeye eklenen futbolcu için konuşulan bonservis bedeli ise 18 milyon euro. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 17:09 Güncelleme 24 Haziran 2024, 17:20
Galatasaray’dan Lucas Torreira’yı rahatlatacak transfer! Tam 18 milyon euro önerildi...

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Üst üste iki sezonda aldığı şampiyonluklarla adını zirveye yazdıran Galataray'da yeni hedef beşinci yıldızı logoya ekleyebilmek. Ezeli rakip Fenerbahçe'nin bir kez daha iddialı kadroyla mücadele edeceğini ve diğer takımların da güçlendiğini gören teknik heyet ile yönetim, transfer görüşmelerini sürdürüyor.

Mauro Icardi ile forvet sorununu çözen Galatasaray'da Arjantinli futbolcunun yedeği sonunda bulundu. İki sezonda çok sayıda oyuncuyu deneyen Okan Buruk ve teknik heyet sonunda yönetimle yapılan istişareler sonunda bombayı patlattı.

Türkiye'de daha önce Beşiktaş'ta oynayan ve ardından da Fenerbaçe'ye transfer olan Michy Batshuayi, önümüzdeki sezon Galatasaray forması giyecek. Belçikalı forvet ile yapılan görüşmelerde artık sona gelindi.

Sarı lacivertli forma ile geçen sezon 43 maça çıkan 30 yaşındaki forvet 24 kez fileleri sarsıp 3 de asist yaptı. Zaman zaman ilk 11'de başlamaması da İsmail Kartal'ın en çok eleştirildiği konulardan biri haline geldi.

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk daha önce yaptığı açıklamada Mauro Icardi'nin alternatifini bulmanın yanı sıra sağ bek ve orta sahaya da takviye yapmak istediklerini dile getirmişti.



SAĞ BEK ROTASI BELLİ OLDU

Sacha Boey'in gidişi sonrasında Serge Aurier'den istediği verimi alamayan Okan Buruk ve yardımcıları bu kez söz konusu mevkide farklı ve yıldız bir ismi getirmeyi planlıyor.

Bu kapsamda Aaron Wan-Bissaka ve Lorenzo Assignon'un isimleri ilk sırada yer alıyor. Eğer iki futbolcudan istenen sonuç alınamazsa farklı bir yıldız gündeme gelecek.

MCTOMINAY İZLENDİ

Orta sahada ise Scott McTominay gündemin en baş köşesinde bulunuyor. İskoç yıldız için EURO 2024'teki maçına Cenk Ergün tribündeydi. Manchester United'da istediği süreyi alamaması da ayrılması konusundaki olumlu gelişmelerin devamı olarak görülüyor.



Diğer yandan gidecek futbolcular da giderek netleşiyor. Takımdan ayrılması beklenen isimler arasında Wilfried Zaha ve Nicolo Zaniolo'nun gidişi neredeyse kesin gibi.



ZANIOLO 20 MİLYON EURO

Fildişili kanat için 10 milyon euro seviyesinde bir bonservis söz konusu. İtalyan oyuncudan da maksimum geliri elde etmeye çalışan genç yıldızdan da 20 milyon euro bekleniyor.



SANCHEZ 25 MİLYON EURO

Davinson Sanchez ve Victor Nelsson'da ise tatmin edici bir gelişme yaşanmazsa kontratlarının uzatılması için görüşmeler başlayacak. Danimarkalı stoperin maaşına da zam yapılacak. Kolombiyalı yıldızdan da 25 milyon euro civarında bonservis beklentisi söz konusu.

YENİ BOMBA BELLİ OLDU

Galatasaray orta saha transferi operasyonunda yeni bir ismi daha gündemine aldı. Bu hamle ile Lucas Torreira da rahat bir nefes alacak. Hem de bu bölgede alternatifler artacak.



Okan Buruk'un istediği yıldız futbolcu ise Real Betis forması giyen Johnny Cardoso. Amerikalı oyuncu Interancional'den 6 milyon euro karşılığında yeşil beyazlılara imza atmıştı.



Geride kalan sezonda ise 20 maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı. Güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro. İspanya ve Amerika kaynaklı haberlere göre Galatasaray İspanyol ekibine 18 milyon euro önerdi.

JOHNNY CARDOSO KİMDİR?

Tam adı João Lucas de Souza Cardoso olan Johnny Cardoso, 20 Eylül 2001 tarihinde Amerika'nın New Jersey eyaletinde doğdu. 22 yaşındadır. Futbola Brezilya ekibi Internacional'in alt yapısında başldı ve burada A takıma kadar yükseldi. 4 sezon kırmızı beyazlı ekibin formasını giydikten sonra Real Betis'e transfer oldu. 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor. 1.86 metre boyundaki Amerikalı orta saha oyuncusu 13 kez ABD Milli Takımı ile sahaya çıktı.

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